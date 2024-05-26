УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11728 відвідувачів онлайн
Новини
4 425 4

Удар по "Епіцентру" у Харкові: кількість загиблих зросла до 12 (оновлено)

Удар по Епіцентру 25 травня

Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову 25 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей", - йдеться в повідомленні.

Також відомо,  що до лікувальних установ госпіталізовано 39 людей, із них 2 - у важкому стані, 1 - вкрай важкий у опіковій реанімації. 13-річна дитина прооперована. Інші - лікуються амбулаторно.

Рятувальникам доводилося неодноразово перервати роботу з гасіння пожежі в "Епіцентрі" через загрозу повторних ударів російських військ. У Харкові повітряна тривога тривала понад 20 годин.

Згодом у прокуратурі Харківської області повідомили, що кількість загиблих зросла до 12

"Десять з них наразі невпізнані. Травми отримали 43 людини", - йдеться в повідомленні.

Щодо удару по центру Харкова, то кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець.

"Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо,  вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба після ракетної атаки РФ по Харкову закликав союзників надати Україні більше ППО та дозволити бити по Росії

Автор: 

обстріл (28378) Харків (5581) жертви (1792)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіти вам всім у пеклі мерзенним рашистським вбивцям...
показати весь коментар
26.05.2024 07:31 Відповісти
Свідомий геноцид рашиської орди проти українського народу ,а "найвеличніший" заговорив про неадикватність путіна невже дійшло і не тільки, це терорист №1,це кривавий вбивця ,це світове зло,ця труслива нікчемна істота хоче знищити Україну і її народ.
показати весь коментар
26.05.2024 07:39 Відповісти
https://informator.ua/u
показати весь коментар
26.05.2024 09:02 Відповісти
"

Дальность полета УПАБ-1500В составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Она предназначена для поражения хорошо укрепленных объектов.

А для Гром-Э1, которая имеет собственный твердотопливный ускоритель, дальность полета декларируется 120 км при высоте 12 км и скорости 12 км.
показати весь коментар
26.05.2024 09:22 Відповісти
 
 