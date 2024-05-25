Россияне повторно обстреляли Харьков, ударив по Центральному парку
К вечеру 25 мая российские захватчики снова обстреляли город Харьков.
Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, захватчики нанесли удар по Центральному парку в городе. Он добавил, что сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
"Еще один удар только что пришел по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Терехов.
Напомним, что днем 25 мая российские оккупанты прицельно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Известно, что есть погибшие и раненые. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, на момент удара в здании могло находиться более 200 человек.
Топ комментарии
+10 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий25.05.2024 18:20
+6 Alexey G
показать весь комментарий25.05.2024 18:18
+6 Super Gut
показать весь комментарий25.05.2024 18:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. С-300 долітає за 40 сек, там ніяке ППО не допоможе, треба самим бити по території мокш.
3. Ви вже задовбали гавкати. Сидіть собі мовчки у бундесів.
Київ ППО забезпечив Кличко. Мобільні бригади по Україні забезпеяує Порох і Кличко.
Знову набухалась? Бо гіперактивна щось сьогодні.
Кличко Київ убезпечив, дякуючи своїм можливостям.
Треба бути тупою, щоб не пов'язати Епіцентр з герегами.
До чого тут Конча Заспа? У Вас неконтрольована маячня. Санітарів викликайте.
Коли протверезієш - перечитай.
А з приводу петріотів... На жаль, у русні ДУЖЕ багато старих радянських ракет С-300. Йдеться про тисячі, а не сотні навіть. Ракета для петріота коштує 4 мільйони доларів. А тепер уявіть - як швидко ми їх витратимо, якщо кацапи пуляють їх десятками щодня. І не лише тільки С-300.
До того ж, близькість до кордону робить петріоти легкою здобиччю. Ми вже у цьому переконалися у Донецькій області, коли за 50 кілометрів від ЛБЗ втратили кілька пускових.
,
нема в Світі президента ИУДИ ! Який ігнорував попередження партнерів , бачивши план заходу РАШИСТІВ і при цьому розміновував Південь , СТЕЛИВ ДОРІЖКИ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ :» ми можемо посилити армію , але тоді нам не вистачіть ( красти )на дорогах !