В Харькове снова слышны взрывы
Днем 25 мая 2024 года в Харькове снова раздаются взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Опять громко в Харькове. Будьте осторожны!", - отметил он.
Больше информации относительно обстановки в Харькове на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью враг ударил по Слободскому району Харькова, частично разрушен лицей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль