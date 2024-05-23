УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5525 відвідувачів онлайн
Новини
3 425 8

У мережі оголосили флешмоб на підтримку видавництва "Vivat", по друкарні якого вдарили окупанти в Харкові

Оголошено флешмоб на підтримку видавництва Vivat. Сьогодні окупанти вдарили по друкарні, де було вбито та поранено працівників.

Про це видавництво повідомило у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Видавництво Vivat та книгарні Vivat входять до холдингу Фактор-друк.

"Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв", - зазначили там. 

У Vivat закликали підтримати типографію, сфотографувавши книжки та опублікувавши їх у соцмережах із хештегом #фактордрук

У мережі проводять флешмоб на підтримку Vivat

Книгарня "Книголенд" на знак підтримки надає промокод "supportvivat", за яким ви можете замовити книжки Vivat з безкоштовною доставкою без обмеження по сумі.

"Кожна придбана книга стане вашим внеском у підтримку Vivat", - додали там.

Олександр Красовицький, засновник видавництва "Фоліо", яке теж родом з Харкова, написав:

"Нема сенсу вчергове казати, що пацаки - брудна, неосвічена мерзота, яка хоче знищити все, що мислить і не хоче підкорюватися. Мої найщиріші співчуття родинам загиблих, бажаю одужання і витримки пораненим співробітникам друкарні Фактор-друк. Це помста власнику концерну Фактор Сергію Політучому та директорці Видавництва Віват Юлії Орловій за відкриту і стійку громадянську позицію. Це вже не перша розтрощена друкарня у Харкові. На жаль, робота друкарів, палітурників, технологів - це ризик. Читачі мають це знати. Тому прошу поширити цей пост, зайти в перший коментар і купити книжку Віват. Це єдине, що Ви можете зробити зараз".

Видавництво "Наш формат", висловило підтримку колегам: "Ворог вкотре намагається знищити наше слово, нашу культуру. Сьогодні під час ракетного обстрілу Харкова постраждала одна з найбільших українських типографій Фактор-Друк, де у світ виходили тисячі улюблених книжок". Там закликали долучитися до флешмобу, а також придбати книжки Vivat.

Також підтримали колег й багато інших видавництв та книгарень, серед яких: Видавництво Старого Лева, Віхола, ArtHuss, Книгарня Є.

В Українському інституті книги зазначили: ""Фактор-друк" є наріжним каменем української видавничої індустрії. Як частина групи компаній "Фактор", вона є невід'ємною частиною діяльності видавництва та книгарні Vivat. Це підприємство є одним із найбільших друкарських комплексів повного циклу в Європі, яке виробляє книги для майже всіх українських видавництв".

Українські письменники й письменниці, перекладачі й перекладачки та публічні особи звернулися до всіх залюблених у слово із закликом придбати книги видавництва Vivat:

Удар по друкарні Vivat: оголошено флешмоб


Удар по друкарні Vivat: оголошено флешмоб


Удар по друкарні Vivat: оголошено флешмоб


Удар по друкарні Vivat: оголошено флешмоб

Удар по друкарні Vivat: оголошено флешмоб
Удар по друкарні Vivat: оголошено флешмоб

Удар РФ по Харкову

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 16 дістали поранення.

Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat. Є загиблі та поранені працівники.

Автор: 

Харків (5576) видавнича справа (50) флешмоб (88) друк (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хороша справа.
показати весь коментар
23.05.2024 15:09 Відповісти
Обов'язково підтримаю улюблене видавництво.Ваші книги одні з найкращих в Україні.Щирі співчуття сім'ям загиблих.
показати весь коментар
23.05.2024 16:03 Відповісти
Навмисний удар саме по друкарні- 100%
показати весь коментар
23.05.2024 16:06 Відповісти
нічого особистого, але поясніть:
чим, саме це підприємство, відрізняється від будь якого іншого, знищеного кацапськими прильотами?
коли місто під постійним обстрілом, чому у керівництва не виникло бажання, вивезти виробництво?
і, як, приклад: на сортувальні пункти нової пошти були прямі прильоти. декілька разів. в києві і в одесі. жодний працівник нічних (!!!) змін не постраждав. всі виконують інструкцію, ховаються в укритті.

і саме головне, може досить пиляти дерева, переводити флору на той паперовий непотреб? на дворі третє тисячоліття. вся інформація в гаджетах.
показати весь коментар
23.05.2024 16:16 Відповісти
котлєти теж в гаджетах присутні ,досить вбивати худобу !
показати весь коментар
23.05.2024 16:36 Відповісти
Колись збирали на допомогу для Авдіївки, але прийшов до влади клоун, з фуфловою довідкою від нарколога, тепер про Авдіївку тільки спогади
показати весь коментар
23.05.2024 16:43 Відповісти
Это отлично! Производство очень жалко, мне на днях тоже прилетело ущерб не большой 500 тыс.,честно пронесло, а соседям не повезло ущерб десятки миллионов, и некто не дал даже 100грн.
Поэтому такой пиар как серпом по одному месту!
показати весь коментар
23.05.2024 18:01 Відповісти
 
 