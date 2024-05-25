РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11364 посетителя онлайн
Новости Война
6 417 40

Россияне повторно обстреляли Харьков, ударив по Центральному парку

У Харкові пролунали вибухи

К вечеру 25 мая российские захватчики снова обстреляли город Харьков.

Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, захватчики нанесли удар по Центральному парку в городе. Он добавил, что сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Еще один удар только что пришел по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Терехов.

Читайте также: В Харькове снова слышны взрывы

Напомним, что днем 25 мая российские оккупанты прицельно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Известно, что есть погибшие и раненые. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, на момент удара в здании могло находиться более 200 человек.

Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466) Терехов Игорь (255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
1. Нехай мери всіх міст турбуються про свої, як Кличко.
2. С-300 долітає за 40 сек, там ніяке ППО не допоможе, треба самим бити по території мокш.
3. Ви вже задовбали гавкати. Сидіть собі мовчки у бундесів.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:20
+6
Головне,бубочка не винен.Він вже сказав,кто винен - не він..
показать весь комментарий
25.05.2024 18:18
+6
Зараз у Києві, чверть мешканців - це біженці з Харкова і області. І саме що більше вкурвлює, що вони не спішать перходити на українську. Коли робиш зауваження - починають бикувати. У мене просте питання: що ще має відбутися з цими харків'янами аби вони роздуплилися і почали говорити людською мовою, а не козячим язиком?!!
показать весь комментарий
25.05.2024 18:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що тут коментувати. Київ зібрав 4 Іриси, як раз комплект, Київ святкує то день Кличко, то відкриття нових споруд, а що Харків!? То таке, віддати Великий, щоб зберегти місто комфорту. Нн віриться,що Україна і її міста на виживання.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:04 Ответить
1. Нехай мери всіх міст турбуються про свої, як Кличко.
2. С-300 долітає за 40 сек, там ніяке ППО не допоможе, треба самим бити по території мокш.
3. Ви вже задовбали гавкати. Сидіть собі мовчки у бундесів.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:20 Ответить
А ППО це обов'язки мера? Дістали аналітики з столиці. Ви своє ліжко на Харків або Херсон змініть, а то пише без фундаменту,знання ,розуміння що і звідки береться. Це на сьогодні і є типове обличчя жителя столиці. Цинічное виправдання на фоні смерті .
показать весь комментарий
25.05.2024 18:43 Ответить
Ти точно хвора. Ну і @би мозок преза! Нехай ППО забезпечить.

