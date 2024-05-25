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Новости Война
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Удар по центру Харькова: увеличилось количество пострадавших, среди них 13-летний мальчик (обновлено)

В субботу, 25 мая, российские захватчики в очередной раз обстреляли город Харьков. Предварительно известно, что удар пришелся на плотную гражданскую застройку в центре города.

Об этом написал в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова ударили по центру Харькова", - сообщил Синегубов.

Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся на плотную гражданскую застройку в центре города.

Позже в 19:25 Терехов сообщил, что известно о двух раненых.

Впоследствии в 19:36 Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до шести. В их числе 13-летний подросток. Его госпитализировали.

В 20:02 глава Харьковской ОВА сообщил, что количество жертв в результате очередного обстрела рашистов возросло до 12.

Обновлена ​​информация об обстреле центра Харькова 25 мая

Впоследствии в 21:20 Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших возросло до 18 человек. Среди них 13-летний мальчик, он находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в прокуратуре показали фото последствий вражеского удара по центру города.

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

По данным следствия, 25 мая ориентировочно в 19:00 рашисты нанесли ракетный удар по центру Харькова.Потерпели повреждения административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты. Кроме этого, зафиксированы попадания по офисным помещениям.

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

По предварительным данным, враг нанес удар по центру Харькова ракетой типа С-300.

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

В прокуратуре добавили, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

Смотрите также: Я двух людей вывел. Хотели еще побежать к работникам, но уже зайти не смогли, - работник "Эпицентра" рассказал о первых минутах после удара РФ. ВИДЕО

Напомним, 25 мая российские захватчики ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Известно, что есть погибшие и раненые. Кроме этого, под вечер оккупанты обстреляли Центральный парк в городе.

Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+37
Авторський розпис керамістки Юлії Піліпчатиної:

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25.05.2024 19:45
+30
Цiкаво, як просрочений спить пiсля закриття всiх ракетных програм...
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25.05.2024 19:45
+25
Це тупо фашизм. Той самий, про який ми читали в савєцкіх книжках і бачили в фільмах.
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25.05.2024 19:50
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Правила форума Совет форумчан
Вона знову в запої.
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25.05.2024 19:49 Ответить
Тупорила істота зникни
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25.05.2024 19:48 Ответить
Та ясно - хочуть щоб всі втікли з Харкова
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25.05.2024 19:44 Ответить
ну ті, кого кацапи вбили сьогодні - не тікали. ти радий? ракети тепер не будуть повністю?
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25.05.2024 20:55 Ответить
Авторський розпис керамістки Юлії Піліпчатиної:

