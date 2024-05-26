Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість жертв зросла до 16 (оновлено)
Станом на 16.11 26 травня 2024 року відомо про 16 загиблих внаслідок вчорашнього удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" зросла до 15 людей", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Синєгубов повідомив, що на жаль, вже 16 загиблих.
Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові
Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.
Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.
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Ціна тільки КРИВАВА від Зеленського і прутіна…
https://dl-news.defence-line.org/?p=31312
Співпадіння … чи навмисно, можливо для РадБезу ООН??
Підари кацапські.
які втратили своїх близьких та рідних
внаслідок вчорашнього удару русофашистів по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 😪😪😪
до сраки оці, співчуття, кацапські!
ви ще, бога приплетить, до цього. ой, ***, боженька все бачить.......
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Співчуття родинам загиблих Українців((. Біль.
В радиусе 30 км. от фронта свои правила жизни. Салтовка самый населённый район в Европе