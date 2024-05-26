РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4498 посетителей онлайн
Новости Война
2 039 5

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло до 14 (обновлено)

Удар по Епіцентру в Харкові

По состоянию на день 26 мая 2024 года количество жертв российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 14 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"К сожалению, количество погибших в результате вражеских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая возросло до 13", - информировал прессцентр Офиса генпрокурора в 11.12.

Позже Синегубов отметил, что число погибших возросло до 14 человек.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: массированные обстрелы Харькова и удары по Печенегам, Чугуеву и Купянску-Узловому, 12 погибших, более 70 пострадавших. ФОТОрепортаж

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

Автор: 

обстрел (27057) Харьков (7466) жертвы (2071)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.05.2024 11:49 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2024 11:52 Ответить
Як не прикро, але жертв на часі більше
показать весь комментарий
26.05.2024 12:10 Ответить
Там щось в ООН та ОБСЄ казали, нічого не чули якої степені там занепокоєння?
показать весь комментарий
26.05.2024 12:10 Ответить
Почему молчат паскудные международные организации. Кулебе пора выйти из трипа.
показать весь комментарий
26.05.2024 12:18 Ответить
 
 