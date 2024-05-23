Західні посли долучилися до флешмобу на підтримку видавництва "Vivat", по друкарні якого окупанти вдарили у Харкові. ФОТО

Посли Великої Британії та Німеччини не лишилися осторонь українського флешмобу на підтримку видавництва "Vivat", яке постраждало внаслідок російських ударів по Харкову у четвер, 23 травня.

Про це пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Так, британський посол Мартін Гарріс на платформі Х розповів своїм підписникам, що російські ракети поцілили у типографію, яка друкує книги для видавництва "Vivat", і українці після цього влаштували флешмоб підтримки.

"Українці сьогодні у відповідь купують книжки (видавництва), і я також. Vivat Vivat!", - йдеться у дописі дипломата.

Гарріс також показав три придбані книги видавництва, яке постраждало від дій російських окупантів.

Своєю чергою посол Німеччини Мартін Єгер опублікував у соцмережі Х короткий допис зі словами "Vivat Харків".

Посол Австрії Арад Бенкьо також розповів своїм підписникам у соцмережі Х про влучання російських ракет у типографію. Він показав фото наслідків удару військ РФ по харківській типографії.

Нагадаємо, що раніше у мережі запустили флешмоб на підтримку видавництва Vivat, яке постраждало внаслідок російських ударів по Харкову 23 травня. До нього приєдналося чимало публічних осіб, а також й багато інших видавництв та книгарень.

Удар РФ по Харкову

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення.

Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat. Є загиблі та поранені працівники.