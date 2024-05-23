Западные послы присоединились к флешмобу в поддержку издательства "Vivat", по типографии которого оккупанты ударили в Харькове. ФОТО

Послы Великобритании и Германии не остались в стороне от украинского флешмоба в поддержку издательства "Vivat", которое пострадало вследствие российских ударов по Харькову в четверг, 23 мая.

Об этом пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, британский посол Мартин Харрис на платформе Х рассказал своим подписчикам, что российские ракеты попали в типографию, которая печатает книги для издательства "Vivat", и украинцы после этого устроили флешмоб поддержки.

"Украинцы сегодня в ответ покупают книги (издательства), и я тоже. Vivat Vivat!" - говорится в заметке дипломата.

Харрис также показал три приобретенные книги издательства, которое пострадало от действий российских оккупантов.

В свою очередь посол Германии Мартин Егер опубликовал в соцсети Х короткое сообщение со словами "Vivat Харьков".

Посол Австрии Арад Бенкьо также рассказал своим подписчикам в соцсети Х о попадании российских ракет в типографию. Он показал фото последствий удара войск РФ по харьковской типографии.

Напомним, что ранее в сети запустили флешмоб в поддержку издательства Vivat, которое пострадало в результате российских ударов по Харькову 23 мая. К нему присоединилось немало публичных лиц, а также и много других издательств и магазинов.

Удар РФ по Харькову

Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения.

Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Есть погибшие и раненые работники.