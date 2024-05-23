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В Харькове раздались взрывы, - Терехов

Харків під атакою окупантів: в місті лунають вибухи

Вечером 23 мая в Харькове прогремели взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"В городе прозвучало несколько взрывов!" - написал городской голова.

Удар РФ по Харькову 23 мая

Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что погибли 7 работников печатного предприятия, еще 20 получили ранения.

Смотрите также: Западные послы присоединились к флешмобу в поддержку издательства "Vivat", по типографии которого оккупанты ударили в Харькове. ФОТО

Автор: 

взрыв (6731) Харьков (7466)


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Харків тримайся...доречі ввечері у Криму апять знатная гойда-вибухи майже по всьому півострову...
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23.05.2024 23:10 Ответить
Потрібно негайно Ставку Верховного перенести в Харків і там хай вони посидять всі в повному склді хоча би неділю.
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23.05.2024 23:11 Ответить
Люди знову біжать з Харкова, якщо надалі так бомбитимуть через півроку ближче до зими місто стане малопригодне для життя.
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23.05.2024 23:15 Ответить
 
 