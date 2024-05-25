Удар по центру Харькова: увеличилось количество пострадавших, среди них 13-летний мальчик (обновлено)

В субботу, 25 мая, российские захватчики в очередной раз обстреляли город Харьков. Предварительно известно, что удар пришелся на плотную гражданскую застройку в центре города.

Об этом написал в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова ударили по центру Харькова", - сообщил Синегубов.

Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся на плотную гражданскую застройку в центре города.

Позже в 19:25 Терехов сообщил, что известно о двух раненых.

Впоследствии в 19:36 Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до шести. В их числе 13-летний подросток. Его госпитализировали.

В 20:02 глава Харьковской ОВА сообщил, что количество жертв в результате очередного обстрела рашистов возросло до 12.

Обновлена ​​информация об обстреле центра Харькова 25 мая

Впоследствии в 21:20 Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших возросло до 18 человек. Среди них 13-летний мальчик, он находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в прокуратуре показали фото последствий вражеского удара по центру города.

По данным следствия, 25 мая ориентировочно в 19:00 рашисты нанесли ракетный удар по центру Харькова.Потерпели повреждения административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты. Кроме этого, зафиксированы попадания по офисным помещениям.

По предварительным данным, враг нанес удар по центру Харькова ракетой типа С-300.

В прокуратуре добавили, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Напомним, 25 мая российские захватчики ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Известно, что есть погибшие и раненые. Кроме этого, под вечер оккупанты обстреляли Центральный парк в городе.