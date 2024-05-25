В Харькове снова слышны взрывы

Днем 25 мая 2024 года в Харькове снова раздаются взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять громко в Харькове. Будьте осторожны!", - отметил он.

Больше информации относительно обстановки в Харькове на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью враг ударил по Слободскому району Харькова, частично разрушен лицей.

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