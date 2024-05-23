В сети объявили флешмоб в поддержку издательства Vivat, по типографии которого ударили оккупанты в Харькове

Объявлен флешмоб в поддержку издательства Vivat. Сегодня оккупанты ударили по типографии, где были убиты и ранены работники.

Об этом издательство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Издательство Vivat и книжные магазины Vivat входят в холдинг Фактор-друк.

"Это один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе, поэтому печатаются там не только книги издательства Vivat, но и практически всех украинских издательств", - отметили там.

В Vivat призвали поддержать типографию, сфотографировав книги и опубликовав их в соцсетях.

Книжный магазин "Книголенд" в знак поддержки предоставляет промокод "supportvivat", по которому вы можете заказать книги Vivat с бесплатной доставкой без ограничения по сумме.

"Каждая приобретенная книга станет вашим вкладом в поддержку Vivat", - добавили там.

Удар РФ по Харькову

Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 16 получили ранения.

Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Есть погибшие и раненые работники.