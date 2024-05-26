Боррель після удару по Харкову: Необхідно посилити українську ППО
Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на удар по центру Харкова та гіпермаркету "Епіцентр"/
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у соцмережі Х (Twitter).
"Я найрішучішим чином засуджую жахливі напади Росії на місто Харків сьогодні (25 травня, - ред.), в тому числі на переповнений торговий центр, в результаті яких загинули та були поранені мирні жителі. Усі винні у цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в дописі.
Боррель наголосив про необхідність термінового посилення ППО для Європи.
"Ці систематичні злочини Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя і захищає українські міста", - додав він.
Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 11 загиблих.
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Те ППО перевантажать дешевими ракетами С-300, яких у кацапів тисячі, і потім знищать, бо руzzкощелепні будуть зливати їх місцезнаходження + працюватиме ворожа розвідка безпілотниками.
Допомогти міг би лише дозвіл бити західною зброєю по визнаній території кацапів, але Захід боїться ядерної війни.
Можна безкінечно відбивтися і ресурсів у ворога набагато більше, треба бити в корінь зла, і почати з носіїв, потім по підприємствах, де то зло виробляється.