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Авиаудар по гипермаркету в Харькове - еще одно доказательство жестокости и преступности российского руководства, - президент ПАСЕ Руссопулос

Теодорос Руссопулос

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Руссопулос осудил субботний авиаудар по строительному гипермаркету в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсеть Х президента ПАСЕ Теодороса Руссопулоса.

"Бомбардировка строительного гипермаркета в Харькове в субботу является еще одним свидетельством жестокого и преступного характера российского руководства. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в заметке.

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боррель после удара по Харькову: Необходимо усилить украинскую ПВО

Автор: 

обстрел (27057) ПАСЕ (1667) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+8
"..є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва..." Джерело:

Але доказів не достатньо. Стріляти по кацапах не можна.
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26.05.2024 08:58
+7
Авіаудар по гіпермаркету у Харкові є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва, - президент ПАРЄ Руссопулос.

І безпорадності та бездіяльності влади, у відсутності в населення прифронтового міста інстинкту самозбереження на третьому році війни. І жадоба бізнесу...

Цей український КВН в тилу, навіть в прифронтовій зоні тилу на третьому/десятому році війни.
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26.05.2024 08:34
+7
Незабувайте, за пусто-порожніми теревенями, ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ на ділі, як це роблять 24/7 Захисники України! Полову молотити, з ботами московитів та московським лайдаками, це себе неповажати!!
Пильнуймо та боронімо Україну!!
Слава Україні!
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26.05.2024 08:48
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Насипаите! - Боррель вже відстрілявся
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26.05.2024 08:29 Ответить
Авіаудар по гіпермаркету у Харкові є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва, - президент ПАРЄ Руссопулос.

І безпорадності та бездіяльності влади, у відсутності в населення прифронтового міста інстинкту самозбереження на третьому році війни. І жадоба бізнесу...

Цей український КВН в тилу, навіть в прифронтовій зоні тилу на третьому/десятому році війни.
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26.05.2024 08:34 Ответить
"... і тому давайте висловимо всі разом величезне занепокоєння!"
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26.05.2024 08:41 Ответить
Незабувайте, за пусто-порожніми теревенями, ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ на ділі, як це роблять 24/7 Захисники України! Полову молотити, з ботами московитів та московським лайдаками, це себе неповажати!!
Пильнуймо та боронімо Україну!!
Слава Україні!
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26.05.2024 08:48 Ответить
То повертайся з Австрії та допомогай боронити. Щодня в різних темах потужно пильнуєш з купою знаків оклику. Але-звідти.
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26.05.2024 09:53 Ответить
Дякую за підтримку! Україна переможе московитів, разом з вами!
Тримайтеся! Ми поруч, прапорець не заважає! Неведіться, на двору 21 вік!! Технології не заважають!
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26.05.2024 12:35 Ответить
Головне-ще більше знаків оклику у текстах, тоді ваша підтримка буде вважатися ще могутнішою.
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26.05.2024 13:41 Ответить
Руссопуллос черговий еврофаллос виразив занепокоєння ..
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26.05.2024 08:54 Ответить
А керівництво - то не росіяни? А голосують за них не росіяни? А запускають ракети не росіяни?
Знову "влада погана - нарід у неї в заручниках"?
Дійсно жалкую, що #уйло першим не напало саме на ту зграю толерантних баранів - він би без проблем захопив всю Европу, поки вони занепокоювались і роздумували, чи потрібні перемовини.
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26.05.2024 08:54 Ответить
Як показують удари Атакамс та Stormshadow по с400 у орків б не було б шансів в цій війні... в одних тільки штатів літаків більше чим в орків та Китаю разом взяті, причому частина вже *********...

Тому вони напали на слабших... хто маючи під боком такого сусіда 30 років обирав корупціонерів до влади та замість нарощування озброєння.... за кошти заходу наоборот знищував те що лишилось від совка...
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26.05.2024 09:41 Ответить
"..є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва..." Джерело:

Але доказів не достатньо. Стріляти по кацапах не можна.
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26.05.2024 08:58 Ответить
Байден сказав що вони твердо стоять з Україною. Від цієї потужної промови кацапські літаки з КАБами самі попадають.
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26.05.2024 09:06 Ответить
Та що там у Байдена стояти може? тим більше - твердо?
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26.05.2024 09:12 Ответить
В тому то й справа, що нічого там вже не стоїть...
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26.05.2024 09:39 Ответить
Пустопорожні теревені.
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26.05.2024 09:05 Ответить
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26.05.2024 09:15 Ответить
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26.05.2024 09:26 Ответить
Ага, ИПСО, тритий майдан, )))
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26.05.2024 11:39 Ответить
..."засудив" - скоко, скоко припаял этим плохим руззким?! (сарказм)
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26.05.2024 09:33 Ответить
Таким же злочином, як і співпраця Західних країн (втому числі країн які є членами НАТО) їх компаній, банків з РФ, які продовжують бізнес з РФ і опосередковано беруть участь у фінансуванні нашого убивства...
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26.05.2024 09:34 Ответить
Не виключено ,що візит "зеленого " в п'ятницю і тишина , після котрого в суботу прилітає рашистська смерть в Харків можуть бути взвємов'язаними діями???
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26.05.2024 09:38 Ответить
Не виключено. Давно помічено, що після відвідин зелею якогось місця в тилу чи на фронті, неважливо, там стає набагато гірше
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26.05.2024 09:42 Ответить
Гэрмак его возит как мавпочку, для прикрытия. А свита координаты высматривает.
Я понимаю что "ипсо и розхитуєте лодку" , но другие мысли не приходят почему то.... ((
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26.05.2024 11:44 Ответить
Ну то зроби хоч щось.
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26.05.2024 10:21 Ответить
А рішуче засуджую, цього вже вам недостатньо? Нєблагодарниє!
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26.05.2024 10:42 Ответить
Ой, а ми й не здогадались! Може вже час, хоть щось робити , а не патякати! Може вже потрібно вигнати ранку із всіх міжнародних організацій!!!!! Свістуни!!!
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26.05.2024 12:26 Ответить
 
 