Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло до 16 (обновлено)
По состоянию на 15.20 26 мая 2024 года известно о 15 погибших в результате вчерашнего удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество погибших в результате удара по "Эпицентру" возросло до 15 человек", - говорится в сообщении.
Позже Синегубов сообщил, что, к сожалению, уже 16 погибших.
Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.
Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.
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Ціна тільки КРИВАВА від Зеленського і прутіна…
https://dl-news.defence-line.org/?p=31312
Співпадіння … чи навмисно, можливо для РадБезу ООН??
Підари кацапські.
які втратили своїх близьких та рідних
внаслідок вчорашнього удару русофашистів по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 😪😪😪
до сраки оці, співчуття, кацапські!
ви ще, бога приплетить, до цього. ой, ***, боженька все бачить.......
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Співчуття родинам загиблих Українців((. Біль.
В радиусе 30 км. от фронта свои правила жизни. Салтовка самый населённый район в Европе