Удар по "Епіцентру" в Харкові: Поліція ідентифікувала тіла восьми громадян за зразками ДНК, серед загиблих - 12-річна дівчинка. ВIДЕО

Поліція за результатами експертизи ДНК вже ідентифікувала тіла восьми загиблих унаслідок удару росіян по "Епіцентру" в Харкові 25 травня.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка відвідувала гіпермаркет.

У поліції повідомили, що роботи по розбору завалів не припиняються.

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"Зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків", - зазначили в поліції.

Також зазначається, що на місці трагедії розгорнуто роботу штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих. Нині ідентифікація тіл триває.

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Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

Станом на 16 годину 26 травня відомо вже про 16 загиблих внаслідок удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.