Зеленський відреагував на російській обстріл "Епіцентру" у Харкові, закликавши світ посилити ППО України
Президент України Володимир Зеленський після удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові закликав світових лідерів посилити протиповітряну оборону України. Очільник держави переконаний, якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими.
Про це він написав у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, у харківському "Епіцентрі" на момент удару росіян могли перебувати понад 200 людей. Він зазначив, що відомо про загиблих та поранених. На місці події працюють відповідні служби, зокрема пожежники, які ліквідовують масштабне займання.
"Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених", - йдеться у заяві президента.
Лідер держави висловив переконання, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, це зробило б неможливим такі російські удари. Зеленський закликав світових лідерів посилити протиповітряну оборону України, щоб захистити людей.
"І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", - заявив президент України.
Нагадаємо, що в суботу, 25 травня росіяни прицільно атакували гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Як повідомляв раніше очільник МВС України Ігор Клименко, на момент ворожої атаки у приміщенні могло перебувати понад 200 осіб.
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Яке ж воно недолуге і з гонором гопоти. Навіть не намагається вчитись.
1. Західними далекобійними ракетами (які нам забороняють використовувати територією РФ)
2. Власними ракетами (Сапсан, Грім). Влада зберігає гробове мовчання з приводу цих ракетних програм.
3. Далекими безпілотниками. Вони є.
4. ДРГ. Вони є. Але охочих немає. А наказувати йти на завдання, де з ймовірністю 90% ти не повернешся… у нас такого нема.
та і якось взагалі покрита таємницею продажа їх арабам
А от коли Атакамс або StormShadow б'є там уже реально видно результат ударів
В цьому і проблема...
Ку-р-р-рва...
жрецьголовнокомандувач
"Джерело: Зеленський в інтерв'ю https://www.facebook.com/watch/?v=1131922421424056 The New York Times , відео якого оприлюднила пресслужба президента
Пряма мова: "Він (Путін - ред.) неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами.
Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват"
якщо були домовленності, тоді з тими хто зараз при владі...