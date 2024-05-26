Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість жертв зросла до 14 (оновлено)

Станом на день 26 травня 2024 року кількість жертв російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 14 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані глави ОВА Олега Синєгубова.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові 25 травня зросла до 13", - інформував пресцентр Офісу генпрокурора об 11.12.

Пізніше Синєгубов зазначив, що кількість загиблих зросла до 14 людей.

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Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня було відомо про 12 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.