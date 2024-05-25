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Новини Війна
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Кулеба після ракетної атаки РФ по Харкову закликав союзників надати Україні більше ППО та дозволити бити по Росії

Кулеба закликав надати Україні більше ППО та дозволити бити по РФ

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників України надати нашій державі більше ППО та дозволити бити по Росії після того, як російські загарбники вкотре атакували місто Харків.

Про це Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на удари РФ по Харкову 25 травня. За словами міністра, оскільки диктатор РФ Володимир Путін не може захопити Харків, він намагається знищити місто, атакуючи ракетами та бомбами.

Кулеба також звернувся до союзників України з проханням посилити ППО нашої держави та дозволити бити по території Росії із західної зброї. 

"У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони для України. Другий: Україна має збивати російські військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста і населені пункти. Забезпечте Україні додаткові засоби протиповітряної оборони і підтримайте українські удари по військових цілях в Росії. Дійте негайно", - заявив дипломат.

Нагадаємо, що раніше очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на чергові обстріли росіянами Харкова. Він заявив, що не варто купуватися на кремлівські казки про бажання миру, оскільки спочатку диктатор Росії Володимир Путін нібито дає зрозуміти, що хоче миру, а вже наступного дня бомбить гіпермаркет із цивільними всередині.

Читайте також: Зеленський відреагував на російській обстріл "Епіцентру" у Харкові, закликавши світ посилити ППО України

Удар РФ по Харкову 25 травня 

Нагадаємо, що у суботу, 25 травня росіяни кілька разів вдарили по Харкову. Загарбники атакували торговий центр, Центральний парк, а також били по цивільній забудові у центрі міста. Внаслідок удару по ТЦ є загиблі та поранені.

Читайте також: У Харкові знову пролунали вибухи, 12 постраждалих, серед них 13-річний хлопчик (оновлено)

Автор: 

обстріл (28365) ППО (3172) Харків (5581) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Влада Зє- сцикунів, Зє-зрадників.
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25.05.2024 22:04
+5
Яке нафіг ППО?? Пояснили ж специ. Й не один раз. До жопи те ППО, Харків дуде близько до кордону.

Валити треба по болотам. Щоб аж піщали.
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25.05.2024 22:22
+4
Чмо, таке як і Зеленний
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25.05.2024 22:14
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може треба бити по белгороду по торговим центрам заправкам базарам хватить гратися в толерантність
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25.05.2024 22:01 Відповісти
Влада Зє- сцикунів, Зє-зрадників.
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25.05.2024 22:04 Відповісти
ще один закликальщик
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25.05.2024 22:07 Відповісти
А ще є спосіб -
ЛОПАТИ
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25.05.2024 22:09 Відповісти
Чмо, таке як і Зеленний
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25.05.2024 22:14 Відповісти
Треба ж якось офігєнну зарплату відробляти, про лопати забув.
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25.05.2024 22:21 Відповісти
Яке нафіг ППО?? Пояснили ж специ. Й не один раз. До жопи те ППО, Харків дуде близько до кордону.

Валити треба по болотам. Щоб аж піщали.
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25.05.2024 22:22 Відповісти
чому ви так уперто просуваєте брехливу інформацію? ппо малого радіусу для збиття розвіддронів не треба? для хоча б поганяти авіацію теж не треба?
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25.05.2024 22:30 Відповісти
Развед-дроны сутками над Харьковом висят и не только здесь. Бпл сбивают в целом неплохо. Не спец я конечно. Но почему не получается сбить разведчика наводчика? Радар видит, пво не достаёт. То что есть скорей всего. Кацапы идеально знают всё про нас, про возможности наши. В смысле которых у нас нет.
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25.05.2024 23:15 Відповісти
"Когда начнут сбивать развед. БПЛА?
Я в силу своей диванной позиции этого не понимаю.
Объясните пожалуйста, хоть людям донесу правильно это.
Я ведь не мало уже общался с ребятами из МВГ или операторами ЗРК.
Может нужно уже направить все силы в обеспечение всем необходимым?
До тех пор, пока развед. БПЛА висит в области, а это круглосуточное его нахождение - нет ни малейшего смысла везти сюда какие-либо установки ПВО.
Патриот, Ирис-Т, Насамс - все это будет первостепенной целью, а не «помощью."

TLk News
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25.05.2024 23:54 Відповісти
Бачу асфальт боком вилазить.
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25.05.2024 22:54 Відповісти
Кулеба, закликаю призначити посла в Чехії, якого вже нема більш ніж два роки.
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25.05.2024 23:17 Відповісти
Зібрати Радбез - нє, не треба?
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25.05.2024 23:20 Відповісти
Треба зібрати, не розумію чому не збирають
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25.05.2024 23:25 Відповісти
Это же не помощник какой то пострадал... Ради каких то там граждан Украины, можно и не собирать.
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25.05.2024 23:31 Відповісти
Пан Кулеба поехал в США за Patriot? Нет. Безвылазно сидит в штабквартире НАТО договаривается о помощи ЗСУ? Нет! Пан Кулеба сидя на диване в бункере написал что-то в социальной сети!
Кровь льется рекой, гибнут люди , рушатся города, а министра, который представляет страну в мире, который давал клятву народу Украины, хватило на отписку в интернете!
Какой цинизм команды Зеленского.
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26.05.2024 00:08 Відповісти
Блинкен в Конгрессе: США не поддерживают удары по РФ западным оружием, но решает Украина + Великобритания уже давно дала добро на применение своих ракет по рф. Т.е. никакого ЗАПРЕТА нет, другими словами, почему вы до сих пор не наносите удоры по мордеру (но США не причем, т.к. не поддерживает если что)
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26.05.2024 07:58 Відповісти
 
 