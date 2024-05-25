Удар по центру Харкова: зросла кількість постраждалих, серед них 13-річний хлопчик (оновлено)

У суботу, 25 травня, російські загарбники вкотре обстріляли місто Харків. Попередньо відомо, що удар припав на щільну цивільну забудову в центрі міста.

Про це написав у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти знову вдарили по центру Харкова", - повідомив Синєгубов.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар припав на щільну цивільну забудову в центрі міста.

Пізніше о 19:25 Терехов повідомив, що відомо про двох поранених.

Згодом о 19:36 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до шести. Серед них 13-річний підліток. Його госпіталізували.

О 20:02 очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість жертв внаслідок чергового обстрілу рашистів зросла до 12.

Оновлена інформація щодо обстрілу середмістя Харкова 25 травня

Згодом о 21:20 Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед них 13-річний хлопчик, він у важкому стані.

Крім цього, у прокуратурі показали фото наслідків ворожого удару по центру міста.

За даними слідства, 25 травня орієнтовно о 19:00 рашисти завдали ракетний удар по центру Харкову. Зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні обʼєкти. Крім цього, зафіксовані влучання по офісних приміщеннях.

За попередніми даними, ворог завдав удару по центру Харкова ракетою типу С-300.

У прокуратурі додали, що уже розпочато досудове розслідування за фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, 25 травня російські загарбники вдари по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Відомо, що є загиблі та поранені. Крім цього, під вечір окупанти обстріляли Центральний парк у місті.