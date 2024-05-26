Боррель після удару по Харкову: Необхідно посилити українську ППО

Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на удар по центру Харкова та гіпермаркету "Епіцентр"/

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у соцмережі Х (Twitter).

"Я найрішучішим чином засуджую жахливі напади Росії на місто Харків сьогодні (25 травня, - ред.), в тому числі на переповнений торговий центр, в результаті яких загинули та були поранені мирні жителі. Усі винні у цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в дописі.

Боррель наголосив про необхідність термінового посилення ППО для Європи.

"Ці систематичні злочини Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя і захищає українські міста", - додав він.

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 11 загиблих.

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