Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших выросло до 12 (обновлено)
Возросло количество погибших в результате российского удара по Харькову 25 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"К сожалению, количество погибших в "Эпицентре" увеличилось до 11 человек", - говорится в сообщении.
Также известно, что в лечебные учреждения госпитализированы 39 человек, из них 2 - в тяжелом состоянии, 1 - крайне тяжелый в ожоговой реанимации. 13-летний ребенок прооперирован. Остальные - лечатся амбулаторно.
Спасателям приходилось неоднократно прерывать работу по тушению пожара в "Эпицентре" из-за угрозы повторных ударов российских войск. В Харькове воздушная тревога продолжалась более 20 часов.
Позже в прокуратуре Харьковской области сообщили, что количество погибших возросло до 12.
"Десять из них пока неопознаны. Травмы получили 43 человека", - говорится в сообщении.
Что касается удара по центру Харькова, то количество пострадавших выросло уже до 25 человек, в том числе 14-летний парень.
"В целом вчера в результате российских ударов по Харькову уже зафиксирована гибель двенадцати человек и ранение 68 мирных жителей", - отметили в прокуратуре.
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м.
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