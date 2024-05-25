Удар по центру Харькова: увеличилось количество пострадавших, среди них 13-летний мальчик (обновлено)
В субботу, 25 мая, российские захватчики в очередной раз обстреляли город Харьков. Предварительно известно, что удар пришелся на плотную гражданскую застройку в центре города.
Об этом написал в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты снова ударили по центру Харькова", - сообщил Синегубов.
Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся на плотную гражданскую застройку в центре города.
Позже в 19:25 Терехов сообщил, что известно о двух раненых.
Впоследствии в 19:36 Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до шести. В их числе 13-летний подросток. Его госпитализировали.
В 20:02 глава Харьковской ОВА сообщил, что количество жертв в результате очередного обстрела рашистов возросло до 12.
Обновлена информация об обстреле центра Харькова 25 мая
Впоследствии в 21:20 Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших возросло до 18 человек. Среди них 13-летний мальчик, он находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, в прокуратуре показали фото последствий вражеского удара по центру города.
По данным следствия, 25 мая ориентировочно в 19:00 рашисты нанесли ракетный удар по центру Харькова.Потерпели повреждения административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты. Кроме этого, зафиксированы попадания по офисным помещениям.
По предварительным данным, враг нанес удар по центру Харькова ракетой типа С-300.
В прокуратуре добавили, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, 25 мая российские захватчики ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Известно, что есть погибшие и раненые. Кроме этого, под вечер оккупанты обстреляли Центральный парк в городе.
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Як і тобі.
Арії -- то давні предки саме нас (українців і інших індоєвропейських народів), а не тих болотних уйобків.
Я інше мав на увазі - те як нам зображали "фашистів", демонізували як абсолютне зло, - от так себе ведуть зараз кацапи...
А ОТ! Прозорий новостворений в 2019-му охфіс, може розташовуватись де завгодно, якби боневтік не сикнув, міг би на багамах розташовуватись, розібрались би й без нього...
Треба було більш пристойних обирати з 91, ракети б зараз на голови не сипались!
дістала своєю тупістю 😡
Якщо кімнатна собачка єрмака гавкала на Залужного та вихляла хвостиком перед Сирським, а зараз стала гавкати на Сирського, то значить що?
Так, є бажання офісу зняти відповідальність за провал підготовки оборони Харківщини з зеленського і перекласти на військових... Але глобальніша мета яка? Ну?
2 року в Україні найпопулярнішим гаслом було "Вірю Залужному. Вірю в ЗСУ".
Зе-шобла Залужного звільнила. Тепер хоче дискредитувати ЗСУ. Щоби що?
Щоби ніхто не хотів захищати Україну.
Щоби пересічні люди говорили: "Нема більше віри нікому. Залишається лише здатися рашистам."
Не посполитим це так?
А в суботу бомбить гіпермаркет в Харкові , де повно цивільних 😡
Тварюка кремлівська , зникни , здохни або застрелись ,
бо ти нелюд , гнида і вбивця 👹
Вінповинен бути знищений.
Слава Україні! Смерть ворогам!
Чому ж тоді не можна також допомогти Україні?? Я не можу зрозуміти цього? Це що? Тому що ядерку так усі бояться?
Невже неможна на ракетах написати вироблено в Україні та дати гатити по рашистам на рашці?
А потім згадую Сирію,що там людожери наробили і ніхто їх не зупинив і увесь світ там таких справ наробив що від Сирії нічого не залишилося.
люди це паразити на землі,вкотре заповнююсь .
добрих гідних людей мало на землі
Ізраїль вже багато років має статус "Основний союзник США поза НАТО".
Навіть під час піврічної блокади Конгресом допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню Ізраїль отримав партію ************* літаків Ф-35, бо це постачання відбулося в рамках угоди, підписаної ще в 2008 році.
І другий суттєвий фактор: США упевнені, що ізраїльські Ф-35 ніколи, ніяким чином ні через жодний хамас чи хезболу не потраплять до Китаю або параші. І що військові секрети США не дістануться ворогам.
А от щодо України такої впевненості нема. І не лише через фантастично нестримну корупцію, але й через фантастичну насиченість зе-влади агентами кремля. Цьогорічні перші втрати Хаймарсів та Петріотів, Абрамси на червоній площі тому підтвердження.
Україна - не Ізраїль. На жаль. Особливо Україна зеленського. Під зе-шоблою Україна все більше стає схожою на білорусь та кндр.
А ви ж не дивуєтеся, чому США не допомагає північній кореї?!