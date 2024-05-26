Доба на Харківщині: масовані обстріли Харкова та удари по Печенігах, Чугуєву і Куп’янську-Вузловому, 12 загиблих, понад 70 постраждалих. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Харків та Харківщину, внаслідок ворожих атак є багато жертв та руйнувань.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Харкова

За даними ОВА, у Шевченківському районі постраждали 25 людей. Загальна кількість пошкоджених будівель становить - 12 з них: 7 багатоповерхівок, медзаклад, магазин, 6 транспортних засобів, нежитлові споруди, будівля науково-дослідного інституту;

Також о 17:03 у Харкові знову потрапив під обстріл Шевченківський район. Окупанти вдарили ракетою "Гром Е-1". Без постраждалих.

О 16:00 у м. Харків зафіксовано влучання 2 КАБ у гіпермаркет. Загинули 12 людей. Постраждали 43.

Виникла пожежа на пл. 13500 м.кв. Пошкоджено конструктивні елементи гіпермаркету, меблевий магазин, торгівельний центр, автобус та автомобіль.

О16:04 у м. Харків у Слобідському районі зафіксовано влучання БПЛа у відкриту територію.











Обстріли Харківщини

19:18 Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, с. Печеніги. Внаслідок обстрілу постраждали 3 людини .

. 18:35 смт Печеніги Чугуївського району. Обстріл С-300, внаслідок якого пошкоджено приватні будинки. Отримала поранення 1 людина .

. 18:30 м. Чугуїв. Влучення ракети по місцевості, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, отримала поранення 1 особа .

. 13:30 ворог обстріляв Куп'янськ-Вузловий з артилерії. Пошкоджено цивільний автомобіль та автомобіль швидкої. П’ять постраждалих , серед них фельдешер.

, серед них фельдешер. 13:00 Куп'янський р-н, с. Приколотне. Внаслідок потрапляння двох КАБ пошкоджено дах та вікна складської будівлі для сировини та два житлових будинки розташовані поруч.



10:05 с. Копанки Ізюмського району. Внаслідок артобстрілу в полі пошкоджено техніку трактор та кран.

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Бойові дії на Харківщині

Також у ОВА заявляють, що на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень, наразі тривають бойові дії в районах населених пунктів Нескучне та Стариця.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка. Поблизу Мʼясожарівки, Дружелюбівки та Невського ще тривають бої. Крім того, Сили оборони тут провели активні дії, мали успіх.

Евакуація з регіону

Всього евакуювали 11 тисяч 117 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 12 загиблих.