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Новости Война
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Кулеба после ракетной атаки РФ по Харькову призвал союзников предоставить Украине больше ПВО и разрешить бить по России

Кулеба закликав надати Україні більше ППО та дозволити бити по РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников Украины предоставить нашему государству больше ПВО и позволить бить по России после того, как российские захватчики в очередной раз атаковали город Харьков.

Об этом Кулеба написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на удары РФ по Харькову 25 мая. По словам министра, поскольку диктатор РФ Владимир Путин не может захватить Харьков, он пытается уничтожить город, атакуя ракетами и бомбами.

Кулеба также обратился к союзникам Украины с просьбой усилить ПВО нашего государства и позволить бить по территории России из западного оружия.

"У партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары. Первый: больше Patriot и других систем противовоздушной обороны для Украины. Второй: Украина должна сбивать российские военные самолеты до того, как они сбросят бомбы на Харьков и другие города и населенные пункты. Обеспечьте Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и поддержите украинские удары по военным целям в России. Действуйте немедленно", - заявил дипломат.

Напомним, что ранее глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на очередные обстрелы россиянами Харькова. Он заявил, что не стоит покупаться на кремлевские сказки о желании мира, поскольку сначала диктатор России Владимир Путин якобы дает понять, что хочет мира, а уже на следующий день бомбит гипермаркет с гражданскими внутри.

Читайте также: Зеленский отреагировал на российский обстрел "Эпицентра" в Харькове, призвав мир усилить ПВО Украины

Удар РФ по Харькову 25 мая

Напомним, что в субботу, 25 мая россияне несколько раз ударили по Харькову. Захватчики атаковали торговый центр, Центральный парк, а также били по гражданской застройке в центре города. В результате удара по ТЦ есть погибшие и раненые.

Читайте также: В Харькове снова раздались взрывы, 12 пострадавших, среди них 13-летний мальчик (обновлено)

Автор: 

обстрел (27043) ПВО (2732) Харьков (7466) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Влада Зє- сцикунів, Зє-зрадників.
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25.05.2024 22:04
+5
Яке нафіг ППО?? Пояснили ж специ. Й не один раз. До жопи те ППО, Харків дуде близько до кордону.

Валити треба по болотам. Щоб аж піщали.
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25.05.2024 22:22
+4
Чмо, таке як і Зеленний
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25.05.2024 22:14
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Правила форума Совет форумчан
може треба бити по белгороду по торговим центрам заправкам базарам хватить гратися в толерантність
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25.05.2024 22:01 Ответить
Влада Зє- сцикунів, Зє-зрадників.
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25.05.2024 22:04 Ответить
ще один закликальщик
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25.05.2024 22:07 Ответить
А ще є спосіб -
ЛОПАТИ
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25.05.2024 22:09 Ответить
Чмо, таке як і Зеленний
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25.05.2024 22:14 Ответить
Треба ж якось офігєнну зарплату відробляти, про лопати забув.
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25.05.2024 22:21 Ответить
Яке нафіг ППО?? Пояснили ж специ. Й не один раз. До жопи те ППО, Харків дуде близько до кордону.

Валити треба по болотам. Щоб аж піщали.
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25.05.2024 22:22 Ответить
чому ви так уперто просуваєте брехливу інформацію? ппо малого радіусу для збиття розвіддронів не треба? для хоча б поганяти авіацію теж не треба?
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25.05.2024 22:30 Ответить
Развед-дроны сутками над Харьковом висят и не только здесь. Бпл сбивают в целом неплохо. Не спец я конечно. Но почему не получается сбить разведчика наводчика? Радар видит, пво не достаёт. То что есть скорей всего. Кацапы идеально знают всё про нас, про возможности наши. В смысле которых у нас нет.
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25.05.2024 23:15 Ответить
"Когда начнут сбивать развед. БПЛА?
Я в силу своей диванной позиции этого не понимаю.
Объясните пожалуйста, хоть людям донесу правильно это.
Я ведь не мало уже общался с ребятами из МВГ или операторами ЗРК.
Может нужно уже направить все силы в обеспечение всем необходимым?
До тех пор, пока развед. БПЛА висит в области, а это круглосуточное его нахождение - нет ни малейшего смысла везти сюда какие-либо установки ПВО.
Патриот, Ирис-Т, Насамс - все это будет первостепенной целью, а не «помощью."

TLk News
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25.05.2024 23:54 Ответить
Бачу асфальт боком вилазить.
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25.05.2024 22:54 Ответить
Кулеба, закликаю призначити посла в Чехії, якого вже нема більш ніж два роки.
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25.05.2024 23:17 Ответить
Зібрати Радбез - нє, не треба?
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25.05.2024 23:20 Ответить
Треба зібрати, не розумію чому не збирають
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25.05.2024 23:25 Ответить
Это же не помощник какой то пострадал... Ради каких то там граждан Украины, можно и не собирать.
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25.05.2024 23:31 Ответить
Пан Кулеба поехал в США за Patriot? Нет. Безвылазно сидит в штабквартире НАТО договаривается о помощи ЗСУ? Нет! Пан Кулеба сидя на диване в бункере написал что-то в социальной сети!
Кровь льется рекой, гибнут люди , рушатся города, а министра, который представляет страну в мире, который давал клятву народу Украины, хватило на отписку в интернете!
Какой цинизм команды Зеленского.
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26.05.2024 00:08 Ответить
Блинкен в Конгрессе: США не поддерживают удары по РФ западным оружием, но решает Украина + Великобритания уже давно дала добро на применение своих ракет по рф. Т.е. никакого ЗАПРЕТА нет, другими словами, почему вы до сих пор не наносите удоры по мордеру (но США не причем, т.к. не поддерживает если что)
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26.05.2024 07:58 Ответить
 
 