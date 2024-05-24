Рашисти б’ють по Харкову: У місті пролунав вибух

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!" - зазначив він.

За словами глави ОВА Синєгубова, рашисти завдають ударів по Харкову та району.

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