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Новини Війна
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Зеленський відреагував на російській обстріл "Епіцентру" у Харкові, закликавши світ посилити ППО України

Зеленський закликав посилити ППО України після ударів по Харкову

Президент України Володимир Зеленський після удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові закликав світових лідерів посилити протиповітряну оборону України. Очільник держави переконаний, якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими.

Про це він написав у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, у харківському "Епіцентрі" на момент удару росіян могли перебувати понад 200 людей. Він зазначив, що відомо про загиблих та поранених. На місці події працюють відповідні служби, зокрема пожежники, які ліквідовують масштабне займання.

"Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених", - йдеться у заяві президента.

Лідер держави висловив переконання, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, це зробило б неможливим такі російські удари. Зеленський закликав світових лідерів посилити протиповітряну оборону України, щоб захистити людей.

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"І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", - заявив президент України.

Нагадаємо, що в суботу, 25 травня росіяни прицільно атакували гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Як повідомляв раніше очільник МВС України Ігор Клименко, на момент ворожої атаки у приміщенні могло перебувати понад 200 осіб.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23764) обстріл (28365) ППО (3172) Харків (5581)


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Топ коментарі
+18
яке воно тупе!
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25.05.2024 18:30
+15
Це щось схоже на «У тому, що зараз відбувається на Харківщині, винен увесь світ», - сказав Зеленський... Весь світ винен. Усі навколо винні. Винні всі, крім мене. Позиція «весь світ винен» - це симптоматика не просто Жертви, а Жертви безвідповідальної й ображеної. Психологи описують цю позу як напрочуд вигідну, бо в такий спосіб індивід з одного боку відкидає потребу діяти, а з іншого боку завше має штатно-призначеного винуватця..
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25.05.2024 18:42
+12
Стільки ракет ППО(нелегітимний Нелох казав про 10 000 с-300) в усьому західному світі немає. А якщо є, то збирати вони їх будуть роками.
Яке ж воно недолуге і з гонором гопоти. Навіть не намагається вчитись.
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25.05.2024 18:32
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яке воно тупе!
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25.05.2024 18:30 Відповісти
Стільки ракет ППО(нелегітимний Нелох казав про 10 000 с-300) в усьому західному світі немає. А якщо є, то збирати вони їх будуть роками.
Яке ж воно недолуге і з гонором гопоти. Навіть не намагається вчитись.
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25.05.2024 18:32 Відповісти
Потрібно бити по місцях пуску - бо захист пробивається - а Захід повирещить таи перестане
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25.05.2024 18:33 Відповісти
*****,так і мій сусід відреагував. Так хто ж його на ************ виставить о 21:00? Скільки треба заплатити дєрьмаку?🤔
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25.05.2024 18:36 Відповісти
Це щось схоже на «У тому, що зараз відбувається на Харківщині, винен увесь світ», - сказав Зеленський... Весь світ винен. Усі навколо винні. Винні всі, крім мене. Позиція «весь світ винен» - це симптоматика не просто Жертви, а Жертви безвідповідальної й ображеної. Психологи описують цю позу як напрочуд вигідну, бо в такий спосіб індивід з одного боку відкидає потребу діяти, а з іншого боку завше має штатно-призначеного винуватця..
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25.05.2024 18:42 Відповісти
А жителі столиці просто вилаяли і присоромили жителів Харків. Який президент, така і його когорта. Зніми з столиці хоч 25%, а не відось
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25.05.2024 18:45 Відповісти
Проспись вже. Бо марити почала.
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25.05.2024 18:49 Відповісти
Ну что сказать.....
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25.05.2024 18:45 Відповісти
https://ibb.co/VTRsPpw
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25.05.2024 18:48 Відповісти
https://ibb.co/37hxjD9
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25.05.2024 18:49 Відповісти
Асфальтом з доріг можна замінити будь-яку, навіть саму найефективнішу ППО.
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25.05.2024 18:51 Відповісти
Харковом б'ють С-300. Пускові установки знаходяться на відстані не більше 150 км. від Харкова. Боротися із цим можна знищенням пускових установок та/або складів ракет до цих комплексів. Це можна зробити:
1. Західними далекобійними ракетами (які нам забороняють використовувати територією РФ)
2. Власними ракетами (Сапсан, Грім). Влада зберігає гробове мовчання з приводу цих ракетних програм.
3. Далекими безпілотниками. Вони є.
4. ДРГ. Вони є. Але охочих немає. А наказувати йти на завдання, де з ймовірністю 90% ти не повернешся… у нас такого нема.
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25.05.2024 18:54 Відповісти
Беспілотники повільні та вразливі до ППО, потрібна балістика... Грім і Сапсан одна і та сама... ракета... Не розумію чому її не випускають... вони мабуть готові.. раз один комплекс ймовірно продали

