Кулеба после ракетной атаки РФ по Харькову призвал союзников предоставить Украине больше ПВО и разрешить бить по России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников Украины предоставить нашему государству больше ПВО и позволить бить по России после того, как российские захватчики в очередной раз атаковали город Харьков.

Об этом Кулеба написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на удары РФ по Харькову 25 мая. По словам министра, поскольку диктатор РФ Владимир Путин не может захватить Харьков, он пытается уничтожить город, атакуя ракетами и бомбами.

Кулеба также обратился к союзникам Украины с просьбой усилить ПВО нашего государства и позволить бить по территории России из западного оружия.

"У партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары. Первый: больше Patriot и других систем противовоздушной обороны для Украины. Второй: Украина должна сбивать российские военные самолеты до того, как они сбросят бомбы на Харьков и другие города и населенные пункты. Обеспечьте Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и поддержите украинские удары по военным целям в России. Действуйте немедленно", - заявил дипломат.

Напомним, что ранее глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на очередные обстрелы россиянами Харькова. Он заявил, что не стоит покупаться на кремлевские сказки о желании мира, поскольку сначала диктатор России Владимир Путин якобы дает понять, что хочет мира, а уже на следующий день бомбит гипермаркет с гражданскими внутри.

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Удар РФ по Харькову 25 мая

Напомним, что в субботу, 25 мая россияне несколько раз ударили по Харькову. Захватчики атаковали торговый центр, Центральный парк, а также били по гражданской застройке в центре города. В результате удара по ТЦ есть погибшие и раненые.

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