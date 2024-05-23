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Західні посли долучилися до флешмобу на підтримку видавництва "Vivat", по друкарні якого окупанти вдарили у Харкові. ФОТО

Посли Великої Британії та Німеччини не лишилися осторонь українського флешмобу на підтримку видавництва "Vivat", яке постраждало внаслідок російських ударів по Харкову у четвер, 23 травня.

Про це пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Так, британський посол Мартін Гарріс на платформі Х розповів своїм підписникам, що російські ракети поцілили у типографію, яка друкує книги для видавництва "Vivat", і українці після цього влаштували флешмоб підтримки.

"Українці сьогодні у відповідь купують книжки (видавництва), і я також. Vivat Vivat!", - йдеться у дописі дипломата.

Гарріс також показав три придбані книги видавництва, яке постраждало від дій російських окупантів.

Західні посли долучилися до флешмобу на підтримку видавництва

Своєю чергою посол Німеччини Мартін Єгер опублікував у соцмережі Х короткий допис зі словами "Vivat Харків".

Західні посли долучилися до флешмобу на підтримку видавництва

Посол Австрії Арад Бенкьо також розповів своїм підписникам у соцмережі Х про влучання російських ракет у типографію. Він показав фото наслідків удару військ РФ по харківській типографії.

Західні посли долучилися до флешмобу на підтримку видавництва

Нагадаємо, що раніше у мережі запустили флешмоб на підтримку видавництва Vivat, яке постраждало внаслідок російських ударів по Харкову 23 травня. До нього приєдналося чимало публічних осіб, а також й багато інших видавництв та книгарень.

Удар РФ по Харкову

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення.

Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat. Є загиблі та поранені працівники.

Автор: 

Харків (5600) дипломати (566) флешмоб (88) друк (35)


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зегниди усе вкрадуть
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23.05.2024 22:34 Відповісти
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23.05.2024 22:34 Відповісти
А зелені не долучилися, бо книги - то не їхнє...
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23.05.2024 22:41 Відповісти
маленьке уточнення:книги,які видаються українською мовою,то не їхнє,Наташа Мосейчук,головна пропагандистка Банкової тут все розказала:https://m.youtube.com/watch?v=Ct-AiTuSkgk
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23.05.2024 22:54 Відповісти
Тим часом https://t.me/c/1703062841/1967 в Криму каміння з неба !
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23.05.2024 22:45 Відповісти
Флешмобом можна вирішити ту проблему?
Люди, ви з мізками розсварилися?!
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23.05.2024 23:29 Відповісти
Ось за це ,дякуємо"! Колосальна ,,допомога"!
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24.05.2024 00:17 Відповісти
Гарна акція.
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24.05.2024 15:53 Відповісти
 
 