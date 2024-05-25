Оккупанты атаковали гипермаркет в Харькове: четверо человек погибли, известно о 40 пострадавших. К моменту удара в здании могло быть более 200 человек. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
Днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову. В результате очередной российской атаки есть погибшие и раненые.
Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Терехов рассказал, что захватчики атаковали строительный гипермаркет, который расположен в одном из спальных районов Харькова.
"Предварительно - попадание произошло в строительный гипермаркет. Есть информация о жертвах и пострадавших - требует уточнения", - написал он.
Впоследствии мэр города сообщил, что сейчас известно о двух погибших. Также в результате вражеского удара по гипермаркету есть раненые и пропавшие без вести.
"Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - написал Терехов.
На месте попадания возник пожар. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места происшествия.
Позже глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram, что по состоянию на 17:24 известно о двух погибших и 24 пострадавших людях, которые находились в гипермаркете "Эпицентр", куда ударили рашисты.
"По полученной информации, в здании находились более 200 человек. В настоящее время отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми", - написал министр.
Клименко также показал видео с места происшествия. По его словам, горят более 10 тысяч квадратных метров.
"Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможностью дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов", - написал министр.
По состоянию на 18:12 количество раненых выросло до 25 человек. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Два человека погибли. Это мужчины, работавшие в гипермаркете. По меньшей мере 25 - ранены. Часть персонала гипермаркета пока еще разыскивается. Данные обновляются", - сказал он.
Кроме этого, чиновник добавил, что пожар удалось локализовать.
Обновлена информация по удару по Харькову 25 мая
Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за атаки россиян по строительному гипермаркету "Эпицентр" погибли два человека, еще 35 получили ранения.
Позже в 20:55 Терехов сообщил, что количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету возросло до 4, а количество раненых – до 40.
Ранее сообщалось, что в Харькове снова раздавались взрывы.
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1. Західними далекобійними ракетами (які нам забороняють використовувати територією РФ)
2. Власними ракетами (Сапсан, Грім). Влада зберігає гробове мовчання з приводу цих ракетних програм.
3. Далекими безпілотниками. Вони є.
4. ДРГ. Вони є. Але охочих немає. А наказувати йти на завдання, де з ймовірністю 90% ти не повернешся… у нас такого нема.
Зеленському террор потрібен не менше ніж путіну.
Все блокує ота небрита нелегітимна мавпа і ті лялькові генерали, яких вона напризначала усюди.
треба бути повними кретинами щоб не закрити гіпермакети
гереги із синегубом та тєрьохой створили "крокус" у Харкові 👿
А верхушка ригоАНАЛІВ, уся потікала до окупантів, на моцковію!!
Співпадіння…
Так было с "Новой почтой" в Одессе, так сейчас с харьковским Эпицентром - так всегда. У них одно оправдание - удар по гражданскому объекту с множеством гражданских внутри, в выходной день, был нанесён не потому, что мы кровожадные ублюдки маньяки жаждем смертей и страданий украинского народа, а потому, что украинцы там складировали боеприпасы…
Но эти твари никогда не объяснят, почему на эти объекты тут же приезжает пожарная и начинает тушить огонь, в том числе и внутри помещений? То, на что ни один российский кровавый пропагандист, оправдывающий военные преступления никогда не ответит, почему украинские пожарные не боятся детонации десятков тысяч боеприпасов? Почему не используется в таком случае бронированная спецтехника для тушения пожаров, как в случае со складами боеприпасов? Почему журналистов допускают на места, где по заявлениям российских пропагандистов должны рваться 155-мм "эскалибры" и "атакамсы", полыхать "абрамсы"? Где же эти многочасовые звуки детонирующих боеприпасов, почему не раздаются сутками напролёт, а по окрестностям, на многие километры, не разлетается БК?
Я знаю, что вы, твари, меня втихаря читаете. Читайте и знайте, насколько вы ничтожные.
Любой довод российских пропагандистских ничтожеств о том, что был поражён склад с боеприпасами, разрушается в прах всего-навсего одним фактом - смелостью украинских пожарных в самом эпицентре места преступления, совершённого российскими маньяками.
Александр Коваленко
Тих, хто дивився то ТБ на сході України, теж знівечило. У мене є знайомі у Донецьку, що розповідали мені десь у 2015-му, як їх розстрілює Україна. Одного разу навіть відео прислали. А я ж його роздивилася (трохи знаю ті місця) і пишу - так та ж міна зі сходу прилетіла, диви, під яким кутом стирчить! То вас свої обстріляли, бо українців там не може бути. А мені відповідають - "може, не може: єслі по тєлєвізору сказалі - укрАінци, значіт, укрАінци! Тєлєвізор врать нє будєт!"
Ось і усі мізки...
время публикации: 25 мая 2024 г., 17:32 | последнее обновление: 25 мая 2024 г.
Гигантскую надпись "Сталин" установили на возвышенности в Иркутской области, на горе Киткай, возле поселка Новая Уда, сообщает https://baikal24.ru/text/25-05-2024/032/ "Байкал 24" .
По словам депутата Заксобрания Иркутской области Анатолия Обухова (КПРФ), надпись установлена в честь первой ссылки Сталина в Сибирь. Она находится возле беседки, которую в советское время также установили в честь Сталина (он якобы поднимался на Киткай в 1903 году), строение восстановили местные власти в 2022 году.
Буквы смонтировали пятеро местных жителей. По версии депутата, это новая туристическая достопримечательность Приангарья.
"Говорят о 23, я думаю, 30 случаях смерти от недоедания при населении в 2 миллиона. В США в 2022 году было 20 тысяч смертей от недоедания", - утверждает Нетаньяху.
Ненавиджу ціх чочвар !!!
Дальность полета УПАБ-1500В составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Она предназначена для поражения хорошо укрепленных объектов.
А для Гром-Э1, которая имеет собственный твердотопливный ускоритель, дальность полета декларируется 120 км при высоте 12 км и скорости 12 км.
Чи попередження не було?