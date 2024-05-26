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Новости
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Боррель после удара по Харькову: Необходимо усилить украинскую ПВО

Боррель про удар по Харкову

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на удар по центру Харькова и гипермаркету "Эпицентр"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке в соцсети Х (Twitter).

"Я самым решительным образом осуждаю ужасные нападения России на город Харьков сегодня (25 мая, - ред.), в том числе на переполненный торговый центр, в результате которых погибли и были ранены мирные жители. Все виновные в этих и других российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Боррель отметил необходимость срочного усиления ПВО для Европы.

"Эти систематические преступления России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города", - добавил он.

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по "Эпицентру" в Харькове: Прокуратура опубликовала видео момента удара и начала расследование. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ПВО (2732) Харьков (7466) Евросоюз (17113) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+12
Ім самим не остогидло кожен день закликати - шо потрібно потужно посилити украінське ППО
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26.05.2024 07:38
+9
Необхідно в'їбати по аеродрому з якого злітають кацапські корита з КАБами. Але в когось кишка тонка дати дозвіл на використання власних ракет,а інші свої ракети в асфальт закатали.
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26.05.2024 08:06
+9
Яке може бути ППО, коли Харків так близько до кордону?
Те ППО перевантажать дешевими ракетами С-300, яких у кацапів тисячі, і потім знищать, бо руzzкощелепні будуть зливати їх місцезнаходження + працюватиме ворожа розвідка безпілотниками.
Допомогти міг би лише дозвіл бити західною зброєю по визнаній території кацапів, але Захід боїться ядерної війни.
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26.05.2024 08:36
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Правила форума Совет форумчан
Ім самим не остогидло кожен день закликати - шо потрібно потужно посилити украінське ППО
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26.05.2024 07:38 Ответить
у них з початку війни "занепокоєння".
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26.05.2024 07:43 Ответить
П високий предстаагик тільки зараз тіпа празрєл? Чи так, аби якось відреагувати?
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26.05.2024 07:39 Ответить
Потужна заява!Прям в мене заспокоєння 9 ступеня.
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26.05.2024 07:40 Ответить
Він найрішучишим чином засудив. Всєм баяцца.
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26.05.2024 08:07 Ответить
дурдом..рашисти луплять ракєтами а нам пропонують відбиватись папірцями .
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26.05.2024 07:42 Ответить
Тупо знущаються.
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26.05.2024 07:44 Ответить
Боррель: треба терміново посидити ППО для Європи.

???
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26.05.2024 07:58 Ответить
Необхідно в'їбати по аеродрому з якого злітають кацапські корита з КАБами. Але в когось кишка тонка дати дозвіл на використання власних ракет,а інші свої ракети в асфальт закатали.
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26.05.2024 08:06 Ответить
Когда тебя бьют по морде, надо занять более устойчивую позицию, чтобы не упасть.
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26.05.2024 08:07 Ответить
А допомогти знищити носії та аеродроми, хіба не простіше та дешевше? Це убезпечить не тільки Україну від подальших обстрілів, а й країни ЄС.
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26.05.2024 08:22 Ответить
Яке може бути ППО, коли Харків так близько до кордону?
Те ППО перевантажать дешевими ракетами С-300, яких у кацапів тисячі, і потім знищать, бо руzzкощелепні будуть зливати їх місцезнаходження + працюватиме ворожа розвідка безпілотниками.
Допомогти міг би лише дозвіл бити західною зброєю по визнаній території кацапів, але Захід боїться ядерної війни.
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26.05.2024 08:36 Ответить
А по місцях дислокації на території росії бити американським озброєнням зась. Скидається на пораду тренера в боксі: "закрийся і міцно захищайся, але не бий у відповідь, бо це розізлить суперника!"
Можна безкінечно відбивтися і ресурсів у ворога набагато більше, треба бити в корінь зла, і почати з носіїв, потім по підприємствах, де то зло виробляється.
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26.05.2024 08:57 Ответить
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26.05.2024 09:18 Ответить
Я теж увесь час про це говорю
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26.05.2024 09:45 Ответить
Тк, це прикро. Але винних потрібно шукати тут, серед прорабів асфальтних доріг, які мали будувати ракети. У тих народів війни немє, бо в них є зброя.
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26.05.2024 11:23 Ответить
а хто мав будувати ракети 30 років?А хто не мав іх сдавати кацапам разом з літаками? Ви знайшли цапа-відбувайла?
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26.05.2024 12:16 Ответить
Та невже? Думаєте?
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26.05.2024 10:48 Ответить
Краще мовчки спостерігайте. Ціліші будете.
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26.05.2024 11:00 Ответить
Яка свіжа новина!!! Свістуни безхребетні!!!
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26.05.2024 11:26 Ответить
 
 