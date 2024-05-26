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Доба на Харківщині: масовані обстріли Харкова та удари по Печенігах, Чугуєву і Куп’янську-Вузловому, 12 загиблих, понад 70 постраждалих. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Харків та Харківщину, внаслідок ворожих атак є багато жертв та руйнувань.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Харкова 

За даними ОВА, у Шевченківському районі постраждали 25 людей. Загальна кількість пошкоджених будівель становить - 12 з них: 7 багатоповерхівок, медзаклад, магазин, 6 транспортних засобів, нежитлові споруди, будівля науково-дослідного інституту;

Також о 17:03 у Харкові знову потрапив під обстріл Шевченківський район. Окупанти вдарили ракетою "Гром Е-1". Без постраждалих.

О 16:00 у м. Харків зафіксовано влучання 2 КАБ у гіпермаркет. Загинули 12 людей. Постраждали 43.
Виникла пожежа на пл. 13500 м.кв. Пошкоджено конструктивні елементи гіпермаркету, меблевий магазин, торгівельний центр, автобус та автомобіль.

О16:04 у м. Харків у Слобідському районі зафіксовано влучання БПЛа у відкриту територію.

Наслідки обстрілів Харкова 25 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Харкова 25 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Харкова 25 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Харкова 25 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Харкова 25 травня 2024 року

Обстріли Харківщини

  • 19:18 Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, с. Печеніги. Внаслідок обстрілу постраждали 3 людини.
  • 18:35 смт Печеніги Чугуївського району. Обстріл С-300, внаслідок якого пошкоджено приватні будинки. Отримала поранення 1 людина.
  • 18:30 м. Чугуїв. Влучення ракети по місцевості, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, отримала поранення 1 особа.
  • 13:30 ворог обстріляв Куп'янськ-Вузловий з артилерії. Пошкоджено цивільний автомобіль та автомобіль швидкої. П’ять постраждалих, серед них фельдешер.
  • 13:00 Куп'янський р-н, с. Приколотне. Внаслідок потрапляння двох КАБ пошкоджено дах та вікна складської будівлі для сировини та два житлових будинки розташовані поруч.

    10:05 с. Копанки Ізюмського району. Внаслідок артобстрілу в полі пошкоджено техніку трактор та кран.

Також читайте: Авіаудар по гіпермаркету у Харкові є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва, - президент ПАРЄ Руссопулос

Бойові дії на Харківщині

Також у ОВА заявляють, що на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень, наразі тривають бойові дії в районах населених пунктів Нескучне та Стариця.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка. Поблизу Мʼясожарівки, Дружелюбівки та Невського ще тривають бої. Крім того, Сили оборони тут провели активні дії, мали успіх.

Евакуація з регіону

Всього евакуювали 11 тисяч 117 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 12 загиблих.

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обстріл (28472) Харків (5600) Харківщина (6054)


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За то які потужні засудження та "рішучі" призиви від "партнерів"!!!!
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26.05.2024 09:42 Відповісти
Схоже на те що Харків треба евакуйовувати. Жодне ППО не зможе збивати балістику. Місто будуть брати. А після нього візьмуться за Одесу.
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26.05.2024 09:49 Відповісти
Підори кацапсячі!
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26.05.2024 10:13 Відповісти
А ***** понял что американских солдат не будет и можно делать всё что хочешь.
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26.05.2024 10:25 Відповісти
Харків незабаром буде масовано тікати, бо він приречений.
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26.05.2024 10:26 Відповісти
к тебе тікати...?
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26.05.2024 10:30 Відповісти
 
 