У Харкові розібрали приблизно 30% завалів на місці влучання в "Епіцентр", ідентифіковано 10 осіб. ФОТОрепортаж
Працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів у Харкові на місці влучання в гіпермаркет "Епіцентр" 25 травня.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Рятувальники, поліція, прокурори, медики. Всі екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій російських терористів", - написав він.
За словами голови ОВА, вже ідентифікували 10 осіб, вісім з яких - за допомогою ДНК-тестів.
Серед загиблих - 12-річна дівчинка та її мати. Крім того, вісім людей вважаються зниклими безвісти.
Як зазначається, рятувальники розібрали близько 30% завалів. Роботи призупиняються під час сигналів повітряної тривоги, адже окупанти не вперше застосовують тактику подвійних ударів.
Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові
Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.
Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.
Станом на 16 годину 26 травня відомо вже про 16 загиблих внаслідок удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.
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Думаю містянам треба просити щоб він там знаходився на постійній основі.
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn У 5-6 РАЗІВ ДЕШЕВШЕ ЗА ЗРК PATRIOT США:
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn КБ "ПІВДЕННЕ" ПРЕДСТАВИЛО НОВУ УНІВЕРСАЛЬНУ ЗРС "КІЛЬЧЕНЬ" З ДАЛЬНІСТЮ ДО 280 КМ
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Вкладатися баблом важливіше і потрібно було в другий термін, а не в якусь там "Кільчень".