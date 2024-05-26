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Новини Війна
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Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість жертв зросла до 16 (оновлено)

Наслідки обстрілів Харкова 25 травня 2024 року

Станом на 16.11 26 травня 2024 року відомо про 16 загиблих внаслідок вчорашнього удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" зросла до 15 людей", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здає зразки ДНК для експертизи. ФОТО

Пізніше Синєгубов повідомив, що на жаль, вже 16 загиблих.

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

Автор: 

обстріл (28378) Харків (5581) жертви (1792)


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Топ коментарі
+10
Найщиріші співчуття рідним ,
які втратили своїх близьких та рідних
внаслідок вчорашнього удару русофашистів по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 😪😪😪

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26.05.2024 16:18
+7
возьми с полки пирожок..павлик....
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26.05.2024 16:01
+4
Це щось, як серіал про говнобородька, від отих шиферів-недостріляних!!
Ціна тільки КРИВАВА від Зеленського і прутіна…
https://dl-news.defence-line.org/?p=31312

Співпадіння … чи навмисно, можливо для РадБезу ООН??
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26.05.2024 15:46
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Яка потреба ледь не кожну годину повідомляти про чергову жертву в Харківському Епіцентрі🤔🧐😁Що Цензорюки геть списалися🤪 Може варто ставити запитання зєрмамразоті чому АTACMS не летять по бєлгороду, чи США не дозволяють - це тупий піздьож, США не забороняють, вони висловлюють, що не заохочують, але прямо не забороняють, а це не одне й те ж саме. Виникає ще запитання, а Сторм-Шедоу, чи Скальпи з такою ж дальністю польоту теж США забороняють... Ото ж бо, так що криворагульській зеленій мразоті, як ******** танцівнику яйці заважають, а може й не тільки яйці, миротворець сраний, - жріть 73% дибіли, можете навіть поржати, тільки не вдавіться, хоча... краще б усі і вдавались разом зі своїм гнусавим припіздєнтом, дибіли... *** 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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26.05.2024 15:40 Відповісти
возьми с полки пирожок..павлик....
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26.05.2024 16:01 Відповісти
і щєй....
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26.05.2024 17:15 Відповісти
Тобі, бидлан, і ************* вистачить Дотягнутись і сам зможеш,- тобі не вперше
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27.05.2024 13:59 Відповісти
Вчера по Белгороду неслабо ответили.
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26.05.2024 17:29 Відповісти
слабо ответили. ты дохлых кацапов видел? я тоже нет.
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26.05.2024 23:31 Відповісти
Це щось, як серіал про говнобородька, від отих шиферів-недостріляних!!
Ціна тільки КРИВАВА від Зеленського і прутіна…
https://dl-news.defence-line.org/?p=31312

Співпадіння … чи навмисно, можливо для РадБезу ООН??
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26.05.2024 15:46 Відповісти
В мене син однокашника загинув...
Підари кацапські.
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26.05.2024 16:08 Відповісти
боляче((((
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26.05.2024 23:11 Відповісти
Найщиріші співчуття рідним ,
які втратили своїх близьких та рідних
внаслідок вчорашнього удару русофашистів по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 😪😪😪

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26.05.2024 16:18 Відповісти
Ти їпанько?
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27.05.2024 07:09 Відповісти
А герегам можна торгувати під час повітряної тривоги?
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26.05.2024 16:28 Відповісти
Специфіка Харкова у тому, що тривоги по 16 годин на добу. Якщо магазини/суупермаркети зачиняти при тривозі, то ніщо ніколи працювати не буде. Не в герегах діло.
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26.05.2024 17:04 Відповісти
Магазины пустые. Сомневаюсь что это имеет смысл.
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26.05.2024 17:43 Відповісти
C Америки виднее?
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27.05.2024 07:10 Відповісти
Да, представьте себе Герегам можно. Даже в Киеве)) А вот соседнему Метро, рамваям, траликам и прочим нельзя. Война по украински))
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27.05.2024 01:16 Відповісти
це,наша біда!
до сраки оці, співчуття, кацапські!
ви ще, бога приплетить, до цього. ой, ***, боженька все бачить.......
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26.05.2024 17:22 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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26.05.2024 19:02 Відповісти
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26.05.2024 20:24 Відповісти
немає слів просто щоб висловити всю ненависть до підарів кацапських((((
Співчуття родинам загиблих Українців((. Біль.
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26.05.2024 23:10 Відповісти
та ***** слать этих западных куколдов, сложить атакамсами пару 9 этажек с узкими и ***** на всё блдь. потом скажем так получилось. ******* это дерьмо уж простите за мой французский.
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26.05.2024 23:33 Відповісти
Мста добивает до Салтовки. 25км. На карте Deepstatemap. Нужны другие правила торговли, больше он лайн, рарешить торговлю если магазин в подвале с аварийным выходом. Зеленский когда осматривал укрепления под Харьковым вроде все ок было. Фотки такие обнадеживающие. Кто-то получается лох. Или его обманывали или нас.
В радиусе 30 км. от фронта свои правила жизни. Салтовка самый населённый район в Европе
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27.05.2024 07:28 Відповісти
 
 