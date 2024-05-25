Кулеба після ракетної атаки РФ по Харкову закликав союзників надати Україні більше ППО та дозволити бити по Росії
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників України надати нашій державі більше ППО та дозволити бити по Росії після того, як російські загарбники вкотре атакували місто Харків.
Про це Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на удари РФ по Харкову 25 травня. За словами міністра, оскільки диктатор РФ Володимир Путін не може захопити Харків, він намагається знищити місто, атакуючи ракетами та бомбами.
Кулеба також звернувся до союзників України з проханням посилити ППО нашої держави та дозволити бити по території Росії із західної зброї.
"У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони для України. Другий: Україна має збивати російські військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста і населені пункти. Забезпечте Україні додаткові засоби протиповітряної оборони і підтримайте українські удари по військових цілях в Росії. Дійте негайно", - заявив дипломат.
Нагадаємо, що раніше очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на чергові обстріли росіянами Харкова. Він заявив, що не варто купуватися на кремлівські казки про бажання миру, оскільки спочатку диктатор Росії Володимир Путін нібито дає зрозуміти, що хоче миру, а вже наступного дня бомбить гіпермаркет із цивільними всередині.
Удар РФ по Харкову 25 травня
Нагадаємо, що у суботу, 25 травня росіяни кілька разів вдарили по Харкову. Загарбники атакували торговий центр, Центральний парк, а також били по цивільній забудові у центрі міста. Внаслідок удару по ТЦ є загиблі та поранені.
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ЛОПАТИ
Валити треба по болотам. Щоб аж піщали.
Я в силу своей диванной позиции этого не понимаю.
Объясните пожалуйста, хоть людям донесу правильно это.
Я ведь не мало уже общался с ребятами из МВГ или операторами ЗРК.
Может нужно уже направить все силы в обеспечение всем необходимым?
До тех пор, пока развед. БПЛА висит в области, а это круглосуточное его нахождение - нет ни малейшего смысла везти сюда какие-либо установки ПВО.
Патриот, Ирис-Т, Насамс - все это будет первостепенной целью, а не «помощью."
TLk News
Кровь льется рекой, гибнут люди , рушатся города, а министра, который представляет страну в мире, который давал клятву народу Украины, хватило на отписку в интернете!
Какой цинизм команды Зеленского.