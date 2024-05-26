Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших выросло до 12 (обновлено)

Возросло количество погибших в результате российского удара по Харькову 25 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших в "Эпицентре" увеличилось до 11 человек", - говорится в сообщении.

Также известно, что в лечебные учреждения госпитализированы 39 человек, из них 2 - в тяжелом состоянии, 1 - крайне тяжелый в ожоговой реанимации. 13-летний ребенок прооперирован. Остальные - лечатся амбулаторно.

Спасателям приходилось неоднократно прерывать работу по тушению пожара в "Эпицентре" из-за угрозы повторных ударов российских войск. В Харькове воздушная тревога продолжалась более 20 часов.

Позже в прокуратуре Харьковской области сообщили, что количество погибших возросло до 12.

"Десять из них пока неопознаны. Травмы получили 43 человека", - говорится в сообщении.

Что касается удара по центру Харькова, то количество пострадавших выросло уже до 25 человек, в том числе 14-летний парень.

"В целом вчера в результате российских ударов по Харькову уже зафиксирована гибель двенадцати человек и ранение 68 мирных жителей", - отметили в прокуратуре.

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м.

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