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Удар по "Епіцентру" в Харкові: Поліція ідентифікувала тіла восьми громадян за зразками ДНК, серед загиблих - 12-річна дівчинка. ВIДЕО

Поліція за результатами експертизи ДНК вже ідентифікувала тіла восьми загиблих унаслідок удару росіян по "Епіцентру" в Харкові 25 травня.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка відвідувала гіпермаркет.

У поліції повідомили, що роботи по розбору завалів не припиняються.

Також дивіться: Пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували: 12 загиблих, 16 людей вважаються безвісти зниклими, - Клименко. ФОТОрепортаж

"Зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків", - зазначили в поліції.

Також зазначається, що на місці трагедії розгорнуто роботу штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих. Нині ідентифікація тіл триває.

Також дивіться: 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здає зразки ДНК для експертизи. ФОТО

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

Станом на 16 годину 26 травня відомо вже про 16 загиблих внаслідок удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Автор: 

Харків (5600) експертиза (218) жертви (1793)


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Топ коментарі
+13
Це якою кінченою паскудою треба бути що б свідомо вбивати мирних громадян серед яких і діти ,будь ти проклята злочина терористична росія,смерть злочинцю путіну і його родині.
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26.05.2024 17:14
+10
Нажаль бидло так і не усвідомило фундаментальних речей! МОВА АРМІЯ І ВІРА! Ціна помилки дуже висока............................
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26.05.2024 17:05
+6
Щоб та кацапія запалася!
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26.05.2024 17:25
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Нажаль бидло так і не усвідомило фундаментальних речей! МОВА АРМІЯ І ВІРА! Ціна помилки дуже висока............................
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26.05.2024 17:05 Відповісти
Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты." - Эдгар Аллан По
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26.05.2024 17:48 Відповісти
Це якою кінченою паскудою треба бути що б свідомо вбивати мирних громадян серед яких і діти ,будь ти проклята злочина терористична росія,смерть злочинцю путіну і його родині.
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26.05.2024 17:14 Відповісти
Ну не могли кацапи вдарити по епіцентру просто так....
Всі знають хто власник. Там без якоїсь мутки ЗЕрмаків чи Герег з ксцапами не обішлося
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26.05.2024 17:50 Відповісти
Зате сучя сімейка Герег(опзж) володарі сеті супермаркетів "епіцентр" були спонсорами гопоти "слуга народа".Читав на "цензорі" про те що місяця 2 назад в місті Нікополь було теж саме.Місто знаходиться на березі каховського водосховища(бувшого) і до окупованой теріторів 10км.Там теж загинули люди.
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26.05.2024 17:23 Відповісти
Щоб та кацапія запалася!
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26.05.2024 17:25 Відповісти
Ось що буває коли державою керує той хто заглядав в очі дияволу та кликав на шашлики. Тепер з мирних людей сатаністи роблять шашлики.Але я забув бо дехто каже "а какая разница"там же гинуть нейого сородичі а прості громадяни України які не подумали про свою безпеку відвідуючи ці кляті ТРЦ бо власникам не дуже то і гірко бо застраховані і ми й їм заплатимо з наших податків.
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26.05.2024 17:33 Відповісти
ну в Харкові понад 90% голосувало за зе. за що боролись, на те і напоролись.
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26.05.2024 17:51 Відповісти
А був би наш "Грім" в наявності та так би влупив по Кремлі що ху№ло стекло гімном на підлогу то так щоб вся проклята московія затряслась але ні-їжте шашлики та цілуйте асфальт.
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26.05.2024 17:38 Відповісти
ЩО ЗАВАЖАЄ ВЗЯТИ SEA SHADOWS/ SCALP ТРОХИ ДОРОБИТИ ПО ДАЛЬНОСТІ (бо тільки 560 км) І ВЛУПИТИ ПО КРЕМЛЮ.
БРИТАНІЯ НЕ ПРОТИ, вгадайте хто проти.
Підказка - його звуть Андрєйка.
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27.05.2024 14:26 Відповісти
Мене інше цікавить.
Виродок пєтушарій, який живе в Іспанії, на повному серйозі, зі сміху-йочками, доводить що в Епіцентрі зберігалися снаряди і вони, мовляв, детонували під час пожежі.
Здається це вже за гранню - і чому тупого пі-дора киву витерли, а цю паскуду ні?
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26.05.2024 17:51 Відповісти
Так цю кацапську скотину богато хто читав і вірив,бо недобіток представлявся як украінський журналіст.Нагадати про арестовіча,ця скотина теж наділяла себе розвідником,філософом,псіхологом.Доки не почала появлятись інфа про дугінский шабаш в 2007році де він засідав разом з ним.
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26.05.2024 18:06 Відповісти
тому що не можна на території чужої країни приїхати і мінуснути навіть такого підара як пітухшарій. це різко псує стосунки!. таку дічь можуть або моссковити яким на все пофіг. або наш гур на території московії чи бсср
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26.05.2024 18:43 Відповісти
На території чужої країни петух може ненароком підсковзнуться на милі в дущі і зламати собі шию. Сперечатися будете ?
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27.05.2024 14:23 Відповісти
З Леруа під час тревоги вигнали, Епіцентр працюе, все норм.
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26.05.2024 18:33 Відповісти
будьте прокляті кацапи !!!!!
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26.05.2024 23:56 Відповісти
АЖ САМОМУ ЦІКАВО ЧИ Є ВИРВИ ВІД АВІАБОМБ НА МІСЦІ ВИБУХІВ В ЕПІЦЕНТРІ.....
Бо тут тЗЕ вкинуло цікаву інфу що це теракт Зе спрямований на політичний результат, та і сам бачив вибух здалеку в реальному часі і на диво звуку вибуху як від С 300 чи авіабомби чи снарядів не було... Охрєнітєльно дивно.
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27.05.2024 14:21 Відповісти
 
 