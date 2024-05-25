Зеленский отреагировал на российский обстрел "Эпицентра" в Харькове, призвав мир усилить ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове призвал мировых лидеров усилить противовоздушную оборону Украины. Глава государства убежден, если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными.

Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, в харьковском "Эпицентре" на момент удара россиян могли находиться более 200 человек. Он отметил, что известно о погибших и раненых. На месте происшествия работают соответствующие службы, в частности пожарные, которые ликвидируют масштабное возгорание.

"По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых", - говорится в заявлении президента.

Лидер государства выразил убеждение, что если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, это сделало бы невозможным такие российские удары. Зеленский призвал мировых лидеров усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы защитить людей.

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"И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Ежедневно мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке - это потеря наших людей", - заявил президент Украины.

Напомним, что в субботу, 25 мая россияне прицельно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Как сообщал ранее глава МВД Украины Игорь Клименко, на момент вражеской атаки в помещении могло находиться более 200 человек.

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