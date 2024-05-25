УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11875 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 386 74

Удар по центру Харкова: зросла кількість постраждалих, серед них 13-річний хлопчик (оновлено)

У суботу, 25 травня, російські загарбники вкотре обстріляли місто Харків. Попередньо відомо, що удар припав на щільну цивільну забудову в центрі міста.

Про це написав у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти знову вдарили по центру Харкова", - повідомив Синєгубов.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар припав на щільну цивільну забудову в центрі міста.

Пізніше о 19:25 Терехов повідомив, що відомо про двох поранених.

Згодом о 19:36 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до шести. Серед них 13-річний підліток. Його госпіталізували.

О 20:02 очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість жертв внаслідок чергового обстрілу рашистів зросла до 12. 

Оновлена інформація щодо обстрілу середмістя Харкова 25 травня

Згодом о 21:20 Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед них 13-річний хлопчик, він у важкому стані.

Крім цього, у прокуратурі показали фото наслідків ворожого удару по центру міста.

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

За даними слідства, 25 травня орієнтовно о 19:00 рашисти завдали ракетний удар по центру Харкову. Зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні обʼєкти. Крім цього, зафіксовані влучання по офісних приміщеннях.

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

За попередніми даними, ворог завдав удару по центру Харкова ракетою типу С-300.

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

У прокуратурі додали, що уже розпочато досудове розслідування за фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по центру Харкова

Дивіться також: Я двох людей вивів. Хотіли ще побігти до працівників, але вже зайти не змогли: працівник "Епіцентру" розповів про перші хвилини після удару РФ. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 травня російські загарбники вдари по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Відомо, що є загиблі та поранені. Крім цього, під вечір окупанти обстріляли Центральний парк у місті.

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Авторський розпис керамістки Юлії Піліпчатиної:

показати весь коментар
25.05.2024 19:45
+30
Цiкаво, як просрочений спить пiсля закриття всiх ракетных програм...
показати весь коментар
25.05.2024 19:45
+25
Це тупо фашизм. Той самий, про який ми читали в савєцкіх книжках і бачили в фільмах.
показати весь коментар
25.05.2024 19:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вона знову в запої.
показати весь коментар
25.05.2024 19:49 Відповісти
Тупорила істота зникни
показати весь коментар
25.05.2024 19:48 Відповісти
Та ясно - хочуть щоб всі втікли з Харкова
показати весь коментар
25.05.2024 19:44 Відповісти
ну ті, кого кацапи вбили сьогодні - не тікали. ти радий? ракети тепер не будуть повністю?
показати весь коментар
25.05.2024 20:55 Відповісти
Авторський розпис керамістки Юлії Піліпчатиної:

