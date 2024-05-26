Авіаудар по гіпермаркету у Харкові є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва, - президент ПАРЄ Руссопулос.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос засудив суботній авіаудар по будівельному гіпермаркету у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу Х президента ПАРЄ Теодороса Руссопулоса.

"Бомбардування будівельного гіпермаркету в Харкові в суботу є ще одним свідченням жорстокого і злочинного характеру російського керівництва. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 11 загиблих.

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