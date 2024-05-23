У мережі оголосили флешмоб на підтримку видавництва "Vivat", по друкарні якого вдарили окупанти в Харкові
Оголошено флешмоб на підтримку видавництва Vivat. Сьогодні окупанти вдарили по друкарні, де було вбито та поранено працівників.
Про це видавництво повідомило у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Видавництво Vivat та книгарні Vivat входять до холдингу Фактор-друк.
"Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв", - зазначили там.
У Vivat закликали підтримати типографію, сфотографувавши книжки та опублікувавши їх у соцмережах із хештегом #фактордрук
Книгарня "Книголенд" на знак підтримки надає промокод "supportvivat", за яким ви можете замовити книжки Vivat з безкоштовною доставкою без обмеження по сумі.
"Кожна придбана книга стане вашим внеском у підтримку Vivat", - додали там.
Олександр Красовицький, засновник видавництва "Фоліо", яке теж родом з Харкова, написав:
"Нема сенсу вчергове казати, що пацаки - брудна, неосвічена мерзота, яка хоче знищити все, що мислить і не хоче підкорюватися. Мої найщиріші співчуття родинам загиблих, бажаю одужання і витримки пораненим співробітникам друкарні Фактор-друк. Це помста власнику концерну Фактор Сергію Політучому та директорці Видавництва Віват Юлії Орловій за відкриту і стійку громадянську позицію. Це вже не перша розтрощена друкарня у Харкові. На жаль, робота друкарів, палітурників, технологів - це ризик. Читачі мають це знати. Тому прошу поширити цей пост, зайти в перший коментар і купити книжку Віват. Це єдине, що Ви можете зробити зараз".
Видавництво "Наш формат", висловило підтримку колегам: "Ворог вкотре намагається знищити наше слово, нашу культуру. Сьогодні під час ракетного обстрілу Харкова постраждала одна з найбільших українських типографій Фактор-Друк, де у світ виходили тисячі улюблених книжок". Там закликали долучитися до флешмобу, а також придбати книжки Vivat.
Також підтримали колег й багато інших видавництв та книгарень, серед яких: Видавництво Старого Лева, Віхола, ArtHuss, Книгарня Є.
В Українському інституті книги зазначили: ""Фактор-друк" є наріжним каменем української видавничої індустрії. Як частина групи компаній "Фактор", вона є невід'ємною частиною діяльності видавництва та книгарні Vivat. Це підприємство є одним із найбільших друкарських комплексів повного циклу в Європі, яке виробляє книги для майже всіх українських видавництв".
Українські письменники й письменниці, перекладачі й перекладачки та публічні особи звернулися до всіх залюблених у слово із закликом придбати книги видавництва Vivat:
Удар РФ по Харкову
Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 16 дістали поранення.
Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat. Є загиблі та поранені працівники.
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чим, саме це підприємство, відрізняється від будь якого іншого, знищеного кацапськими прильотами?
коли місто під постійним обстрілом, чому у керівництва не виникло бажання, вивезти виробництво?
і, як, приклад: на сортувальні пункти нової пошти були прямі прильоти. декілька разів. в києві і в одесі. жодний працівник нічних (!!!) змін не постраждав. всі виконують інструкцію, ховаються в укритті.
і саме головне, може досить пиляти дерева, переводити флору на той паперовий непотреб? на дворі третє тисячоліття. вся інформація в гаджетах.
Поэтому такой пиар как серпом по одному месту!