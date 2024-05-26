Авиаудар по гипермаркету в Харькове - еще одно доказательство жестокости и преступности российского руководства, - президент ПАСЕ Руссопулос

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Руссопулос осудил субботний авиаудар по строительному гипермаркету в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсеть Х президента ПАСЕ Теодороса Руссопулоса.

"Бомбардировка строительного гипермаркета в Харькове в субботу является еще одним свидетельством жестокого и преступного характера российского руководства. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в заметке.

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.

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