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Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість жертв зросла до 14 (оновлено)

Удар по Епіцентру в Харкові

Станом на день 26 травня 2024 року кількість жертв російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 14 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані глави ОВА Олега Синєгубова. 

"На жаль, кількість загиблих внаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові 25 травня зросла до 13", - інформував пресцентр Офісу генпрокурора об 11.12.

Пізніше Синєгубов зазначив, що кількість загиблих зросла до 14 людей.

Також читайте: Доба на Харківщині: масовані обстріли Харкова та удари по Печенігах, Чугуєву і Куп’янську-Вузловому, 12 загиблих, понад 70 постраждалих. ФОТОрепортаж

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня було відомо про 12 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

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обстріл (28378) Харків (5581) жертви (1792)


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26.05.2024 11:49 Відповісти
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26.05.2024 11:52 Відповісти
Як не прикро, але жертв на часі більше
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26.05.2024 12:10 Відповісти
Там щось в ООН та ОБСЄ казали, нічого не чули якої степені там занепокоєння?
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26.05.2024 12:10 Відповісти
Почему молчат паскудные международные организации. Кулебе пора выйти из трипа.
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26.05.2024 12:18 Відповісти
 
 