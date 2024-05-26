Авіаудар по гіпермаркету у Харкові є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва, - президент ПАРЄ Руссопулос
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос засудив суботній авіаудар по будівельному гіпермаркету у Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу Х президента ПАРЄ Теодороса Руссопулоса.
"Бомбардування будівельного гіпермаркету в Харкові в суботу є ще одним свідченням жорстокого і злочинного характеру російського керівництва. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 11 загиблих.
Топ коментарі
+8 Ol Ol #584272
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+7 Николай Нагорняк
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+7 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар26.05.2024 08:48
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І безпорадності та бездіяльності влади, у відсутності в населення прифронтового міста інстинкту самозбереження на третьому році війни. І жадоба бізнесу...
Цей український КВН в тилу, навіть в прифронтовій зоні тилу на третьому/десятому році війни.
Пильнуймо та боронімо Україну!!
Слава Україні!
Тримайтеся! Ми поруч, прапорець не заважає! Неведіться, на двору 21 вік!! Технології не заважають!
Знову "влада погана - нарід у неї в заручниках"?
Дійсно жалкую, що #уйло першим не напало саме на ту зграю толерантних баранів - він би без проблем захопив всю Европу, поки вони занепокоювались і роздумували, чи потрібні перемовини.
Тому вони напали на слабших... хто маючи під боком такого сусіда 30 років обирав корупціонерів до влади та замість нарощування озброєння.... за кошти заходу наоборот знищував те що лишилось від совка...
Але доказів не достатньо. Стріляти по кацапах не можна.
Я понимаю что "ипсо и розхитуєте лодку" , но другие мысли не приходят почему то.... ((