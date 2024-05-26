Авиаудар по гипермаркету в Харькове - еще одно доказательство жестокости и преступности российского руководства, - президент ПАСЕ Руссопулос
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Руссопулос осудил субботний авиаудар по строительному гипермаркету в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсеть Х президента ПАСЕ Теодороса Руссопулоса.
"Бомбардировка строительного гипермаркета в Харькове в субботу является еще одним свидетельством жестокого и преступного характера российского руководства. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в заметке.
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.
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+8 Ol Ol #584272
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+7 Николай Нагорняк
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І безпорадності та бездіяльності влади, у відсутності в населення прифронтового міста інстинкту самозбереження на третьому році війни. І жадоба бізнесу...
Цей український КВН в тилу, навіть в прифронтовій зоні тилу на третьому/десятому році війни.
Пильнуймо та боронімо Україну!!
Слава Україні!
Тримайтеся! Ми поруч, прапорець не заважає! Неведіться, на двору 21 вік!! Технології не заважають!
Знову "влада погана - нарід у неї в заручниках"?
Дійсно жалкую, що #уйло першим не напало саме на ту зграю толерантних баранів - він би без проблем захопив всю Европу, поки вони занепокоювались і роздумували, чи потрібні перемовини.
Тому вони напали на слабших... хто маючи під боком такого сусіда 30 років обирав корупціонерів до влади та замість нарощування озброєння.... за кошти заходу наоборот знищував те що лишилось від совка...
Але доказів не достатньо. Стріляти по кацапах не можна.
Я понимаю что "ипсо и розхитуєте лодку" , но другие мысли не приходят почему то.... ((