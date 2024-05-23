В Харькове раздались взрывы, - Терехов

Вечером 23 мая в Харькове прогремели взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"В городе прозвучало несколько взрывов!" - написал городской голова.

Удар РФ по Харькову 23 мая

Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что погибли 7 работников печатного предприятия, еще 20 получили ранения.

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