Россияне повторно обстреляли Харьков, ударив по Центральному парку

К вечеру 25 мая российские захватчики снова обстреляли город Харьков.

Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, захватчики нанесли удар по Центральному парку в городе. Он добавил, что сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Еще один удар только что пришел по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Терехов.

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Напомним, что днем 25 мая российские оккупанты прицельно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Известно, что есть погибшие и раненые. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, на момент удара в здании могло находиться более 200 человек.