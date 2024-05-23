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Новости
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В сети объявили флешмоб в поддержку издательства Vivat, по типографии которого ударили оккупанты в Харькове

Объявлен флешмоб в поддержку издательства Vivat. Сегодня оккупанты ударили по типографии, где были убиты и ранены работники.

Об этом издательство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Издательство Vivat и книжные магазины Vivat входят в холдинг Фактор-друк.

"Это один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе, поэтому печатаются там не только книги издательства Vivat, но и практически всех украинских издательств", - отметили там.

В Vivat призвали поддержать типографию, сфотографировав книги и опубликовав их в соцсетях.

У мережі проводять флешмоб на підтримку Vivat

Книжный магазин "Книголенд" в знак поддержки предоставляет промокод "supportvivat", по которому вы можете заказать книги Vivat с бесплатной доставкой без ограничения по сумме.

"Каждая приобретенная книга станет вашим вкладом в поддержку Vivat", - добавили там.

Удар РФ по Харькову

Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 16 получили ранения.

Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Есть погибшие и раненые работники.

Автор: 

Харьков (7463) издательское дело (59) флешмоб (139) печать (16)


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Хороша справа.
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23.05.2024 15:09 Ответить
Обов'язково підтримаю улюблене видавництво.Ваші книги одні з найкращих в Україні.Щирі співчуття сім'ям загиблих.
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23.05.2024 16:03 Ответить
Навмисний удар саме по друкарні- 100%
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23.05.2024 16:06 Ответить
нічого особистого, але поясніть:
чим, саме це підприємство, відрізняється від будь якого іншого, знищеного кацапськими прильотами?
коли місто під постійним обстрілом, чому у керівництва не виникло бажання, вивезти виробництво?
і, як, приклад: на сортувальні пункти нової пошти були прямі прильоти. декілька разів. в києві і в одесі. жодний працівник нічних (!!!) змін не постраждав. всі виконують інструкцію, ховаються в укритті.

і саме головне, може досить пиляти дерева, переводити флору на той паперовий непотреб? на дворі третє тисячоліття. вся інформація в гаджетах.
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23.05.2024 16:16 Ответить
котлєти теж в гаджетах присутні ,досить вбивати худобу !
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23.05.2024 16:36 Ответить
Колись збирали на допомогу для Авдіївки, але прийшов до влади клоун, з фуфловою довідкою від нарколога, тепер про Авдіївку тільки спогади
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23.05.2024 16:43 Ответить
Это отлично! Производство очень жалко, мне на днях тоже прилетело ущерб не большой 500 тыс.,честно пронесло, а соседям не повезло ущерб десятки миллионов, и некто не дал даже 100грн.
Поэтому такой пиар как серпом по одному месту!
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23.05.2024 18:01 Ответить
 
 