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25.05.2024 19:45 Ответить
Придурошна, пишеш матюки, пиши кацапською, не ганьби українську мову!
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25.05.2024 23:59 Ответить
Здається, ти сам придурошний, якщо єдине, що тебе хвилює, це кацапський матюк. Тоді чим ти після цього кращий за рашистів? Вони скажуть, що в зруйнованих будівлях були військові склади, і їм до дупи десятки вбитих мирних харків,ян...
Як і тобі.
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26.05.2024 14:57 Ответить
Не роби собі ілюзій стосовно свого патріотизму і переживань - матюкаючись, ти поповнюєш орду сатанистів-людожерів. Бо першим завжди йде Слово!
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26.05.2024 15:53 Ответить
У мене нема ілюзій навіть щодо твоєї "українськості". Вона в тебе приблизно на рівні х7йла.
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26.05.2024 15:59 Ответить
Є щось сказати по суті недопустимості в цивилізованому співтоваристві матюкатися як "лавроконь педальный"? Чи тільки безпідставні звинувачення, що є чітким ідентифікатором "кацапа обыкновенного"?
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26.05.2024 17:35 Ответить
Замість виразити обурення з приводу чергових звірств орків кремлівського рейху ти відволікаєш увагу маячнею про московитські матюки. Так може робити лише троль. Швидше за все - кремлівський.
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26.05.2024 21:33 Ответить
Виражають обурення звірствами орків-сатаністів диванні вояки, замість того, щоб робити хоч щось для їх знищення. А обурення достойні "патріотичні" невігласи, які паплюжать українське, даючи оркам підстави вважати, що ми з ними "одноязычные братья". Сумно, якщо ти дійсно українець, а не засланець, і цього не розумієш. І ще раз повторю, якщо не дійшло з першого разу - твоя затята тяга до безпідставних образ і звинувачень опонента - це ідентифікатор кацапа, як і толерантність до матюків.
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26.05.2024 23:01 Ответить
Цiкаво, як просрочений спить пiсля закриття всiх ракетных програм...
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25.05.2024 19:45 Ответить
Наркотичний сон дуже міцний...
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25.05.2024 19:49 Ответить
Власне, що не дуже. То не сон, то ульот.
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25.05.2024 20:09 Ответить
В ульоті воно з дитинства.
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26.05.2024 08:55 Ответить
Це тупо фашизм. Той самий, про який ми читали в савєцкіх книжках і бачили в фільмах.
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25.05.2024 19:50 Ответить
А фашизди ми. Для мокш..які ж вони кончені..
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25.05.2024 19:52 Ответить
Я аж прозрів з відео де їхній пєвун Шаман, "ярускій", виходить з вертольота на сцену, в наряді ремівського штурмовика, тільки пов'язка на рукаві інша та зігує перед натовпом. А там екстаз...
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25.05.2024 20:04 Ответить
У самої очі випали..чистий арій..
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25.05.2024 20:10 Ответить
Не вживайте, будь ласка, це слово по відношенню до того ерзямокшанського йухла.

