В сети объявили флешмоб в поддержку издательства Vivat, по типографии которого ударили оккупанты в Харькове
Объявлен флешмоб в поддержку издательства Vivat. Сегодня оккупанты ударили по типографии, где были убиты и ранены работники.
Об этом издательство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Издательство Vivat и книжные магазины Vivat входят в холдинг Фактор-друк.
"Это один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе, поэтому печатаются там не только книги издательства Vivat, но и практически всех украинских издательств", - отметили там.
В Vivat призвали поддержать типографию, сфотографировав книги и опубликовав их в соцсетях.
Книжный магазин "Книголенд" в знак поддержки предоставляет промокод "supportvivat", по которому вы можете заказать книги Vivat с бесплатной доставкой без ограничения по сумме.
"Каждая приобретенная книга станет вашим вкладом в поддержку Vivat", - добавили там.
Удар РФ по Харькову
Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 16 получили ранения.
Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Есть погибшие и раненые работники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чим, саме це підприємство, відрізняється від будь якого іншого, знищеного кацапськими прильотами?
коли місто під постійним обстрілом, чому у керівництва не виникло бажання, вивезти виробництво?
і, як, приклад: на сортувальні пункти нової пошти були прямі прильоти. декілька разів. в києві і в одесі. жодний працівник нічних (!!!) змін не постраждав. всі виконують інструкцію, ховаються в укритті.
і саме головне, може досить пиляти дерева, переводити флору на той паперовий непотреб? на дворі третє тисячоліття. вся інформація в гаджетах.
Поэтому такой пиар как серпом по одному месту!