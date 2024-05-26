27 травня оголошено днем жалоби в Харкові

У Харкові 27 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету. Відповідне розпорядження підписав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.

Крім того, буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

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Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

Станом на 16 годину 26 травня відомо вже про 16 загиблих внаслідок удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в Харкові на місці влучання в "Епіцентр" розібрали приблизно 30% завалів.