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Оккупанты атаковали гипермаркет в Харькове: четверо человек погибли, известно о 40 пострадавших. К моменту удара в здании могло быть более 200 человек. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову. В результате очередной российской атаки есть погибшие и раненые.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Терехов рассказал, что захватчики атаковали строительный гипермаркет, который расположен в одном из спальных районов Харькова.

"Предварительно - попадание произошло в строительный гипермаркет. Есть информация о жертвах и пострадавших - требует уточнения", - написал он.

Впоследствии мэр города сообщил, что сейчас известно о двух погибших. Также в результате вражеского удара по гипермаркету есть раненые и пропавшие без вести.

"Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - написал Терехов.

На месте попадания возник пожар. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места происшествия.

Окупанти атакували гіпермаркет у Харкові

Позже глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram, что по состоянию на 17:24 известно о двух погибших и 24 пострадавших людях, которые находились в гипермаркете "Эпицентр", куда ударили рашисты.

"По полученной информации, в здании находились более 200 человек. В настоящее время отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми", - написал министр.

Клименко также показал видео с места происшествия. По его словам, горят более 10 тысяч квадратных метров.

"Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможностью дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов", - написал министр.

По состоянию на 18:12 количество раненых выросло до 25 человек. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Два человека погибли. Это мужчины, работавшие в гипермаркете. По меньшей мере 25 - ранены. Часть персонала гипермаркета пока еще разыскивается. Данные обновляются", - сказал он.

Кроме этого, чиновник добавил, что пожар удалось локализовать.

Обновлена информация по удару по Харькову 25 мая

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за атаки россиян по строительному гипермаркету "Эпицентр" погибли два человека, еще 35 получили ранения.

Позже в 20:55 Терехов сообщил, что количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету возросло до 4, а количество раненых – до 40.

Ранее сообщалось, что в Харькове снова раздавались взрывы.

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+40
Ось так рашиська орда знищує Харків ,влада безпорядна ,світ мовчить.
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25.05.2024 17:06
+35
Так. Буде потужний вечірній відосік.
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25.05.2024 17:34
+33
ви досі не розумієте?
у нас влада нічого організувати не спроможна.
що громадяни для себе організують - те і будуть мати.
зелені вміють тільки відосики знімати, та ураперемогу розганяти
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25.05.2024 17:16
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А де їх "набудували"?
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25.05.2024 22:24 Ответить
То був сарказм.
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26.05.2024 04:50 Ответить
Думаєте? Мене вже важко здивувати будь-яким постом. Особливо після "потужної" кампанії з відбілювання зе-шобли по справі відсутності укріплень на Харківщині. Чого зе-тролі тільки не пишуть: і що укріплення не можливо було збудувати, і що вони є, але не там, де їх шукали, і що це провина військових, що вони не там і що їх нема...
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26.05.2024 14:48 Ответить
Харковом б'ють С-300. Пускові установки знаходяться на відстані не більше 150 км. від Харкова. Боротися із цим можна знищенням пускових установок та/або складів ракет до цих комплексів. Це можна зробити:
1. Західними далекобійними ракетами (які нам забороняють використовувати територією РФ)
2. Власними ракетами (Сапсан, Грім). Влада зберігає гробове мовчання з приводу цих ракетних програм.
3. Далекими безпілотниками. Вони є.
4. ДРГ. Вони є. Але охочих немає. А наказувати йти на завдання, де з ймовірністю 90% ти не повернешся… у нас такого нема.
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25.05.2024 18:33 Ответить
"The United States does not support or encourage the use of Western weapons supplied to Ukraine outside of Ukrainian territory, but Ukraine itself decides how to effectively dispose of these weapons." - слова Блінкена на слуханнях в Палаті представників, де конкретно заборона використання ракет на території РФ?
Зеленському террор потрібен не менше ніж путіну.
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25.05.2024 18:39 Ответить
еще у нас есть ты! тебе дается карт-бланш на уничтожение с-300. давай рембо порви ихчасти!!
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25.05.2024 18:45 Ответить
Вони мусять так казати, бо вони проти війни, це слова на сам перед для їх громадян. Але якщо Україна вдарить тими ракетами, то максимум що буде це глибоке занепокоєння і слова типу "Ми були проти, але українцям прийшлось бо вони захищали своє життя, а захист життя то святе".
Все блокує ота небрита нелегітимна мавпа і ті лялькові генерали, яких вона напризначала усюди.
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25.05.2024 18:46 Ответить
Ви помиляєтесь. Все набагато складніше. Заборона використання західної зброї територією РФ - це найважливіший елемент стримування поставок зброї до РФ. Насамперед із Китаю.
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25.05.2024 18:53 Ответить
Крим вже 10 років як російський (по версії як Росії так і Китаю) і нічого ніхто не робить у відповідь. То байки для лохторату.
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25.05.2024 19:00 Ответить
Санкції запровадили. Чи ви очікували, що Захід почне війну з РФ, щоб повернути Крим Україні?
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25.05.2024 19:06 Ответить
І перестануть давати таку зброю.
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25.05.2024 20:05 Ответить
І де тИ?
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25.05.2024 19:06 Ответить
а де ділися наші С-200,300 тощо? Вибухнули на складах? Продані Гриценком та ін. за безцінь за кордон? а що робити з тими у владі,до речі і при попереднику Зелі,що саботували розвиток ракетобудування?
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25.05.2024 19:42 Ответить
Ненавиджу Коломойського, але сказав він якось правильно: Життя як супермаркет: скільки не ходи, а на касі все одно розплатитися доведеться.
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25.05.2024 19:50 Ответить
Закінчилися. Крім кацапів та їх сателітів уже майже не знайдете.
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25.05.2024 20:06 Ответить
зачем вы пишите брехню....при Порохе как раз и развивались ракетные программы....вы что на свет появились с Зеленосракой бандой вместе?
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25.05.2024 21:25 Ответить
сінєгуба з терьохой - під суд !

