Боррель после удара по Харькову: Необходимо усилить украинскую ПВО

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на удар по центру Харькова и гипермаркету "Эпицентр"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке в соцсети Х (Twitter).

"Я самым решительным образом осуждаю ужасные нападения России на город Харьков сегодня (25 мая, - ред.), в том числе на переполненный торговый центр, в результате которых погибли и были ранены мирные жители. Все виновные в этих и других российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Боррель отметил необходимость срочного усиления ПВО для Европы.

"Эти систематические преступления России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города", - добавил он.

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.

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