показати весь коментар
25.05.2024 19:45 Відповісти
Придурошна, пишеш матюки, пиши кацапською, не ганьби українську мову!
показати весь коментар
25.05.2024 23:59 Відповісти
Здається, ти сам придурошний, якщо єдине, що тебе хвилює, це кацапський матюк. Тоді чим ти після цього кращий за рашистів? Вони скажуть, що в зруйнованих будівлях були військові склади, і їм до дупи десятки вбитих мирних харків,ян...
Як і тобі.
показати весь коментар
26.05.2024 14:57 Відповісти
Не роби собі ілюзій стосовно свого патріотизму і переживань - матюкаючись, ти поповнюєш орду сатанистів-людожерів. Бо першим завжди йде Слово!
показати весь коментар
26.05.2024 15:53 Відповісти
У мене нема ілюзій навіть щодо твоєї "українськості". Вона в тебе приблизно на рівні х7йла.
показати весь коментар
26.05.2024 15:59 Відповісти
Є щось сказати по суті недопустимості в цивилізованому співтоваристві матюкатися як "лавроконь педальный"? Чи тільки безпідставні звинувачення, що є чітким ідентифікатором "кацапа обыкновенного"?
показати весь коментар
26.05.2024 17:35 Відповісти
Замість виразити обурення з приводу чергових звірств орків кремлівського рейху ти відволікаєш увагу маячнею про московитські матюки. Так може робити лише троль. Швидше за все - кремлівський.
показати весь коментар
26.05.2024 21:33 Відповісти
Виражають обурення звірствами орків-сатаністів диванні вояки, замість того, щоб робити хоч щось для їх знищення. А обурення достойні "патріотичні" невігласи, які паплюжать українське, даючи оркам підстави вважати, що ми з ними "одноязычные братья". Сумно, якщо ти дійсно українець, а не засланець, і цього не розумієш. І ще раз повторю, якщо не дійшло з першого разу - твоя затята тяга до безпідставних образ і звинувачень опонента - це ідентифікатор кацапа, як і толерантність до матюків.
показати весь коментар
26.05.2024 23:01 Відповісти
Цiкаво, як просрочений спить пiсля закриття всiх ракетных програм...
показати весь коментар
25.05.2024 19:45 Відповісти
Наркотичний сон дуже міцний...
показати весь коментар
25.05.2024 19:49 Відповісти
Власне, що не дуже. То не сон, то ульот.
показати весь коментар
25.05.2024 20:09 Відповісти
В ульоті воно з дитинства.
показати весь коментар
26.05.2024 08:55 Відповісти
Це тупо фашизм. Той самий, про який ми читали в савєцкіх книжках і бачили в фільмах.
показати весь коментар
25.05.2024 19:50 Відповісти
А фашизди ми. Для мокш..які ж вони кончені..
показати весь коментар
25.05.2024 19:52 Відповісти
Я аж прозрів з відео де їхній пєвун Шаман, "ярускій", виходить з вертольота на сцену, в наряді ремівського штурмовика, тільки пов'язка на рукаві інша та зігує перед натовпом. А там екстаз...
показати весь коментар
25.05.2024 20:04 Відповісти
У самої очі випали..чистий арій..
показати весь коментар
25.05.2024 20:10 Відповісти
Не вживайте, будь ласка, це слово по відношенню до того ерзямокшанського йухла.