Київ ППО забезпечив Кличко. Мобільні бригади по Україні забезпеяує Порох і Кличко.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:52 Ответить
ППО разом з мобільними групами є одиницею ЗСУ. Ні Кличко ні Порошенко не військові. Так як ти частин коментами,зрозуміло,що не маєш ні одного уявлення про задачі мера,військового очільника і ЗСУ. Іди з Богом.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:56 Ответить
Ти нереально тупа. Вони їх забезпечують. Щезни вже на тиждень знову.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:02 Ответить
Якщо з'явиться далекобійна зброя якою можна бити по підрорасії, то можна буде знищити не тільки аеродроми, але й пускові установки с300 якими б'ють по місту.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:37 Ответить
Рускій мір в усій красі
показать весь комментарий
25.05.2024 18:08 Ответить
Це не люди якісь живуть на росії, тварини би сказав, так тварини таке не роблять.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:10 Ответить
А на заході все ніяк не можуть визначитися - дозволити Україні бити по території русні чи ні? Ну це ж так важко. Немає у них переконливих аргументів на користь цього.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:11 Ответить
Це у вас у пресі цю тему падають то як десерт,то головне блюдо. Чому вас не хвилює питання ППО яке прикривпє тільки Київ? Чому столиця живе як у зе за пазухою а інші помирають? Чи Україна це тільки Київ,хоча цей ресурс часто пише Київ замість Україна
показать весь комментарий
25.05.2024 18:13 Ответить
тобто відкрити Київ і не прикрити Харків... Бо на два місто недостатньо зброї.... я правильно зрозумів твій допис?
показать весь комментарий
25.05.2024 18:16 Ответить
Ви хоч розумієте що таке ППО Києва? Які інші міста його закривають? Не може бути захист 100% тільки одного міста,бо задачі ППО зовсім інші. Хоч один дописувач цим питанням поцікавився чи пише галаматью . Такі ж і закони в Україні, сам собі їх пишу сам їх і не виконую.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:32 Ответить
ось я розумію, а ти розумієш, що взявся/взялася це коментувати?
показать весь комментарий
25.05.2024 18:39 Ответить
мало того - я знаю. а ти ні... тільки тут, ботяра накидав\ла наративів, які ділять людей... дістали тупоголові, як ти... освіту інколи маєте, але це вам мізків не добавило...
показать весь комментарий
25.05.2024 18:43 Ответить
Ні не розумієш,бо проста вода без знання. Просто відкрий сторінку задачі ППО чи знайди блог Чорновол, там також є відповідні дані. Зі мною може тільки бот відносно ППО сперечатися, бо я знаю про що пишу, а ти ні. Досить вибілювати нерівноправність розташування ППО, читай задачі. Дістали уже щирі кияни за спинами ЗСУ
показать весь комментарий
25.05.2024 18:49 Ответить
ха-ха-ха... блог черновол... знаєш, деякі це знають, бо вчили не по блогах... не коментуй те, в чому є невіглас...
показать весь комментарий
25.05.2024 18:51 Ответить
Тому що Кличко забезпечив.

Знову набухалась? Бо гіперактивна щось сьогодні.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:22 Ответить
Це ви буваєте з ранку і до вечора,бо у вас війна закінчилася, а Кличко не міг вас забезпечити ППО, бо це не його парафія, так хто з нас набухався? Підвести питання загибелі людей до належності Епіцентр може тільки черства,цинічна і далека від реальності особа. Конча Заспа чому не ьремтить від ракет? Ви там не живете,а також як господар того ж Епіцентру. Ви більше не цільна нація, а користувачі за рахунок чужого життя. Гидко з вами спілкуватися, там 4 річна дівчинка позавчора померла. Та хіба вам болить
показать весь комментарий
25.05.2024 18:28 Ответить
Чого я тут буваю з ранку й до вечора - не Ваша справа.

Кличко Київ убезпечив, дякуючи своїм можливостям.

Треба бути тупою, щоб не пов'язати Епіцентр з герегами.

До чого тут Конча Заспа? У Вас неконтрольована маячня. Санітарів викликайте.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:33 Ответить
При чому тут Кличко до ППО? Ви що зовсім в неадекваті? Яке звання і прсаду має мер міста і яке він має право на розподіл ППО України проводити? Куриця, це НАТО дало ППО доя усієї України, а не хтось за взятку туди притягнув. Своя сорочка ближче до тіла. Ви не за Україну, ви за себе, Бо Україна це також Харків, Херсон, Одеса. Я ваш пост перешлю на сторінку Харків, нехай бачать,яка "сестра" сидить в столиці.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:38 Ответить
Закінчуй бухати. Як раз країна - звідки ти гавкаєш та Австрія, дуже поважають Кличка. То він постійно в них - або коштом громади купує необхідне, або випрошує у керівництва.

Коли протверезієш - перечитай.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:45 Ответить
І свої пости переправ. 100 відсотків. Ти ані копійки не задонила. Сидиш цілодобово й розповвдаєш, які всі невдячні й погані сестри в Україні. А ти, яка всралась втекла - вся така файна.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:47 Ответить
Мені так це подобається... Варто лише було переїхати до німеччини і вже йде поділ на "ми" та "ви". "У нас" та "у вас". Запам'ятайте - скільки б Ви там не жили, Ви НІКОЛИ не станете однією з них. Як були для них слов'янкою від слова "slovenly", так і залишитеся.