Арії -- то давні предки саме нас (українців і інших індоєвропейських народів), а не тих болотних уйобків.
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25.05.2024 21:13 Ответить
То був сарказм.
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25.05.2024 21:32 Ответить
Шаман він ж "срєпний",його в анальну дірочку любить їхній спікер госдуми Володін,вони навіть вже живуть разом.Шаман громадянська дружина Володіна,в них все православнєнько,по домашньому,як в патріарха Гундяєва
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26.05.2024 00:14 Ответить
Це штучно виведені моральні виродки.
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25.05.2024 20:06 Ответить
Andrew це гірше ніж фашизм - це рашизм!
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26.05.2024 01:52 Ответить
У фашизма була ідіологія.Після перемоги над ним,у Немечіні залишилися земля. Рашизм - це найгірше від фашизму,там їдіології нема.Перемога над імперією зла можлива лише при знищенні(розпаду) рф на окремі суверенні національні держави.
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26.05.2024 10:09 Ответить
Фашизм по справедливості то італійська "ідеологія".
Я інше мав на увазі - те як нам зображали "фашистів", демонізували як абсолютне зло, - от так себе ведуть зараз кацапи...
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26.05.2024 11:25 Ответить
Німецьки социал-націоналісти переформуфалися в фашістів.Потім способом досягнення своєї мети ці немецькі націоналісти перетворилися в нацистів.Усі росіяни, які прийшли на нашу землю типові нацисти, а ті які в межах кордону рф рашисти,но не фашисти. Всім цим керують всі гілки влади рф .Росіяни - потеційні нацисти. Рашизм - найгірше зло для людства на протязі останніх двох століть.
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26.05.2024 13:55 Ответить
Но по кацапам бити ніззя, а то буде ескалація!
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25.05.2024 20:07 Ответить
В 19--15 прилетело и сильно шарахнуло. Ещё дымит Эпицентр---и опять. Ночь впереди. Даже идиоту ясно---город громят как и обещали. Надо принимать решения. Какие! Идеально тихо было по части голубых касок все эти 2 года с гаком, может так? Ведь если эвакуация---то куда столько? Ведь сотни тысяч. Стоят же наши военные и сегодня в Африке как миротворцы. Совет Безопасности собирать надо экстренно! Да, там туфта--это ясно. Но город лупят баллистикой 3 год подряд. Теперь нет смысла упоминать про своё ЯО, это уже лет 8 как предлагаю. Причина этому одна. Сделать его могли только в этом городе. Теперь поздно уже. Некому и негде.
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25.05.2024 20:13 Ответить
Ти шо , хочеш шоб зельц перестав бути перзидентом, якщо ставиш такі питання.
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25.05.2024 20:22 Ответить
Если это вопрос лично мне---то ясно что хочу. Раде сформировать Гос-комитет обороны. Председателем назначить кто возьмётся. Очень быстро согласовать конечно с Западом, а куда деваться, и конечно с артистом. И быстро в течении 2-4 часов пусть сам в отставку по собственному и мгновенно провести уже принятое решение согласованное. А как иначе? Все остальные действия будут признаны не легетимными. Кацапам это только давай. Если это пройдёт допустим. Через 2 недели парламент самораспускается. Но не отставка. Или смотреть по оставшейся каденции. Нам нужны резкие решения, страна на краю и грани потери суверенитета! Ну ясно же. В принципе можно и не стоило печатать так много---а просто--власть военных. Схема старая проверенная и работала и работает и будет работать. Кто то пусть умничает, ржёт---но кто взвесит на другой чаше весов море крови и слёз???
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25.05.2024 21:25 Ответить
І це впала тільки одна ракета С-300,навіть не Кинжал,а всякі дородні і не дуже дородні,вже мають план порятунку всесвіту...І ні одного слова про єрмака-агента ФСБ,ні про "скумбрію,уже не згадую про Оманські "договорняки".Не радійте ,панове всепропальщики і зрадоботи.Все буде Україна,а Харьків завжди буде українським!!!
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26.05.2024 00:48 Ответить
Безпідставний оптимізм називається "ідіотизм". В Україні проявляється, як ускладнення після виборів 2019.
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26.05.2024 15:04 Ответить
Слышь, ишак подводный, это ты мне про Харьков буру буровишь? Я здесь живу с 1953г! Уже к апрелю 22г целые микрорайоны с 12 и 16-этажек были пробиты насквозь С_300, стоят такими по сей день! И по 10 прилетало за ночь С-300! Залез в ес---сиди гундосый жри просрочку. Оно про этнос провоняло. Шваль торохканая.
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26.05.2024 20:13 Ответить
Кроме того.что совет безопасности надо собирать екстренно,то это необходимо делать с частоотой раз в две недели.С обязательной проверкой выполнения своих решений.И если этого не делать,то срок войны будет увеличиваться и примет характер вялотекущего распространения.Исполнительная власть в Украине на период войны, уже давно должна перейти в руки военных.Гос-комитет по обороне обязателен и формируют военные и выдвигают требование к раде о самороспуске.Мирный советский подход управлением страной в военное время будет приносить больше жертв и разрушений.Но всё это в обязательном порядке должно согласовываться с Западом.Непозволительно в пустоту тратится время.Всё это должно быть принято 24-27февраля 2022г.Но в выполнении то ли Ваших предложений,то ли моих есть существенная преграда в лице президента.
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26.05.2024 10:51 Ответить
Украина была,есть и будет!!! Мой родной Харьков с 1917г всегда отожествлял себя с Украиной,даже во времена Постышева.Украина понад усе!!!
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26.05.2024 10:56 Ответить
А я косиором увлекаюсь! Закосить бы с акм как чаушеску с 3 метров. Да не было тогда смелых. Дрянь победила. По сей день хлебаем то отродье в 5 поколении.
