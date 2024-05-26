Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість жертв зросла до 16 (оновлено)

Станом на 16.11 26 травня 2024 року відомо про 16 загиблих внаслідок вчорашнього удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" зросла до 15 людей", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше Синєгубов повідомив, що на жаль, вже 16 загиблих.

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.