Арії -- то давні предки саме нас (українців і інших індоєвропейських народів), а не тих болотних уйобків.
показати весь коментар
25.05.2024 21:13 Відповісти
То був сарказм.
показати весь коментар
25.05.2024 21:32 Відповісти
Шаман він ж "срєпний",його в анальну дірочку любить їхній спікер госдуми Володін,вони навіть вже живуть разом.Шаман громадянська дружина Володіна,в них все православнєнько,по домашньому,як в патріарха Гундяєва
показати весь коментар
26.05.2024 00:14 Відповісти
Це штучно виведені моральні виродки.
показати весь коментар
25.05.2024 20:06 Відповісти
Andrew це гірше ніж фашизм - це рашизм!
показати весь коментар
26.05.2024 01:52 Відповісти
У фашизма була ідіологія.Після перемоги над ним,у Немечіні залишилися земля. Рашизм - це найгірше від фашизму,там їдіології нема.Перемога над імперією зла можлива лише при знищенні(розпаду) рф на окремі суверенні національні держави.
показати весь коментар
26.05.2024 10:09 Відповісти
Фашизм по справедливості то італійська "ідеологія".
Я інше мав на увазі - те як нам зображали "фашистів", демонізували як абсолютне зло, - от так себе ведуть зараз кацапи...
показати весь коментар
26.05.2024 11:25 Відповісти
Німецьки социал-націоналісти переформуфалися в фашістів.Потім способом досягнення своєї мети ці немецькі націоналісти перетворилися в нацистів.Усі росіяни, які прийшли на нашу землю типові нацисти, а ті які в межах кордону рф рашисти,но не фашисти. Всім цим керують всі гілки влади рф .Росіяни - потеційні нацисти. Рашизм - найгірше зло для людства на протязі останніх двох століть.
показати весь коментар
26.05.2024 13:55 Відповісти
Но по кацапам бити ніззя, а то буде ескалація!
показати весь коментар
25.05.2024 20:07 Відповісти
В 19--15 прилетело и сильно шарахнуло. Ещё дымит Эпицентр---и опять. Ночь впереди. Даже идиоту ясно---город громят как и обещали. Надо принимать решения. Какие! Идеально тихо было по части голубых касок все эти 2 года с гаком, может так? Ведь если эвакуация---то куда столько? Ведь сотни тысяч. Стоят же наши военные и сегодня в Африке как миротворцы. Совет Безопасности собирать надо экстренно! Да, там туфта--это ясно. Но город лупят баллистикой 3 год подряд. Теперь нет смысла упоминать про своё ЯО, это уже лет 8 как предлагаю. Причина этому одна. Сделать его могли только в этом городе. Теперь поздно уже. Некому и негде.
показати весь коментар
25.05.2024 20:13 Відповісти
Ти шо , хочеш шоб зельц перестав бути перзидентом, якщо ставиш такі питання.
показати весь коментар
25.05.2024 20:22 Відповісти
Если это вопрос лично мне---то ясно что хочу. Раде сформировать Гос-комитет обороны. Председателем назначить кто возьмётся. Очень быстро согласовать конечно с Западом, а куда деваться, и конечно с артистом. И быстро в течении 2-4 часов пусть сам в отставку по собственному и мгновенно провести уже принятое решение согласованное. А как иначе? Все остальные действия будут признаны не легетимными. Кацапам это только давай. Если это пройдёт допустим. Через 2 недели парламент самораспускается. Но не отставка. Или смотреть по оставшейся каденции. Нам нужны резкие решения, страна на краю и грани потери суверенитета! Ну ясно же. В принципе можно и не стоило печатать так много---а просто--власть военных. Схема старая проверенная и работала и работает и будет работать. Кто то пусть умничает, ржёт---но кто взвесит на другой чаше весов море крови и слёз???
показати весь коментар
25.05.2024 21:25 Відповісти
І це впала тільки одна ракета С-300,навіть не Кинжал,а всякі дородні і не дуже дородні,вже мають план порятунку всесвіту...І ні одного слова про єрмака-агента ФСБ,ні про "скумбрію,уже не згадую про Оманські "договорняки".Не радійте ,панове всепропальщики і зрадоботи.Все буде Україна,а Харьків завжди буде українським!!!
показати весь коментар
26.05.2024 00:48 Відповісти
Безпідставний оптимізм називається "ідіотизм". В Україні проявляється, як ускладнення після виборів 2019.
показати весь коментар
26.05.2024 15:04 Відповісти
Слышь, ишак подводный, это ты мне про Харьков буру буровишь? Я здесь живу с 1953г! Уже к апрелю 22г целые микрорайоны с 12 и 16-этажек были пробиты насквозь С_300, стоят такими по сей день! И по 10 прилетало за ночь С-300! Залез в ес---сиди гундосый жри просрочку. Оно про этнос провоняло. Шваль торохканая.
показати весь коментар
26.05.2024 20:13 Відповісти
Кроме того.что совет безопасности надо собирать екстренно,то это необходимо делать с частоотой раз в две недели.С обязательной проверкой выполнения своих решений.И если этого не делать,то срок войны будет увеличиваться и примет характер вялотекущего распространения.Исполнительная власть в Украине на период войны, уже давно должна перейти в руки военных.Гос-комитет по обороне обязателен и формируют военные и выдвигают требование к раде о самороспуске.Мирный советский подход управлением страной в военное время будет приносить больше жертв и разрушений.Но всё это в обязательном порядке должно согласовываться с Западом.Непозволительно в пустоту тратится время.Всё это должно быть принято 24-27февраля 2022г.Но в выполнении то ли Ваших предложений,то ли моих есть существенная преграда в лице президента.
показати весь коментар
26.05.2024 10:51 Відповісти
Украина была,есть и будет!!! Мой родной Харьков с 1917г всегда отожествлял себя с Украиной,даже во времена Постышева.Украина понад усе!!!
показати весь коментар
26.05.2024 10:56 Відповісти