А з приводу петріотів... На жаль, у русні ДУЖЕ багато старих радянських ракет С-300. Йдеться про тисячі, а не сотні навіть. Ракета для петріота коштує 4 мільйони доларів. А тепер уявіть - як швидко ми їх витратимо, якщо кацапи пуляють їх десятками щодня. І не лише тільки С-300.

До того ж, близькість до кордону робить петріоти легкою здобиччю. Ми вже у цьому переконалися у Донецькій області, коли за 50 кілометрів від ЛБЗ втратили кілька пускових.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:29 Ответить
Вихідні. Не перший раз. Потім тиждень вона тверезіти буде.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:34 Ответить
Не надо спрашивать "запад". Учитесь у Израиля ! Их осуждают, НО дают оружие. А Израиль стирает с лица земли своих врагом, вместе с их отродьем.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:48 Ответить
Якби ми були євреями і мали своїх людей на ключових посадах в американському уряді, тоді нам теж давали б зброю та захищали.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:35 Ответить
Третіи рік віини а ми як були беззахистні так і залишились - тільки Киів прикрили
показать весь комментарий
25.05.2024 18:13 Ответить
та, беззахистні... бо якщо навіть ця зелена гниль і готуваласяб до війни, то все одно самостійно ми з кацапами не тягалися б... а "союзники, партнери", чи якщо точно сказати, то ті, з ким нам зараз по дорозі не дуже вже і "спішать" нам повноцінно допомогти, так як вони в змозі... їхня мета - гра в довгу українськими життями... особливо для американської адміністрації
показать весь комментарий
25.05.2024 18:19 Ответить
Головне,бубочка не винен.Він вже сказав,кто винен - не він..
показать весь комментарий
25.05.2024 18:18 Ответить
******** , ПИТОР завербоване чудовісько

,
нема в Світі президента ИУДИ ! Який ігнорував попередження партнерів , бачивши план заходу РАШИСТІВ і при цьому розміновував Південь , СТЕЛИВ ДОРІЖКИ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ :» ми можемо посилити армію , але тоді нам не вистачіть ( красти )на дорогах !
показать весь комментарий
25.05.2024 19:22 Ответить
Зараз у Києві, чверть мешканців - це біженці з Харкова і області. І саме що більше вкурвлює, що вони не спішать перходити на українську. Коли робиш зауваження - починають бикувати. У мене просте питання: що ще має відбутися з цими харків'янами аби вони роздуплилися і почали говорити людською мовою, а не козячим язиком?!!
показать весь комментарий
25.05.2024 18:27 Ответить
В них на все це свій підхід і одне речення: " Когда это кончится?"
показать весь комментарий
25.05.2024 18:50 Ответить
При чем , тут мова , коли вас ЗАЗОМБУВАЛИ ЗЕ&Ермаки , які размародерили все , що не можна , ЗВІЛЬНИВ КОМАНДУ Залужного і мутить з РАШИСТАМИ ДОГОВОРНЯКИ
показать весь комментарий
25.05.2024 19:25 Ответить
Знаю особисто таких кількох. Живуть у Харкові, терплять. На українську не переходять, мовляв, це важко. Мене це трохи вкурвлює, якщо чесно. Їх дорослі діти зараз живуть у Києві. Говорять українською принципово. Це дійсно проблема, але поясніть мені будь ласка як той факт, що харків'яни заговорять нарешті українсько вплине на періодичність кацапських обстрілів?
показать весь комментарий
25.05.2024 22:48 Ответить
Білгород повинен перестати існувати.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:34 Ответить
Единственный верный коммент. Остальное гнусное и бесполезное нытьё.
показать весь комментарий
25.05.2024 18:45 Ответить
Для початку утілізувати ЗРАДНИКІВ-КРОТІВ і ГНИД
показать весь комментарий
25.05.2024 19:27 Ответить
 
 