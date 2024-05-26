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Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших выросло до 12 (обновлено)

Удар по Епіцентру 25 травня

Возросло количество погибших в результате российского удара по Харькову 25 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших в "Эпицентре" увеличилось до 11 человек", - говорится в сообщении.

Также известно, что в лечебные учреждения госпитализированы 39 человек, из них 2 - в тяжелом состоянии, 1 - крайне тяжелый в ожоговой реанимации. 13-летний ребенок прооперирован. Остальные - лечатся амбулаторно.

Спасателям приходилось неоднократно прерывать работу по тушению пожара в "Эпицентре" из-за угрозы повторных ударов российских войск. В Харькове воздушная тревога продолжалась более 20 часов.

Позже в прокуратуре Харьковской области сообщили, что количество погибших возросло до 12.

"Десять из них пока неопознаны. Травмы получили 43 человека", - говорится в сообщении.

Что касается удара по центру Харькова, то количество пострадавших выросло уже до 25 человек, в том числе 14-летний парень.

"В целом вчера в результате российских ударов по Харькову уже зафиксирована гибель двенадцати человек и ранение 68 мирных жителей", - отметили в прокуратуре.

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м.

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Автор: 

обстрел (27057) Харьков (7466) жертвы (2071)


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Горіти вам всім у пеклі мерзенним рашистським вбивцям...
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26.05.2024 07:31 Ответить
Свідомий геноцид рашиської орди проти українського народу ,а "найвеличніший" заговорив про неадикватність путіна невже дійшло і не тільки, це терорист №1,це кривавий вбивця ,це світове зло,ця труслива нікчемна істота хоче знищити Україну і її народ.
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26.05.2024 07:39 Ответить
https://informator.ua/u
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26.05.2024 09:02 Ответить
"

Дальность полета УПАБ-1500В составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Она предназначена для поражения хорошо укрепленных объектов.

А для Гром-Э1, которая имеет собственный твердотопливный ускоритель, дальность полета декларируется 120 км при высоте 12 км и скорости 12 км.
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26.05.2024 09:22 Ответить
 
 