Доба на Харківщині: масовані обстріли Харкова та удари по Печенігах, Чугуєву і Куп’янську-Вузловому, 12 загиблих, понад 70 постраждалих. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Харків та Харківщину, внаслідок ворожих атак є багато жертв та руйнувань.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Харкова
За даними ОВА, у Шевченківському районі постраждали 25 людей. Загальна кількість пошкоджених будівель становить - 12 з них: 7 багатоповерхівок, медзаклад, магазин, 6 транспортних засобів, нежитлові споруди, будівля науково-дослідного інституту;
Також о 17:03 у Харкові знову потрапив під обстріл Шевченківський район. Окупанти вдарили ракетою "Гром Е-1". Без постраждалих.
О 16:00 у м. Харків зафіксовано влучання 2 КАБ у гіпермаркет. Загинули 12 людей. Постраждали 43.
Виникла пожежа на пл. 13500 м.кв. Пошкоджено конструктивні елементи гіпермаркету, меблевий магазин, торгівельний центр, автобус та автомобіль.
О16:04 у м. Харків у Слобідському районі зафіксовано влучання БПЛа у відкриту територію.
Обстріли Харківщини
- 19:18 Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, с. Печеніги. Внаслідок обстрілу постраждали 3 людини.
- 18:35 смт Печеніги Чугуївського району. Обстріл С-300, внаслідок якого пошкоджено приватні будинки. Отримала поранення 1 людина.
- 18:30 м. Чугуїв. Влучення ракети по місцевості, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, отримала поранення 1 особа.
- 13:30 ворог обстріляв Куп'янськ-Вузловий з артилерії. Пошкоджено цивільний автомобіль та автомобіль швидкої. П’ять постраждалих, серед них фельдешер.
- 13:00 Куп'янський р-н, с. Приколотне. Внаслідок потрапляння двох КАБ пошкоджено дах та вікна складської будівлі для сировини та два житлових будинки розташовані поруч.
10:05 с. Копанки Ізюмського району. Внаслідок артобстрілу в полі пошкоджено техніку трактор та кран.
Бойові дії на Харківщині
Також у ОВА заявляють, що на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень, наразі тривають бойові дії в районах населених пунктів Нескучне та Стариця.
На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка. Поблизу Мʼясожарівки, Дружелюбівки та Невського ще тривають бої. Крім того, Сили оборони тут провели активні дії, мали успіх.
Евакуація з регіону
Всього евакуювали 11 тисяч 117 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 12 загиблих.
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