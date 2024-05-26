РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10982 посетителя онлайн
Новости Война
4 562 24

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло до 16 (обновлено)

Наслідки обстрілів Харкова 25 травня 2024 року

По состоянию на 15.20 26 мая 2024 года известно о 15 погибших в результате вчерашнего удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество погибших в результате удара по "Эпицентру" возросло до 15 человек", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8-летний сын пропавшего без вести работника харьковского "Эпицентра" сдает образцы ДНК для экспертизы. ФОТО

Позже Синегубов сообщил, что, к сожалению, уже 16 погибших.

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

Автор: 

обстрел (27057) Харьков (7466) жертвы (2071)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Найщиріші співчуття рідним ,
які втратили своїх близьких та рідних
внаслідок вчорашнього удару русофашистів по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 😪😪😪

показать весь комментарий
26.05.2024 16:18
+7
возьми с полки пирожок..павлик....
показать весь комментарий
26.05.2024 16:01
+4
Це щось, як серіал про говнобородька, від отих шиферів-недостріляних!!
Ціна тільки КРИВАВА від Зеленського і прутіна…
https://dl-news.defence-line.org/?p=31312

Співпадіння … чи навмисно, можливо для РадБезу ООН??
показать весь комментарий
26.05.2024 15:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка потреба ледь не кожну годину повідомляти про чергову жертву в Харківському Епіцентрі🤔🧐😁Що Цензорюки геть списалися🤪 Може варто ставити запитання зєрмамразоті чому АTACMS не летять по бєлгороду, чи США не дозволяють - це тупий піздьож, США не забороняють, вони висловлюють, що не заохочують, але прямо не забороняють, а це не одне й те ж саме. Виникає ще запитання, а Сторм-Шедоу, чи Скальпи з такою ж дальністю польоту теж США забороняють... Ото ж бо, так що криворагульській зеленій мразоті, як ******** танцівнику яйці заважають, а може й не тільки яйці, миротворець сраний, - жріть 73% дибіли, можете навіть поржати, тільки не вдавіться, хоча... краще б усі і вдавались разом зі своїм гнусавим припіздєнтом, дибіли... *** 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
26.05.2024 15:40 Ответить
возьми с полки пирожок..павлик....
показать весь комментарий
26.05.2024 16:01 Ответить
і щєй....
показать весь комментарий
26.05.2024 17:15 Ответить
Тобі, бидлан, і ************* вистачить Дотягнутись і сам зможеш,- тобі не вперше
показать весь комментарий
27.05.2024 13:59 Ответить
Вчера по Белгороду неслабо ответили.
показать весь комментарий
26.05.2024 17:29 Ответить
слабо ответили. ты дохлых кацапов видел? я тоже нет.
показать весь комментарий
26.05.2024 23:31 Ответить
Це щось, як серіал про говнобородька, від отих шиферів-недостріляних!!
Ціна тільки КРИВАВА від Зеленського і прутіна…
https://dl-news.defence-line.org/?p=31312

Співпадіння … чи навмисно, можливо для РадБезу ООН??
показать весь комментарий
26.05.2024 15:46 Ответить
В мене син однокашника загинув...
Підари кацапські.
показать весь комментарий
26.05.2024 16:08 Ответить
боляче((((
показать весь комментарий
26.05.2024 23:11 Ответить
Найщиріші співчуття рідним ,
які втратили своїх близьких та рідних
внаслідок вчорашнього удару русофашистів по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 😪😪😪

показать весь комментарий
26.05.2024 16:18 Ответить
Ти їпанько?
показать весь комментарий
27.05.2024 07:09 Ответить
А герегам можна торгувати під час повітряної тривоги?
показать весь комментарий
26.05.2024 16:28 Ответить
Специфіка Харкова у тому, що тривоги по 16 годин на добу. Якщо магазини/суупермаркети зачиняти при тривозі, то ніщо ніколи працювати не буде. Не в герегах діло.
показать весь комментарий
26.05.2024 17:04 Ответить
Магазины пустые. Сомневаюсь что это имеет смысл.
показать весь комментарий
26.05.2024 17:43 Ответить
C Америки виднее?
показать весь комментарий
27.05.2024 07:10 Ответить
Да, представьте себе Герегам можно. Даже в Киеве)) А вот соседнему Метро, рамваям, траликам и прочим нельзя. Война по украински))
показать весь комментарий
27.05.2024 01:16 Ответить
це,наша біда!
до сраки оці, співчуття, кацапські!
ви ще, бога приплетить, до цього. ой, ***, боженька все бачить.......
показать весь комментарий
26.05.2024 17:22 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
26.05.2024 19:02 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2024 20:24 Ответить
немає слів просто щоб висловити всю ненависть до підарів кацапських((((
Співчуття родинам загиблих Українців((. Біль.
показать весь комментарий
26.05.2024 23:10 Ответить
та ***** слать этих западных куколдов, сложить атакамсами пару 9 этажек с узкими и ***** на всё блдь. потом скажем так получилось. ******* это дерьмо уж простите за мой французский.
показать весь комментарий
26.05.2024 23:33 Ответить
Мста добивает до Салтовки. 25км. На карте Deepstatemap. Нужны другие правила торговли, больше он лайн, рарешить торговлю если магазин в подвале с аварийным выходом. Зеленский когда осматривал укрепления под Харьковым вроде все ок было. Фотки такие обнадеживающие. Кто-то получается лох. Или его обманывали или нас.
В радиусе 30 км. от фронта свои правила жизни. Салтовка самый населённый район в Европе
показать весь комментарий
27.05.2024 07:28 Ответить
 
 