треба бути повними кретинами щоб не закрити гіпермакети
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25.05.2024 18:43 Ответить
" ... із великою кількістю легко займистих речовин на великій торговельній площі..."

гереги із синегубом та тєрьохой створили "крокус" у Харкові 👿
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25.05.2024 23:36 Ответить
Будівельні..бо там легкозаймистих дофіга..
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26.05.2024 00:14 Ответить
Черговий приклад роботи, осіб від ригоАНАЛІВ!!

А верхушка ригоАНАЛІВ, уся потікала до окупантів, на моцковію!!
Співпадіння…
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25.05.2024 19:38 Ответить
сінєгуба з терьохой -чому не закрити гіпермакети ?
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25.05.2024 20:23 Ответить
Та возити по маркетах..разом із Зе!бандою..
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26.05.2024 00:15 Ответить
Наша війна хрінова тим, що коли амери втрутяться, то і китайці теж влізуть у бійку і тоді заворуха буде така, що нам мало не видасться. Схоже що озброєні і голодні гопники перестріли жертву з покупками після потужного шопінгу і не зовсім не готової до бійки.
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25.05.2024 20:00 Ответить
А як же таваріщі ГеРиги, ще хочуть мутити бізнес з кацапньою в Маріуполі?
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25.05.2024 19:55 Ответить
Вони й мутять. Й у Криму теж.
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25.05.2024 20:08 Ответить
Каждый раз, когда российские оккупанты наносят удары по гражданским объектам, они оправдывают это тем, что там, якобы, были склады с техникой, боеприпасами и так далее.

Так было с "Новой почтой" в Одессе, так сейчас с харьковским Эпицентром - так всегда. У них одно оправдание - удар по гражданскому объекту с множеством гражданских внутри, в выходной день, был нанесён не потому, что мы кровожадные ублюдки маньяки жаждем смертей и страданий украинского народа, а потому, что украинцы там складировали боеприпасы…

Но эти твари никогда не объяснят, почему на эти объекты тут же приезжает пожарная и начинает тушить огонь, в том числе и внутри помещений? То, на что ни один российский кровавый пропагандист, оправдывающий военные преступления никогда не ответит, почему украинские пожарные не боятся детонации десятков тысяч боеприпасов? Почему не используется в таком случае бронированная спецтехника для тушения пожаров, как в случае со складами боеприпасов? Почему журналистов допускают на места, где по заявлениям российских пропагандистов должны рваться 155-мм "эскалибры" и "атакамсы", полыхать "абрамсы"? Где же эти многочасовые звуки детонирующих боеприпасов, почему не раздаются сутками напролёт, а по окрестностям, на многие километры, не разлетается БК?

Я знаю, что вы, твари, меня втихаря читаете. Читайте и знайте, насколько вы ничтожные.

Любой довод российских пропагандистских ничтожеств о том, что был поражён склад с боеприпасами, разрушается в прах всего-навсего одним фактом - смелостью украинских пожарных в самом эпицентре места преступления, совершённого российскими маньяками.

