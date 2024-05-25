Росіяни повторно обстріляли Харків, ударивши по Центральному парку

Надвечір 25 травня російські загарбники знову обстріляли місто Харків.

Про це написав у Telegram мер міста Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, загарбники завдали удару по Центральному парку у місті. Він додав, що наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

"Ще один удар щойно прийшов по Центральному парку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав Терехов.

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Нагадаємо, що вдень 25 травня російські окупанти прицільно атакували гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Відомо, що є загиблі та поранені. За словами, очільника МВС України Ігора Клименко, на момент удару у будівлі могло перебувати понад 200 людей.