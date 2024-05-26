Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло до 14 (обновлено)
По состоянию на день 26 мая 2024 года количество жертв российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 14 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
"К сожалению, количество погибших в результате вражеских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая возросло до 13", - информировал прессцентр Офиса генпрокурора в 11.12.
Позже Синегубов отметил, что число погибших возросло до 14 человек.
Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.
Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.
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