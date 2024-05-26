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Новини
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Боррель після удару по Харкову: Необхідно посилити українську ППО

Боррель про удар по Харкову

Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на удар по центру Харкова та гіпермаркету "Епіцентр"/

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у  соцмережі Х (Twitter).

"Я найрішучішим чином засуджую жахливі напади Росії на місто Харків сьогодні (25 травня, - ред.), в тому числі на переповнений торговий центр, в результаті яких загинули та були поранені мирні жителі. Усі винні у цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в дописі.

Боррель наголосив про необхідність термінового посилення ППО для Європи.

"Ці систематичні злочини Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя і захищає українські міста", - додав він.

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 11 загиблих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по "Епіцентру" в Харкові: Прокуратура опублікувала відео моменту удару та розпочала розслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ППО (3176) Харків (5581) Євросоюз (13388) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+12
Ім самим не остогидло кожен день закликати - шо потрібно потужно посилити украінське ППО
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26.05.2024 07:38
+9
Необхідно в'їбати по аеродрому з якого злітають кацапські корита з КАБами. Але в когось кишка тонка дати дозвіл на використання власних ракет,а інші свої ракети в асфальт закатали.
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26.05.2024 08:06
+9
Яке може бути ППО, коли Харків так близько до кордону?
Те ППО перевантажать дешевими ракетами С-300, яких у кацапів тисячі, і потім знищать, бо руzzкощелепні будуть зливати їх місцезнаходження + працюватиме ворожа розвідка безпілотниками.
Допомогти міг би лише дозвіл бити західною зброєю по визнаній території кацапів, але Захід боїться ядерної війни.
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26.05.2024 08:36
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Ім самим не остогидло кожен день закликати - шо потрібно потужно посилити украінське ППО
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26.05.2024 07:38 Відповісти
у них з початку війни "занепокоєння".
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26.05.2024 07:43 Відповісти
П високий предстаагик тільки зараз тіпа празрєл? Чи так, аби якось відреагувати?
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26.05.2024 07:39 Відповісти
Потужна заява!Прям в мене заспокоєння 9 ступеня.
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26.05.2024 07:40 Відповісти
Він найрішучишим чином засудив. Всєм баяцца.
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26.05.2024 08:07 Відповісти
дурдом..рашисти луплять ракєтами а нам пропонують відбиватись папірцями .
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26.05.2024 07:42 Відповісти
Тупо знущаються.
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26.05.2024 07:44 Відповісти
Боррель: треба терміново посидити ППО для Європи.

???
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26.05.2024 07:58 Відповісти
Необхідно в'їбати по аеродрому з якого злітають кацапські корита з КАБами. Але в когось кишка тонка дати дозвіл на використання власних ракет,а інші свої ракети в асфальт закатали.
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26.05.2024 08:06 Відповісти
Когда тебя бьют по морде, надо занять более устойчивую позицию, чтобы не упасть.
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26.05.2024 08:07 Відповісти
А допомогти знищити носії та аеродроми, хіба не простіше та дешевше? Це убезпечить не тільки Україну від подальших обстрілів, а й країни ЄС.
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26.05.2024 08:22 Відповісти
Яке може бути ППО, коли Харків так близько до кордону?
Те ППО перевантажать дешевими ракетами С-300, яких у кацапів тисячі, і потім знищать, бо руzzкощелепні будуть зливати їх місцезнаходження + працюватиме ворожа розвідка безпілотниками.
Допомогти міг би лише дозвіл бити західною зброєю по визнаній території кацапів, але Захід боїться ядерної війни.
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26.05.2024 08:36 Відповісти
А по місцях дислокації на території росії бити американським озброєнням зась. Скидається на пораду тренера в боксі: "закрийся і міцно захищайся, але не бий у відповідь, бо це розізлить суперника!"
Можна безкінечно відбивтися і ресурсів у ворога набагато більше, треба бити в корінь зла, і почати з носіїв, потім по підприємствах, де то зло виробляється.
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26.05.2024 08:57 Відповісти
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26.05.2024 09:18 Відповісти
Я теж увесь час про це говорю
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26.05.2024 09:45 Відповісти
Тк, це прикро. Але винних потрібно шукати тут, серед прорабів асфальтних доріг, які мали будувати ракети. У тих народів війни немє, бо в них є зброя.
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26.05.2024 11:23 Відповісти
а хто мав будувати ракети 30 років?А хто не мав іх сдавати кацапам разом з літаками? Ви знайшли цапа-відбувайла?
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26.05.2024 12:16 Відповісти
Та невже? Думаєте?
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26.05.2024 10:48 Відповісти
Краще мовчки спостерігайте. Ціліші будете.
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26.05.2024 11:00 Відповісти
Яка свіжа новина!!! Свістуни безхребетні!!!
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26.05.2024 11:26 Відповісти
 
 