Оккупанты атаковали гипермаркет в Харькове: четверо человек погибли, известно о 40 пострадавших. К моменту удара в здании могло быть более 200 человек. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову. В результате очередной российской атаки есть погибшие и раненые.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Терехов рассказал, что захватчики атаковали строительный гипермаркет, который расположен в одном из спальных районов Харькова.

"Предварительно - попадание произошло в строительный гипермаркет. Есть информация о жертвах и пострадавших - требует уточнения", - написал он.

Впоследствии мэр города сообщил, что сейчас известно о двух погибших. Также в результате вражеского удара по гипермаркету есть раненые и пропавшие без вести.

"Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - написал Терехов.

На месте попадания возник пожар. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места происшествия.

Позже глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram, что по состоянию на 17:24 известно о двух погибших и 24 пострадавших людях, которые находились в гипермаркете "Эпицентр", куда ударили рашисты.

"По полученной информации, в здании находились более 200 человек. В настоящее время отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми", - написал министр.

Клименко также показал видео с места происшествия. По его словам, горят более 10 тысяч квадратных метров.

"Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможностью дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов", - написал министр.

По состоянию на 18:12 количество раненых выросло до 25 человек. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Два человека погибли. Это мужчины, работавшие в гипермаркете. По меньшей мере 25 - ранены. Часть персонала гипермаркета пока еще разыскивается. Данные обновляются", - сказал он.

Кроме этого, чиновник добавил, что пожар удалось локализовать.

Обновлена информация по удару по Харькову 25 мая

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за атаки россиян по строительному гипермаркету "Эпицентр" погибли два человека, еще 35 получили ранения.

Позже в 20:55 Терехов сообщил, что количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету возросло до 4, а количество раненых – до 40.

Ранее сообщалось, что в Харькове снова раздавались взрывы.