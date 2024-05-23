В Харькове раздались взрывы, - Терехов
Вечером 23 мая в Харькове прогремели взрывы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"В городе прозвучало несколько взрывов!" - написал городской голова.
Удар РФ по Харькову 23 мая
Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что погибли 7 работников печатного предприятия, еще 20 получили ранения.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий23.05.2024 23:10 Ответить Мне нравится 1
Анатолий К #427424
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Jack Bo
показать весь комментарий23.05.2024 23:15 Ответить Мне нравится 0
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