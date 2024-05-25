Зеленский отреагировал на российский обстрел "Эпицентра" в Харькове, призвав мир усилить ПВО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский после удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове призвал мировых лидеров усилить противовоздушную оборону Украины. Глава государства убежден, если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными.
Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента, в харьковском "Эпицентре" на момент удара россиян могли находиться более 200 человек. Он отметил, что известно о погибших и раненых. На месте происшествия работают соответствующие службы, в частности пожарные, которые ликвидируют масштабное возгорание.
"По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых", - говорится в заявлении президента.
Лидер государства выразил убеждение, что если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, это сделало бы невозможным такие российские удары. Зеленский призвал мировых лидеров усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы защитить людей.
"И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Ежедневно мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке - это потеря наших людей", - заявил президент Украины.
Напомним, что в субботу, 25 мая россияне прицельно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Как сообщал ранее глава МВД Украины Игорь Клименко, на момент вражеской атаки в помещении могло находиться более 200 человек.
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Яке ж воно недолуге і з гонором гопоти. Навіть не намагається вчитись.
1. Західними далекобійними ракетами (які нам забороняють використовувати територією РФ)
2. Власними ракетами (Сапсан, Грім). Влада зберігає гробове мовчання з приводу цих ракетних програм.
3. Далекими безпілотниками. Вони є.
4. ДРГ. Вони є. Але охочих немає. А наказувати йти на завдання, де з ймовірністю 90% ти не повернешся… у нас такого нема.
та і якось взагалі покрита таємницею продажа їх арабам
А от коли Атакамс або StormShadow б'є там уже реально видно результат ударів
В цьому і проблема...
Ку-р-р-рва...
жрецьголовнокомандувач
"Джерело: Зеленський в інтерв'ю https://www.facebook.com/watch/?v=1131922421424056 The New York Times , відео якого оприлюднила пресслужба президента
Пряма мова: "Він (Путін - ред.) неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами.
Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват"
якщо були домовленності, тоді з тими хто зараз при владі...