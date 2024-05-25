Росіяни повторно обстріляли Харків, ударивши по Центральному парку
Надвечір 25 травня російські загарбники знову обстріляли місто Харків.
Про це написав у Telegram мер міста Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, загарбники завдали удару по Центральному парку у місті. Він додав, що наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
"Ще один удар щойно прийшов по Центральному парку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав Терехов.
Нагадаємо, що вдень 25 травня російські окупанти прицільно атакували гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Відомо, що є загиблі та поранені. За словами, очільника МВС України Ігора Клименко, на момент удару у будівлі могло перебувати понад 200 людей.
Топ коментарі
+10 Марина Нєчаєва #561431
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+6 Alexey G
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2. С-300 долітає за 40 сек, там ніяке ППО не допоможе, треба самим бити по території мокш.
3. Ви вже задовбали гавкати. Сидіть собі мовчки у бундесів.
Київ ППО забезпечив Кличко. Мобільні бригади по Україні забезпеяує Порох і Кличко.
Знову набухалась? Бо гіперактивна щось сьогодні.
Кличко Київ убезпечив, дякуючи своїм можливостям.
Треба бути тупою, щоб не пов'язати Епіцентр з герегами.
До чого тут Конча Заспа? У Вас неконтрольована маячня. Санітарів викликайте.
Коли протверезієш - перечитай.
А з приводу петріотів... На жаль, у русні ДУЖЕ багато старих радянських ракет С-300. Йдеться про тисячі, а не сотні навіть. Ракета для петріота коштує 4 мільйони доларів. А тепер уявіть - як швидко ми їх витратимо, якщо кацапи пуляють їх десятками щодня. І не лише тільки С-300.
До того ж, близькість до кордону робить петріоти легкою здобиччю. Ми вже у цьому переконалися у Донецькій області, коли за 50 кілометрів від ЛБЗ втратили кілька пускових.
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нема в Світі президента ИУДИ ! Який ігнорував попередження партнерів , бачивши план заходу РАШИСТІВ і при цьому розміновував Південь , СТЕЛИВ ДОРІЖКИ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ :» ми можемо посилити армію , але тоді нам не вистачіть ( красти )на дорогах !