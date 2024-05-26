Удар по "Епіцентру" у Харкові: кількість загиблих зросла до 12 (оновлено)
Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову 25 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що до лікувальних установ госпіталізовано 39 людей, із них 2 - у важкому стані, 1 - вкрай важкий у опіковій реанімації. 13-річна дитина прооперована. Інші - лікуються амбулаторно.
Рятувальникам доводилося неодноразово перервати роботу з гасіння пожежі в "Епіцентрі" через загрозу повторних ударів російських військ. У Харкові повітряна тривога тривала понад 20 годин.
Згодом у прокуратурі Харківської області повідомили, що кількість загиблих зросла до 12
"Десять з них наразі невпізнані. Травми отримали 43 людини", - йдеться в повідомленні.
Щодо удару по центру Харкова, то кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець.
"Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м.
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Дальность полета УПАБ-1500В составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Она предназначена для поражения хорошо укрепленных объектов.
А для Гром-Э1, которая имеет собственный твердотопливный ускоритель, дальность полета декларируется 120 км при высоте 12 км и скорости 12 км.