УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5082 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 025 0

Рашисти б’ють по Харкову: У місті пролунав вибух

Росіяни обстрілюють Харків

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!" - зазначив він.

За словами глави ОВА Синєгубова, рашисти завдають ударів по Харкову та району.

Читайте: З півночі Харківщини евакуювали 10 тисяч людей, - Терехов

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5580) Терехов Ігор (311)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 