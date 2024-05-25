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Новости Война
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Зеленский отреагировал на российский обстрел "Эпицентра" в Харькове, призвав мир усилить ПВО Украины

Зеленський закликав посилити ППО України після ударів по Харкову

Президент Украины Владимир Зеленский после удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове призвал мировых лидеров усилить противовоздушную оборону Украины. Глава государства убежден, если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными.

Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, в харьковском "Эпицентре" на момент удара россиян могли находиться более 200 человек. Он отметил, что известно о погибших и раненых. На месте происшествия работают соответствующие службы, в частности пожарные, которые ликвидируют масштабное возгорание.

"По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых", - говорится в заявлении президента.

Лидер государства выразил убеждение, что если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, это сделало бы невозможным такие российские удары. Зеленский призвал мировых лидеров усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы защитить людей.

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"И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Ежедневно мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке - это потеря наших людей", - заявил президент Украины.

Напомним, что в субботу, 25 мая россияне прицельно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Как сообщал ранее глава МВД Украины Игорь Клименко, на момент вражеской атаки в помещении могло находиться более 200 человек.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20301) обстрел (27043) ПВО (2732) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+18
яке воно тупе!
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25.05.2024 18:30
+15
Це щось схоже на «У тому, що зараз відбувається на Харківщині, винен увесь світ», - сказав Зеленський... Весь світ винен. Усі навколо винні. Винні всі, крім мене. Позиція «весь світ винен» - це симптоматика не просто Жертви, а Жертви безвідповідальної й ображеної. Психологи описують цю позу як напрочуд вигідну, бо в такий спосіб індивід з одного боку відкидає потребу діяти, а з іншого боку завше має штатно-призначеного винуватця..
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25.05.2024 18:42
+12
Стільки ракет ППО(нелегітимний Нелох казав про 10 000 с-300) в усьому західному світі немає. А якщо є, то збирати вони їх будуть роками.
Яке ж воно недолуге і з гонором гопоти. Навіть не намагається вчитись.
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25.05.2024 18:32
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Правила форума Совет форумчан
яке воно тупе!
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25.05.2024 18:30 Ответить
Стільки ракет ППО(нелегітимний Нелох казав про 10 000 с-300) в усьому західному світі немає. А якщо є, то збирати вони їх будуть роками.
Яке ж воно недолуге і з гонором гопоти. Навіть не намагається вчитись.
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25.05.2024 18:32 Ответить
Потрібно бити по місцях пуску - бо захист пробивається - а Захід повирещить таи перестане
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25.05.2024 18:33 Ответить
*****,так і мій сусід відреагував. Так хто ж його на ************ виставить о 21:00? Скільки треба заплатити дєрьмаку?🤔
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25.05.2024 18:36 Ответить
Це щось схоже на «У тому, що зараз відбувається на Харківщині, винен увесь світ», - сказав Зеленський... Весь світ винен. Усі навколо винні. Винні всі, крім мене. Позиція «весь світ винен» - це симптоматика не просто Жертви, а Жертви безвідповідальної й ображеної. Психологи описують цю позу як напрочуд вигідну, бо в такий спосіб індивід з одного боку відкидає потребу діяти, а з іншого боку завше має штатно-призначеного винуватця..
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25.05.2024 18:42 Ответить
А жителі столиці просто вилаяли і присоромили жителів Харків. Який президент, така і його когорта. Зніми з столиці хоч 25%, а не відось
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25.05.2024 18:45 Ответить
Проспись вже. Бо марити почала.
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25.05.2024 18:49 Ответить
Ну что сказать.....
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25.05.2024 18:45 Ответить
https://ibb.co/VTRsPpw
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25.05.2024 18:48 Ответить
https://ibb.co/37hxjD9
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25.05.2024 18:49 Ответить
Асфальтом з доріг можна замінити будь-яку, навіть саму найефективнішу ППО.
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25.05.2024 18:51 Ответить
Харковом б'ють С-300. Пускові установки знаходяться на відстані не більше 150 км. від Харкова. Боротися із цим можна знищенням пускових установок та/або складів ракет до цих комплексів. Це можна зробити:
1. Західними далекобійними ракетами (які нам забороняють використовувати територією РФ)
2. Власними ракетами (Сапсан, Грім). Влада зберігає гробове мовчання з приводу цих ракетних програм.
3. Далекими безпілотниками. Вони є.
4. ДРГ. Вони є. Але охочих немає. А наказувати йти на завдання, де з ймовірністю 90% ти не повернешся… у нас такого нема.
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25.05.2024 18:54 Ответить
Беспілотники повільні та вразливі до ППО, потрібна балістика... Грім і Сапсан одна і та сама... ракета... Не розумію чому її не випускають... вони мабуть готові.. раз один комплекс ймовірно продали