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26.05.2024 20:16 Ответить
Є одна ідея і вона багато кому не сподобається. Це критично важливо і потрібно пожертвувати верховною радою та мінімум офісом преЗедента. Переселити їх усіх в Харків. Обстрілів не буде 100%.
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25.05.2024 20:43 Ответить
За ВР не згоден, хоча нинішній склад в більшості, але за конституцією не переносяться...
А ОТ! Прозорий новостворений в 2019-му охфіс, може розташовуватись де завгодно, якби боневтік не сикнув, міг би на багамах розташовуватись, розібрались би й без нього...
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25.05.2024 20:50 Ответить
Тобто виборці депутатів та президента не винні???
Треба було більш пристойних обирати з 91, ракети б зараз на голови не сипались!
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25.05.2024 22:06 Ответить
А в чому винні вівці, чи телята, чи кури. Скільки розуму мають , так і існують. Все залежить від господарів. Загальне виборче право це тупик соціального розвитку
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26.05.2024 14:17 Ответить
Тупик соціального розвитку, це дивитись просто марію і льоню голубкова з слугою народу, запиваючи дешевою горілкою в пакетику з-під йогурту, та вірити телевізору. Нормальна людина таке не сприймає, тільки бидло, для якого все й залежить від господарів. Італія вирвалась з подібної пастки, проводячи вибори щорічно, поки бидло не навчилося голосувати й не почало перетворюватися в народ, правда там не було сусіда-комуняки...
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26.05.2024 17:30 Ответить
Загальне виборче право для України погано.Воно добре для держав з стійким демократичним устрієм.Ствердження що загальне виборче право *це тупик соціального розвитку* ні що інше як рабство і деградація людини.На Заході воно не стало перешкодою для розвитку і для соціального захисту.В Україні під час виборів, дуже богато демократії і щоб її стримати, потрібно відмінити загальне виборче право і перейти на діфференцацію кожного голоса.Той хто не платить налоги до бюджету не повині голосувати.Найменьша вага голосу у пенсіонерів та держслужбовців,сама велика вага у представників середнього і дрібного бізнису.Господарі на засоби виробництва не повинні мати переваги свого голосу.Це потрібно зробити,особисто до виборів в парламент,на протязі 4-5 ціклів,а потім може наступити час для відміни і перейти як це робиться на Заході
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26.05.2024 22:02 Ответить
Обстрілів може і не буде,но Україна у стані війни з рф буде залишатися. У нас до влади можуть прийти популісти і для свого піари возьмут в руки головну зброю рф,її природні богатства.Що робила Україна з дня Незалежності аж до 2022р.
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26.05.2024 21:25 Ответить
Іронія долі: Гєпа, Допа, той же Тєрєхов, інша шушваль, яка рузьге братами називала... Дай Бог, щоб прозріння було щирим. Хоча по щахоплених Маріуполі, Бахмуті, тому ж Вовчанську видно, що ждуни пообнвматися з кчцаповиродками все ще є. І той же Тєрєхов швидше жюкова вшанує, ніж Шухевича.
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25.05.2024 20:14 Ответить
Дохла сволота кушнарьов тудиж. А як згадати прізвища депутатів ВР від бидлохаркова...
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25.05.2024 22:08 Ответить
Це били з рашки чи вже з плацдармів,де стабілізували фронт?(
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25.05.2024 20:29 Ответить
коли остаточно стане зрозумілим чим били
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25.05.2024 20:51 Ответить
З рашки. Бо відповідати західною зброєю ЗСУ не може, а своєї далекобійної не настарали.
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25.05.2024 20:57 Ответить
Там де стабілізували будуть бити смерчами.
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26.05.2024 14:19 Ответить
А чому мовчить безугла?
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25.05.2024 20:34 Ответить
Пошла она на .....уй ,
дістала своєю тупістю 😡
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25.05.2024 20:44 Ответить
Да и невежество брызжет из неё со всех пихательных и дыхательных.
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26.05.2024 22:12 Ответить
А вона декілька днів тому про сирського і його молоду команду висловилась. Як на мене справедливо, але посполитим знову не так.
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26.05.2024 14:21 Ответить
А далі власного носу подивитися важко?
Якщо кімнатна собачка єрмака гавкала на Залужного та вихляла хвостиком перед Сирським, а зараз стала гавкати на Сирського, то значить що?
Так, є бажання офісу зняти відповідальність за провал підготовки оборони Харківщини з зеленського і перекласти на військових... Але глобальніша мета яка? Ну?
2 року в Україні найпопулярнішим гаслом було "Вірю Залужному. Вірю в ЗСУ".
Зе-шобла Залужного звільнила. Тепер хоче дискредитувати ЗСУ. Щоби що?
Щоби ніхто не хотів захищати Україну.
Щоби пересічні люди говорили: "Нема більше віри нікому. Залишається лише здатися рашистам."
Не посполитим це так?
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26.05.2024 15:29 Ответить
Та невже в нас немає нічого свого щоб ''загасити'' ту кацапську пускову? Невже зє-ля все про*бав? То може зє, або д'єрмака прив'язати десь там в місті-може кацапня менше бомбитиме.
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25.05.2024 20:34 Ответить
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25.05.2024 20:41 Ответить
Дай Бог щоб нашим дітям вже не довелося! "можемпафтаріть" це не про українців, про українців, що вміють цінувати людське життя - ніколи знову!
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25.05.2024 20:53 Ответить
В пʼятницю- кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру.