А я косиором увлекаюсь! Закосить бы с акм как чаушеску с 3 метров. Да не было тогда смелых. Дрянь победила. По сей день хлебаем то отродье в 5 поколении.
показати весь коментар
26.05.2024 20:16 Відповісти
Є одна ідея і вона багато кому не сподобається. Це критично важливо і потрібно пожертвувати верховною радою та мінімум офісом преЗедента. Переселити їх усіх в Харків. Обстрілів не буде 100%.
показати весь коментар
25.05.2024 20:43 Відповісти
За ВР не згоден, хоча нинішній склад в більшості, але за конституцією не переносяться...
А ОТ! Прозорий новостворений в 2019-му охфіс, може розташовуватись де завгодно, якби боневтік не сикнув, міг би на багамах розташовуватись, розібрались би й без нього...
показати весь коментар
25.05.2024 20:50 Відповісти
Тобто виборці депутатів та президента не винні???
Треба було більш пристойних обирати з 91, ракети б зараз на голови не сипались!
показати весь коментар
25.05.2024 22:06 Відповісти
А в чому винні вівці, чи телята, чи кури. Скільки розуму мають , так і існують. Все залежить від господарів. Загальне виборче право це тупик соціального розвитку
показати весь коментар
26.05.2024 14:17 Відповісти
Тупик соціального розвитку, це дивитись просто марію і льоню голубкова з слугою народу, запиваючи дешевою горілкою в пакетику з-під йогурту, та вірити телевізору. Нормальна людина таке не сприймає, тільки бидло, для якого все й залежить від господарів. Італія вирвалась з подібної пастки, проводячи вибори щорічно, поки бидло не навчилося голосувати й не почало перетворюватися в народ, правда там не було сусіда-комуняки...
показати весь коментар
26.05.2024 17:30 Відповісти
Загальне виборче право для України погано.Воно добре для держав з стійким демократичним устрієм.Ствердження що загальне виборче право *це тупик соціального розвитку* ні що інше як рабство і деградація людини.На Заході воно не стало перешкодою для розвитку і для соціального захисту.В Україні під час виборів, дуже богато демократії і щоб її стримати, потрібно відмінити загальне виборче право і перейти на діфференцацію кожного голоса.Той хто не платить налоги до бюджету не повині голосувати.Найменьша вага голосу у пенсіонерів та держслужбовців,сама велика вага у представників середнього і дрібного бізнису.Господарі на засоби виробництва не повинні мати переваги свого голосу.Це потрібно зробити,особисто до виборів в парламент,на протязі 4-5 ціклів,а потім може наступити час для відміни і перейти як це робиться на Заході
показати весь коментар
26.05.2024 22:02 Відповісти
Обстрілів може і не буде,но Україна у стані війни з рф буде залишатися. У нас до влади можуть прийти популісти і для свого піари возьмут в руки головну зброю рф,її природні богатства.Що робила Україна з дня Незалежності аж до 2022р.
показати весь коментар
26.05.2024 21:25 Відповісти
Іронія долі: Гєпа, Допа, той же Тєрєхов, інша шушваль, яка рузьге братами називала... Дай Бог, щоб прозріння було щирим. Хоча по щахоплених Маріуполі, Бахмуті, тому ж Вовчанську видно, що ждуни пообнвматися з кчцаповиродками все ще є. І той же Тєрєхов швидше жюкова вшанує, ніж Шухевича.
показати весь коментар
25.05.2024 20:14 Відповісти
Дохла сволота кушнарьов тудиж. А як згадати прізвища депутатів ВР від бидлохаркова...
показати весь коментар
25.05.2024 22:08 Відповісти
Це били з рашки чи вже з плацдармів,де стабілізували фронт?(
показати весь коментар
25.05.2024 20:29 Відповісти
коли остаточно стане зрозумілим чим били
показати весь коментар
25.05.2024 20:51 Відповісти
З рашки. Бо відповідати західною зброєю ЗСУ не може, а своєї далекобійної не настарали.
показати весь коментар
25.05.2024 20:57 Відповісти
Там де стабілізували будуть бити смерчами.
показати весь коментар
26.05.2024 14:19 Відповісти
А чому мовчить безугла?
показати весь коментар
25.05.2024 20:34 Відповісти
Пошла она на .....уй ,
дістала своєю тупістю 😡
показати весь коментар
25.05.2024 20:44 Відповісти
Да и невежество брызжет из неё со всех пихательных и дыхательных.
показати весь коментар
26.05.2024 22:12 Відповісти
А вона декілька днів тому про сирського і його молоду команду висловилась. Як на мене справедливо, але посполитим знову не так.
показати весь коментар
26.05.2024 14:21 Відповісти
А далі власного носу подивитися важко?
Якщо кімнатна собачка єрмака гавкала на Залужного та вихляла хвостиком перед Сирським, а зараз стала гавкати на Сирського, то значить що?
Так, є бажання офісу зняти відповідальність за провал підготовки оборони Харківщини з зеленського і перекласти на військових... Але глобальніша мета яка? Ну?
2 року в Україні найпопулярнішим гаслом було "Вірю Залужному. Вірю в ЗСУ".
Зе-шобла Залужного звільнила. Тепер хоче дискредитувати ЗСУ. Щоби що?
Щоби ніхто не хотів захищати Україну.
Щоби пересічні люди говорили: "Нема більше віри нікому. Залишається лише здатися рашистам."
Не посполитим це так?
показати весь коментар
26.05.2024 15:29 Відповісти
Та невже в нас немає нічого свого щоб ''загасити'' ту кацапську пускову? Невже зє-ля все про*бав? То може зє, або д'єрмака прив'язати десь там в місті-може кацапня менше бомбитиме.
показати весь коментар
25.05.2024 20:34 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2024 20:41 Відповісти
Дай Бог щоб нашим дітям вже не довелося! "можемпафтаріть" це не про українців, про українців, що вміють цінувати людське життя - ніколи знову!
показати весь коментар
25.05.2024 20:53 Відповісти
В пʼятницю- кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру.