та і якось взагалі покрита таємницею продажа їх арабам
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25.05.2024 19:10 Ответить
БПЛА на фронті техніку знищують, до ворожих аеродромів долітають, НПЗ б'ють... а по пускових С-300 - "повільні та вразливі до ППО"? Ню, ню.
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25.05.2024 19:24 Ответить
ви зависли в марафоні при ударі по аеродромі на території орків серйозне пошкодження отримав тільки один літак.... НПЗ незахищені нічим тому ефективність ударів там висока...

А от коли Атакамс або StormShadow б'є там уже реально видно результат ударів
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25.05.2024 21:23 Ответить
Сегодня ночью впервые зафиксировали вылет ракеты за 8 мин до прилёта. Обычно до полутора минут летело. С-300 как сказано было официально днём. Возможно били издалека, не *********** как обычно. Значит есть некое время. Конечно не спец я, но возможно уже сбивать. Но то что сегодня нечем---ясно и коню. Зе можно обвинять в чём угодно---но запад нас сдаёт гораздо качественней, чем кацапы нападают!
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25.05.2024 19:45 Ответить
Захід не має досвіду спілкування з хамовитими клованами "із падваротні, шо у Крівом Рогу̀ ".
В цьому і проблема...
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25.05.2024 20:10 Ответить
Это мы не набрались опыта выбирать даже после шапкокрада. Теперь поздно. Сам не уйдёт конечно. И сложно найти нового. А из старого не стоит---хотя многим хочется.
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25.05.2024 20:28 Ответить
Евакуації в Епіцентрі немає.Людей виганяють просто на парковку.Часу вывести 200 людей з такой площі нема.Балістика в Харькові буде швидше.Укритів всередині нема.Схоже,там взагали нема підвалів.Герегам це вигідно- а інших плювати.
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25.05.2024 18:56 Ответить
Ми маэмо знати все, що гнусавить ворог. Можна було б з нього i "паржать", якби не було так сумно...
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25.05.2024 19:00 Ответить
Пані має рацію, а тому "ржать" не будемо (ми ж не коні) але все добре запам`ятаємо. Прийде час все пригадаємо...
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25.05.2024 19:11 Ответить
Натякаєте на долю Муссоліні? Хе, також не зле...
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25.05.2024 20:12 Ответить
Потрібно було"товарищ" армією займатись,а не асфальтом.Колись тобі ще це гикнецься,надіюсь. Хоча
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25.05.2024 19:07 Ответить
Нiяких "хоча". Гикнеться до сьомого колiна...
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25.05.2024 19:09 Ответить
Конi нi до чого. Це було виборче гасло зебидла.
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25.05.2024 19:11 Ответить
Як сказала одна людина:"Якщо під-час війни люди вибирають порошок замісь пороха,життя буде веселим,але не довгим."
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25.05.2024 19:16 Ответить
Пороха - з великоi букви.
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25.05.2024 19:17 Ответить
Тепер-во мене убило... П'ю каву, а за сусіднім столиком харькафская бєжєнка щодо Харкова, голосно так: "Я же ґаваріла, што ета украінізація к добру нє прівєдьот !" Ледве себе стримала. Бо вчасно прийшла думка, що мабуть отак і стають убивцями...
Ку-р-р-рва...
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25.05.2024 19:27 Ответить
Треба було просто запитати, за кого вона голосувала))
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25.05.2024 19:35 Ответить
Перестань красти і мародерити, блазень!
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25.05.2024 19:46 Ответить
Ну що він закликає! А домовитись і купити що треба слабо? Халявщик!!
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25.05.2024 20:21 Ответить
Ліцемірна тварюка
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25.05.2024 21:54 Ответить
дайтэ грошы, закрыйтэ нэбо
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25.05.2024 22:47 Ответить
Росія підняла хайп як і передбачав верховний жрець головнокомандувач
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25.05.2024 22:49 Ответить
Щось почали підозрювати...

"Джерело: Зеленський в інтерв'ю https://www.facebook.com/watch/?v=1131922421424056 The New York Times , відео якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "Він (Путін - ред.) неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами.

Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват"

якщо були домовленності, тоді з тими хто зараз при владі...
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26.05.2024 00:20 Ответить
 
 