Александр Коваленко
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25.05.2024 20:17 Ответить
До нас у селище прилетіло в прикордончастину два роки назад. Там були тільки стрілецькі набої у цинках. Так наші пожежники чекали поки вони перестануть вибухати та розкидувати гільзи. Хвилин три-п'ять. А тут Епіцентр - чого не вибухають АТАКАМСи і чого пожежники знають, що ризику ніякого ? Чого не включають свої мізки кацапи ?
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25.05.2024 21:43 Ответить
том, що вони нацисти-імперіалісти, росіяне - це свідомі нацисти путіністи для яких відібрати чуже це свято, вони все чудово знають, досить говорити про їх необізнанність у тому, що коїть їх загарбницька армія.
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25.05.2024 23:35 Ответить
На жаль, кацапам включати нічого, бо їхні мізки старанно відключали року так з 2001. І заміняли на телегіпноз. А після вже 10 років того гіпнозу користуватися мізками вміли лише одиниці.
Тих, хто дивився то ТБ на сході України, теж знівечило. У мене є знайомі у Донецьку, що розповідали мені десь у 2015-му, як їх розстрілює Україна. Одного разу навіть відео прислали. А я ж його роздивилася (трохи знаю ті місця) і пишу - так та ж міна зі сходу прилетіла, диви, під яким кутом стирчить! То вас свої обстріляли, бо українців там не може бути. А мені відповідають - "може, не може: єслі по тєлєвізору сказалі - укрАінци, значіт, укрАінци! Тєлєвізор врать нє будєт!"
Ось і усі мізки...
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26.05.2024 09:39 Ответить
Друзі, кров стигне від чергової новини про підступний авіаудар по цивільнім. Боже почуй українців. Прости їм гріхи, припини війну своєю Волею. Очисти від рашизму світ, зітри кремль з лиця землі. Харків тримайся. Україна вірить в тебе, в твоїх мешканців, ми з вами завжди: і в скорботі, і в буднях війни. Розділяємо з вами ваші негаразди.
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25.05.2024 21:37 Ответить
Гигантскую надпись "Сталин" установили на возвышенности в Иркутской области

время публикации: 25 мая 2024 г., 17:32 | последнее обновление: 25 мая 2024 г.

Гигантскую надпись "Сталин" установили на возвышенности в Иркутской области, на горе Киткай, возле поселка Новая Уда, сообщает https://baikal24.ru/text/25-05-2024/032/ "Байкал 24" .

По словам депутата Заксобрания Иркутской области Анатолия Обухова (КПРФ), надпись установлена в честь первой ссылки Сталина в Сибирь. Она находится возле беседки, которую в советское время также установили в честь Сталина (он якобы поднимался на Киткай в 1903 году), строение восстановили местные власти в 2022 году.

Буквы смонтировали пятеро местных жителей. По версии депутата, это новая туристическая достопримечательность Приангарья.
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25.05.2024 21:48 Ответить
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа от голода в палестинском анклаве умерло в тысячу раз меньше людей, чем за год в США. Таким образом глава израильского правительства в интервью телеканалу https://edition.cnn.com/ CNN ответил на высказанные прокурором Международного уголовного суда обвинения в провоцировании голода среди палестинцев.

"Говорят о 23, я думаю, 30 случаях смерти от недоедания при населении в 2 миллиона. В США в 2022 году было 20 тысяч смертей от недоедания", - утверждает Нетаньяху.
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25.05.2024 21:55 Ответить
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25.05.2024 22:53 Ответить
А мозги у городских властей есть? Собирать толпы покупателей в зоне обстрела? Термин "Прифронтовая территория" видимо Буратино придумал... Но, бабло победило весь здравый смысл. Даёшь базары, супермаркеты, кинотеатры, концертные залы!
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25.05.2024 22:57 Ответить
Так вся країна зона обстрєла.
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25.05.2024 23:34 Ответить
не вся територія в 30 км від фронту та ще й з великою кількістю легко займистих речовин 👿
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25.05.2024 23:39 Ответить
А 40 км, як до Запоріжжя норм? Проблема в кацапських виродках а не в відстані...
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25.05.2024 23:43 Ответить
Питань до власників немає??
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25.05.2024 23:52 Ответить
Зі всіх Епіцентрів це був найменший в Харкові, другий за Алексіївкою, за окружною закритий ще у 2022, слава Богу третій на іншому боці Харкова у протилежному від Салтовки боці, а цей якраз на Північній Салтівці куди кацапам простіше всього гатити.
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25.05.2024 23:14 Ответить
Бажаю бачити, як їх розривать наші FPV-дрони їх на шматки!!!
Ненавиджу ціх чочвар !!!
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25.05.2024 23:37 Ответить
Салливан урод с рыбьими глазами что ты **** тянешь с Ф-16? Ждешь пока весь Харьков раскуярят??
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25.05.2024 23:38 Ответить
Сейчас бы в гипермаркеты ходить в городе который за 30км от линии фронта без зрк и по кд обстреливается. Харьковчане сумасшедшие просто
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25.05.2024 23:57 Ответить
Почему то вспомнились гепа с допой на митинге. В харькове, с колорадками. Местные одобряли...
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26.05.2024 07:13 Ответить
Это последствие потери Вовчанска. Теперь будут гатить постоянно.
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26.05.2024 00:31 Ответить
"

Дальность полета УПАБ-1500В составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Она предназначена для поражения хорошо укрепленных объектов.

А для Гром-Э1, которая имеет собственный твердотопливный ускоритель, дальность полета декларируется 120 км при высоте 12 км и скорости 12 км.
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26.05.2024 09:25 Ответить
А герегам дозволено торгувати під час повітряної тривоги?
Чи попередження не було?
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26.05.2024 16:33 Ответить
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