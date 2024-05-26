Сутки на Харьковщине: массированные обстрелы Харькова и удары по Печенегам, Чугуеву и Купянску-Узловому, 12 погибших, более 70 пострадавших. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьков и Харьковскую область, в результате вражеских атак есть много жертв и разрушений.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харькова

По данным ОВА, в Шевченковском районе пострадали 25 человек. Общее количество поврежденных зданий составляет - 12 из них: 7 многоэтажек, медучреждение, магазин, 6 транспортных средств, нежилые сооружения, здание научно-исследовательского института;

Также в 17:03 в Харькове снова попал под обстрел Шевченковский район. Оккупанты ударили ракетой "Гром Е-1". Без пострадавших.

В 16:00 в г. Харьков зафиксировано попадание 2 КАБ в гипермаркет. Погибли 12 человек. Пострадали 43.

Возник пожар на пл. 13500 м.кв. Повреждены конструктивные элементы гипермаркета, мебельный магазин, торговый центр, автобус и автомобиль.

В 16:04 в г. Харьков в Слободском районе зафиксировано попадание БПЛ на открытую территорию.











Обстрелы Харьковщины

19:18 Чугуевский р-н, Печенежская ТГ, с. Печенеги. В результате обстрела пострадали 3 человека .

. 18:35 пгт Печенеги Чугуевского района. Обстрел С-300, в результате которого повреждены частные дома. Получил ранения 1 человек .

. 18:30 г. Чугуев. Попадание ракеты по местности, в результате чего поврежден частный дом, получил ранения 1 человек .

. 13:30 враг обстрелял Купянск-Узловой из артиллерии. Повреждены гражданский автомобиль и автомобиль скорой помощи. Пять пострадавших , среди них фельдшер.

, среди них фельдшер. 13:00 Купянский р-н, с. Приколотное. В результате попадания двух КАБов повреждена крыша и окна складского здания для сырья и два жилых дома расположены рядом.



10:05 с. Копанки Изюмского района. В результате артобстрела в поле повреждена техника - трактор и кран.

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Боевые действия на Харьковщине

Также в ОВА заявляют, что на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений, сейчас продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Нескучное и Старица.

На Купянском направлении количество боевых столкновений составило 14. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка. Вблизи Мясожаровки, Дружелюбовки и Невского еще продолжаются бои. Кроме того, Силы обороны здесь провели активные действия, имели успех.

Эвакуация из региона

Всего эвакуировали 11 тысяч 117 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.