та і якось взагалі покрита таємницею продажа їх арабам
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25.05.2024 19:10 Відповісти
БПЛА на фронті техніку знищують, до ворожих аеродромів долітають, НПЗ б'ють... а по пускових С-300 - "повільні та вразливі до ППО"? Ню, ню.
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25.05.2024 19:24 Відповісти
ви зависли в марафоні при ударі по аеродромі на території орків серйозне пошкодження отримав тільки один літак.... НПЗ незахищені нічим тому ефективність ударів там висока...

А от коли Атакамс або StormShadow б'є там уже реально видно результат ударів
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25.05.2024 21:23 Відповісти
Сегодня ночью впервые зафиксировали вылет ракеты за 8 мин до прилёта. Обычно до полутора минут летело. С-300 как сказано было официально днём. Возможно били издалека, не *********** как обычно. Значит есть некое время. Конечно не спец я, но возможно уже сбивать. Но то что сегодня нечем---ясно и коню. Зе можно обвинять в чём угодно---но запад нас сдаёт гораздо качественней, чем кацапы нападают!
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25.05.2024 19:45 Відповісти
Захід не має досвіду спілкування з хамовитими клованами "із падваротні, шо у Крівом Рогу̀ ".
В цьому і проблема...
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25.05.2024 20:10 Відповісти
Это мы не набрались опыта выбирать даже после шапкокрада. Теперь поздно. Сам не уйдёт конечно. И сложно найти нового. А из старого не стоит---хотя многим хочется.
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25.05.2024 20:28 Відповісти
Евакуації в Епіцентрі немає.Людей виганяють просто на парковку.Часу вывести 200 людей з такой площі нема.Балістика в Харькові буде швидше.Укритів всередині нема.Схоже,там взагали нема підвалів.Герегам це вигідно- а інших плювати.
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25.05.2024 18:56 Відповісти
Ми маэмо знати все, що гнусавить ворог. Можна було б з нього i "паржать", якби не було так сумно...
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25.05.2024 19:00 Відповісти
Пані має рацію, а тому "ржать" не будемо (ми ж не коні) але все добре запам`ятаємо. Прийде час все пригадаємо...
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25.05.2024 19:11 Відповісти
Натякаєте на долю Муссоліні? Хе, також не зле...
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25.05.2024 20:12 Відповісти
Потрібно було"товарищ" армією займатись,а не асфальтом.Колись тобі ще це гикнецься,надіюсь. Хоча
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25.05.2024 19:07 Відповісти
Нiяких "хоча". Гикнеться до сьомого колiна...
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25.05.2024 19:09 Відповісти
Конi нi до чого. Це було виборче гасло зебидла.
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25.05.2024 19:11 Відповісти
Як сказала одна людина:"Якщо під-час війни люди вибирають порошок замісь пороха,життя буде веселим,але не довгим."
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25.05.2024 19:16 Відповісти
Пороха - з великоi букви.
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25.05.2024 19:17 Відповісти
Тепер-во мене убило... П'ю каву, а за сусіднім столиком харькафская бєжєнка щодо Харкова, голосно так: "Я же ґаваріла, што ета украінізація к добру нє прівєдьот !" Ледве себе стримала. Бо вчасно прийшла думка, що мабуть отак і стають убивцями...
Ку-р-р-рва...
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25.05.2024 19:27 Відповісти
Треба було просто запитати, за кого вона голосувала))
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25.05.2024 19:35 Відповісти
Перестань красти і мародерити, блазень!
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25.05.2024 19:46 Відповісти
Ну що він закликає! А домовитись і купити що треба слабо? Халявщик!!
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25.05.2024 20:21 Відповісти
Ліцемірна тварюка
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25.05.2024 21:54 Відповісти
дайтэ грошы, закрыйтэ нэбо
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25.05.2024 22:47 Відповісти
Росія підняла хайп як і передбачав верховний жрець головнокомандувач
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25.05.2024 22:49 Відповісти
Щось почали підозрювати...

"Джерело: Зеленський в інтерв'ю https://www.facebook.com/watch/?v=1131922421424056 The New York Times , відео якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "Він (Путін - ред.) неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами.

Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват"

якщо були домовленності, тоді з тими хто зараз при владі...
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26.05.2024 00:20 Відповісти
 
 