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Новини Фото Агресія Росії проти України
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У Харкові розібрали приблизно 30% завалів на місці влучання в "Епіцентр", ідентифіковано 10 осіб. ФОТОрепортаж

Працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів у Харкові на місці влучання в гіпермаркет "Епіцентр" 25 травня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники, поліція, прокурори, медики. Всі екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій російських терористів", - написав він.

Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар по "Епіцентру" в Харкові: Поліція ідентифікувала тіла восьми громадян за зразками ДНК, серед загиблих - 12-річна дівчинка. ВIДЕО

За словами голови ОВА, вже ідентифікували 10 осіб, вісім з яких - за допомогою ДНК-тестів.

Серед загиблих - 12-річна дівчинка та її мати. Крім того, вісім людей вважаються зниклими безвісти.

Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові

Читайте: Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість жертв зросла до 16 (оновлено)

Як зазначається, рятувальники розібрали близько 30% завалів. Роботи призупиняються під час сигналів повітряної тривоги, адже окупанти не вперше застосовують тактику подвійних ударів.

Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові
Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові
Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові

Читайте: 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здає зразки ДНК для експертизи. ФОТО

Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові
Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

Станом на 16 годину 26 травня відомо вже про 16 загиблих внаслідок удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600)


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Топ коментарі
+8
Пропозиції щодо розробки комплексу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися."
----------------
Вкладатися баблом важливіше і потрібно було в другий термін, а не в якусь там "Кільчень".
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26.05.2024 19:12
+5
Коли був Зеля з візитом, Харків не обстрілювали.
Думаю містянам треба просити щоб він там знаходився на постійній основі.
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26.05.2024 18:54
+3
26 травня 2021 року.
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn У 5-6 РАЗІВ ДЕШЕВШЕ ЗА ЗРК PATRIOT США:
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn КБ "ПІВДЕННЕ" ПРЕДСТАВИЛО НОВУ УНІВЕРСАЛЬНУ ЗРС "КІЛЬЧЕНЬ" З ДАЛЬНІСТЮ ДО 280 КМ
показати весь коментар
26.05.2024 18:59
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Коли був Зеля з візитом, Харків не обстрілювали.
Думаю містянам треба просити щоб він там знаходився на постійній основі.
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26.05.2024 18:54 Відповісти
Реально віриш, що це допоможе Харків'янам, чи просто тема Зе модна?
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26.05.2024 21:07 Відповісти
Реально вірю
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27.05.2024 09:28 Відповісти
26 травня 2021 року.
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn У 5-6 РАЗІВ ДЕШЕВШЕ ЗА ЗРК PATRIOT США:
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn КБ "ПІВДЕННЕ" ПРЕДСТАВИЛО НОВУ УНІВЕРСАЛЬНУ ЗРС "КІЛЬЧЕНЬ" З ДАЛЬНІСТЮ ДО 280 КМ
показати весь коментар
26.05.2024 18:59 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.
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26.05.2024 19:06 Відповісти
Пропозиції щодо розробки комплексу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися."
----------------
Вкладатися баблом важливіше і потрібно було в другий термін, а не в якусь там "Кільчень".
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26.05.2024 19:12 Відповісти
А может ЗЕ положил болт на Запад?
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26.05.2024 19:19 Відповісти
Чогось вирву від бомби не показали, зазвичай епіцентр вибуху фотографують в першу чергу.
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26.05.2024 19:27 Відповісти
підривник без замедлення...із розрахунку на тонке перекриття....на бетонну будову поставили б з замедленням...при промаху утворюється вирва
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26.05.2024 19:36 Відповісти
То що це означає, що вибух стався у повітрі чи то в перекритті?
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26.05.2024 21:21 Відповісти
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26.05.2024 19:33 Відповісти
 
 