А в суботу бомбить гіпермаркет в Харкові , де повно цивільних 😡
Тварюка кремлівська , зникни , здохни або застрелись ,
бо ти нелюд , гнида і вбивця 👹
показати весь коментар
25.05.2024 20:43 Відповісти
Повністью підтримую. Ху&ло е загроза для всего світу.

Вінповинен бути знищений.

Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
25.05.2024 20:49 Відповісти
Там Організоване злочине угрупування ,йухло не один ,там ще кощей патрушев та багато інших. Одне не можу зрозуміти,чому коли Іран запустив сотні шахідів та ракети на Ізраїль то всі так добре спрацювали і збили усе.
Чому ж тоді не можна також допомогти Україні?? Я не можу зрозуміти цього? Це що? Тому що ядерку так усі бояться?

Невже неможна на ракетах написати вироблено в Україні та дати гатити по рашистам на рашці?
А потім згадую Сирію,що там людожери наробили і ніхто їх не зупинив і увесь світ там таких справ наробив що від Сирії нічого не залишилося.
люди це паразити на землі,вкотре заповнююсь .

добрих гідних людей мало на землі
показати весь коментар
26.05.2024 05:20 Відповісти
Не треба плутати палець самі знаєте з чим.
Ізраїль вже багато років має статус "Основний союзник США поза НАТО".
Навіть під час піврічної блокади Конгресом допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню Ізраїль отримав партію ************* літаків Ф-35, бо це постачання відбулося в рамках угоди, підписаної ще в 2008 році.
І другий суттєвий фактор: США упевнені, що ізраїльські Ф-35 ніколи, ніяким чином ні через жодний хамас чи хезболу не потраплять до Китаю або параші. І що військові секрети США не дістануться ворогам.

А от щодо України такої впевненості нема. І не лише через фантастично нестримну корупцію, але й через фантастичну насиченість зе-влади агентами кремля. Цьогорічні перші втрати Хаймарсів та Петріотів, Абрамси на червоній площі тому підтвердження.

Україна - не Ізраїль. На жаль. Особливо Україна зеленського. Під зе-шоблою Україна все більше стає схожою на білорусь та кндр.
А ви ж не дивуєтеся, чому США не допомагає північній кореї?!
показати весь коментар
26.05.2024 15:48 Відповісти
Ви шо і досі не зрозуміли, що ********** продало життя харківнян на продоаження перебування при владі?
показати весь коментар
26.05.2024 00:15 Відповісти
Чому не показують саму точку попадання ракети?
показати весь коментар
26.05.2024 00:45 Відповісти
Як спиться полум'яним борцям з ТЦК? Нічого не тисне?
показати весь коментар
26.05.2024 00:56 Відповісти
Підприємства Харкова і спеціалістів варто перемістити на Західну. Поруч з кордоном паРаші ніколи не буде спокою
показати весь коментар
26.05.2024 09:24 Відповісти
Можете сводку посмотреть 16 с 16 целей сбито. Отчет выполнен
показати весь коментар
26.05.2024 11:40 Відповісти
А бубачка ні ф чому не винне. Дайте йому ще 5 Харкових, і він всі нагодує шашликами за маріупільским рецептом.
показати весь коментар
26.05.2024 15:57 Відповісти
 
 