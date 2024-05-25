Удар по центру Харкова: зросла кількість постраждалих, серед них 13-річний хлопчик (оновлено)
У суботу, 25 травня, російські загарбники вкотре обстріляли місто Харків. Попередньо відомо, що удар припав на щільну цивільну забудову в центрі міста.
Про це написав у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Окупанти знову вдарили по центру Харкова", - повідомив Синєгубов.
Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар припав на щільну цивільну забудову в центрі міста.
Пізніше о 19:25 Терехов повідомив, що відомо про двох поранених.
Згодом о 19:36 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до шести. Серед них 13-річний підліток. Його госпіталізували.
О 20:02 очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість жертв внаслідок чергового обстрілу рашистів зросла до 12.
Оновлена інформація щодо обстрілу середмістя Харкова 25 травня
Згодом о 21:20 Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед них 13-річний хлопчик, він у важкому стані.
Крім цього, у прокуратурі показали фото наслідків ворожого удару по центру міста.
За даними слідства, 25 травня орієнтовно о 19:00 рашисти завдали ракетний удар по центру Харкову. Зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні обʼєкти. Крім цього, зафіксовані влучання по офісних приміщеннях.
За попередніми даними, ворог завдав удару по центру Харкова ракетою типу С-300.
У прокуратурі додали, що уже розпочато досудове розслідування за фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 25 травня російські загарбники вдари по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Відомо, що є загиблі та поранені. Крім цього, під вечір окупанти обстріляли Центральний парк у місті.
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Як і тобі.
Арії -- то давні предки саме нас (українців і інших індоєвропейських народів), а не тих болотних уйобків.
Я інше мав на увазі - те як нам зображали "фашистів", демонізували як абсолютне зло, - от так себе ведуть зараз кацапи...
А ОТ! Прозорий новостворений в 2019-му охфіс, може розташовуватись де завгодно, якби боневтік не сикнув, міг би на багамах розташовуватись, розібрались би й без нього...
Треба було більш пристойних обирати з 91, ракети б зараз на голови не сипались!
дістала своєю тупістю 😡
Якщо кімнатна собачка єрмака гавкала на Залужного та вихляла хвостиком перед Сирським, а зараз стала гавкати на Сирського, то значить що?
Так, є бажання офісу зняти відповідальність за провал підготовки оборони Харківщини з зеленського і перекласти на військових... Але глобальніша мета яка? Ну?
2 року в Україні найпопулярнішим гаслом було "Вірю Залужному. Вірю в ЗСУ".
Зе-шобла Залужного звільнила. Тепер хоче дискредитувати ЗСУ. Щоби що?
Щоби ніхто не хотів захищати Україну.
Щоби пересічні люди говорили: "Нема більше віри нікому. Залишається лише здатися рашистам."
Не посполитим це так?
А в суботу бомбить гіпермаркет в Харкові , де повно цивільних 😡
Тварюка кремлівська , зникни , здохни або застрелись ,
бо ти нелюд , гнида і вбивця 👹
Вінповинен бути знищений.
Слава Україні! Смерть ворогам!
Чому ж тоді не можна також допомогти Україні?? Я не можу зрозуміти цього? Це що? Тому що ядерку так усі бояться?
Невже неможна на ракетах написати вироблено в Україні та дати гатити по рашистам на рашці?
А потім згадую Сирію,що там людожери наробили і ніхто їх не зупинив і увесь світ там таких справ наробив що від Сирії нічого не залишилося.
люди це паразити на землі,вкотре заповнююсь .
добрих гідних людей мало на землі
Ізраїль вже багато років має статус "Основний союзник США поза НАТО".
Навіть під час піврічної блокади Конгресом допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню Ізраїль отримав партію ************* літаків Ф-35, бо це постачання відбулося в рамках угоди, підписаної ще в 2008 році.
І другий суттєвий фактор: США упевнені, що ізраїльські Ф-35 ніколи, ніяким чином ні через жодний хамас чи хезболу не потраплять до Китаю або параші. І що військові секрети США не дістануться ворогам.
А от щодо України такої впевненості нема. І не лише через фантастично нестримну корупцію, але й через фантастичну насиченість зе-влади агентами кремля. Цьогорічні перші втрати Хаймарсів та Петріотів, Абрамси на червоній площі тому підтвердження.
Україна - не Ізраїль. На жаль. Особливо Україна зеленського. Під зе-шоблою Україна все більше стає схожою на білорусь та кндр.
А ви ж не дивуєтеся, чому США не допомагає північній кореї?!