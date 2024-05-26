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Авіаудар по гіпермаркету у Харкові є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва, - президент ПАРЄ Руссопулос

Теодорос Руссопулос

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос засудив суботній авіаудар по будівельному гіпермаркету у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  соцмережу Х президента ПАРЄ Теодороса Руссопулоса.

"Бомбардування будівельного гіпермаркету в Харкові в суботу є ще одним свідченням жорстокого і злочинного характеру російського керівництва. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 11 загиблих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель після удару по Харкову: Необхідно посилити українську ППО

Автор: 

обстріл (28378) ПАРЄ (848) Харків (5581)


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Топ коментарі
+8
"..є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва..." Джерело:

Але доказів не достатньо. Стріляти по кацапах не можна.
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26.05.2024 08:58
+7
Авіаудар по гіпермаркету у Харкові є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва, - президент ПАРЄ Руссопулос.

І безпорадності та бездіяльності влади, у відсутності в населення прифронтового міста інстинкту самозбереження на третьому році війни. І жадоба бізнесу...

Цей український КВН в тилу, навіть в прифронтовій зоні тилу на третьому/десятому році війни.
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26.05.2024 08:34
+7
Незабувайте, за пусто-порожніми теревенями, ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ на ділі, як це роблять 24/7 Захисники України! Полову молотити, з ботами московитів та московським лайдаками, це себе неповажати!!
Пильнуймо та боронімо Україну!!
Слава Україні!
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26.05.2024 08:48
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Насипаите! - Боррель вже відстрілявся
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26.05.2024 08:29 Відповісти
Авіаудар по гіпермаркету у Харкові є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва, - президент ПАРЄ Руссопулос.

І безпорадності та бездіяльності влади, у відсутності в населення прифронтового міста інстинкту самозбереження на третьому році війни. І жадоба бізнесу...

Цей український КВН в тилу, навіть в прифронтовій зоні тилу на третьому/десятому році війни.
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26.05.2024 08:34 Відповісти
"... і тому давайте висловимо всі разом величезне занепокоєння!"
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26.05.2024 08:41 Відповісти
Незабувайте, за пусто-порожніми теревенями, ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ на ділі, як це роблять 24/7 Захисники України! Полову молотити, з ботами московитів та московським лайдаками, це себе неповажати!!
Пильнуймо та боронімо Україну!!
Слава Україні!
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26.05.2024 08:48 Відповісти
То повертайся з Австрії та допомогай боронити. Щодня в різних темах потужно пильнуєш з купою знаків оклику. Але-звідти.
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26.05.2024 09:53 Відповісти
Дякую за підтримку! Україна переможе московитів, разом з вами!
Тримайтеся! Ми поруч, прапорець не заважає! Неведіться, на двору 21 вік!! Технології не заважають!
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26.05.2024 12:35 Відповісти
Головне-ще більше знаків оклику у текстах, тоді ваша підтримка буде вважатися ще могутнішою.
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26.05.2024 13:41 Відповісти
Руссопуллос черговий еврофаллос виразив занепокоєння ..
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26.05.2024 08:54 Відповісти
А керівництво - то не росіяни? А голосують за них не росіяни? А запускають ракети не росіяни?
Знову "влада погана - нарід у неї в заручниках"?
Дійсно жалкую, що #уйло першим не напало саме на ту зграю толерантних баранів - він би без проблем захопив всю Европу, поки вони занепокоювались і роздумували, чи потрібні перемовини.
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26.05.2024 08:54 Відповісти
Як показують удари Атакамс та Stormshadow по с400 у орків б не було б шансів в цій війні... в одних тільки штатів літаків більше чим в орків та Китаю разом взяті, причому частина вже *********...

Тому вони напали на слабших... хто маючи під боком такого сусіда 30 років обирав корупціонерів до влади та замість нарощування озброєння.... за кошти заходу наоборот знищував те що лишилось від совка...
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26.05.2024 09:41 Відповісти
"..є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва..." Джерело:

Але доказів не достатньо. Стріляти по кацапах не можна.
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26.05.2024 08:58 Відповісти
Байден сказав що вони твердо стоять з Україною. Від цієї потужної промови кацапські літаки з КАБами самі попадають.
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26.05.2024 09:06 Відповісти
Та що там у Байдена стояти може? тим більше - твердо?
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26.05.2024 09:12 Відповісти
В тому то й справа, що нічого там вже не стоїть...
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26.05.2024 09:39 Відповісти
Пустопорожні теревені.
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26.05.2024 09:05 Відповісти
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26.05.2024 09:15 Відповісти
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26.05.2024 09:26 Відповісти
Ага, ИПСО, тритий майдан, )))
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26.05.2024 11:39 Відповісти
..."засудив" - скоко, скоко припаял этим плохим руззким?! (сарказм)
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26.05.2024 09:33 Відповісти
Таким же злочином, як і співпраця Західних країн (втому числі країн які є членами НАТО) їх компаній, банків з РФ, які продовжують бізнес з РФ і опосередковано беруть участь у фінансуванні нашого убивства...
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26.05.2024 09:34 Відповісти
Не виключено ,що візит "зеленого " в п'ятницю і тишина , після котрого в суботу прилітає рашистська смерть в Харків можуть бути взвємов'язаними діями???
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26.05.2024 09:38 Відповісти
Не виключено. Давно помічено, що після відвідин зелею якогось місця в тилу чи на фронті, неважливо, там стає набагато гірше
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26.05.2024 09:42 Відповісти
Гэрмак его возит как мавпочку, для прикрытия. А свита координаты высматривает.
Я понимаю что "ипсо и розхитуєте лодку" , но другие мысли не приходят почему то.... ((
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26.05.2024 11:44 Відповісти
Ну то зроби хоч щось.
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26.05.2024 10:21 Відповісти
А рішуче засуджую, цього вже вам недостатньо? Нєблагодарниє!
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26.05.2024 10:42 Відповісти
Ой, а ми й не здогадались! Може вже час, хоть щось робити , а не патякати! Може вже потрібно вигнати ранку із всіх міжнародних організацій!!!!! Свістуни!!!
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26.05.2024 12:26 Відповісти
 
 