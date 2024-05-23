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Западные послы присоединились к флешмобу в поддержку издательства "Vivat", по типографии которого оккупанты ударили в Харькове. ФОТО

Послы Великобритании и Германии не остались в стороне от украинского флешмоба в поддержку издательства "Vivat", которое пострадало вследствие российских ударов по Харькову в четверг, 23 мая.

Об этом пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, британский посол Мартин Харрис на платформе Х рассказал своим подписчикам, что российские ракеты попали в типографию, которая печатает книги для издательства "Vivat", и украинцы после этого устроили флешмоб поддержки.

"Украинцы сегодня в ответ покупают книги (издательства), и я тоже. Vivat Vivat!" - говорится в заметке дипломата.

Харрис также показал три приобретенные книги издательства, которое пострадало от действий российских оккупантов.

Західні посли долучилися до флешмобу на підтримку видавництва

В свою очередь посол Германии Мартин Егер опубликовал в соцсети Х короткое сообщение со словами "Vivat Харьков".

Західні посли долучилися до флешмобу на підтримку видавництва

Посол Австрии Арад Бенкьо также рассказал своим подписчикам в соцсети Х о попадании российских ракет в типографию. Он показал фото последствий удара войск РФ по харьковской типографии.

Західні посли долучилися до флешмобу на підтримку видавництва

Напомним, что ранее в сети запустили флешмоб в поддержку издательства Vivat, которое пострадало в результате российских ударов по Харькову 23 мая. К нему присоединилось немало публичных лиц, а также и много других издательств и магазинов.

Удар РФ по Харькову

Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения.

Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Есть погибшие и раненые работники.

Автор: 

Харьков (7485) дипломаты (636) флешмоб (139) печать (16)


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зегниди усе вкрадуть
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23.05.2024 22:34 Ответить
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23.05.2024 22:34 Ответить
А зелені не долучилися, бо книги - то не їхнє...
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23.05.2024 22:41 Ответить
маленьке уточнення:книги,які видаються українською мовою,то не їхнє,Наташа Мосейчук,головна пропагандистка Банкової тут все розказала:https://m.youtube.com/watch?v=Ct-AiTuSkgk
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23.05.2024 22:54 Ответить
Тим часом https://t.me/c/1703062841/1967 в Криму каміння з неба !
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23.05.2024 22:45 Ответить
Флешмобом можна вирішити ту проблему?
Люди, ви з мізками розсварилися?!
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23.05.2024 23:29 Ответить
Ось за це ,дякуємо"! Колосальна ,,допомога"!
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24.05.2024 00:17 Ответить
Гарна акція.
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24.05.2024 15:53 Ответить
 
 