А в суботу бомбить гіпермаркет в Харкові , де повно цивільних 😡
Тварюка кремлівська , зникни , здохни або застрелись ,
бо ти нелюд , гнида і вбивця 👹
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25.05.2024 20:43 Ответить
Повністью підтримую. Ху&ло е загроза для всего світу.

Вінповинен бути знищений.

Слава Україні! Смерть ворогам!
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25.05.2024 20:49 Ответить
Там Організоване злочине угрупування ,йухло не один ,там ще кощей патрушев та багато інших. Одне не можу зрозуміти,чому коли Іран запустив сотні шахідів та ракети на Ізраїль то всі так добре спрацювали і збили усе.
Чому ж тоді не можна також допомогти Україні?? Я не можу зрозуміти цього? Це що? Тому що ядерку так усі бояться?

Невже неможна на ракетах написати вироблено в Україні та дати гатити по рашистам на рашці?
А потім згадую Сирію,що там людожери наробили і ніхто їх не зупинив і увесь світ там таких справ наробив що від Сирії нічого не залишилося.
люди це паразити на землі,вкотре заповнююсь .

добрих гідних людей мало на землі
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26.05.2024 05:20 Ответить
Не треба плутати палець самі знаєте з чим.
Ізраїль вже багато років має статус "Основний союзник США поза НАТО".
Навіть під час піврічної блокади Конгресом допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню Ізраїль отримав партію ************* літаків Ф-35, бо це постачання відбулося в рамках угоди, підписаної ще в 2008 році.
І другий суттєвий фактор: США упевнені, що ізраїльські Ф-35 ніколи, ніяким чином ні через жодний хамас чи хезболу не потраплять до Китаю або параші. І що військові секрети США не дістануться ворогам.

А от щодо України такої впевненості нема. І не лише через фантастично нестримну корупцію, але й через фантастичну насиченість зе-влади агентами кремля. Цьогорічні перші втрати Хаймарсів та Петріотів, Абрамси на червоній площі тому підтвердження.

Україна - не Ізраїль. На жаль. Особливо Україна зеленського. Під зе-шоблою Україна все більше стає схожою на білорусь та кндр.
А ви ж не дивуєтеся, чому США не допомагає північній кореї?!
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26.05.2024 15:48 Ответить
Ви шо і досі не зрозуміли, що ********** продало життя харківнян на продоаження перебування при владі?
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26.05.2024 00:15 Ответить
Чому не показують саму точку попадання ракети?
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26.05.2024 00:45 Ответить
Як спиться полум'яним борцям з ТЦК? Нічого не тисне?
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26.05.2024 00:56 Ответить
Підприємства Харкова і спеціалістів варто перемістити на Західну. Поруч з кордоном паРаші ніколи не буде спокою
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26.05.2024 09:24 Ответить
Можете сводку посмотреть 16 с 16 целей сбито. Отчет выполнен
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26.05.2024 11:40 Ответить
А бубачка ні ф чому не винне. Дайте йому ще 5 Харкових, і він всі нагодує шашликами за маріупільским рецептом.
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26.05.2024 15:57 Ответить
 
 