Рашисти б’ють по Харкову: У місті пролунав вибух
Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!" - зазначив він.
За словами глави ОВА Синєгубова, рашисти завдають ударів по Харкову та району.
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