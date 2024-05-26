Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло до 16 (обновлено)

По состоянию на 15.20 26 мая 2024 года известно о 15 погибших в результате вчерашнего удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество погибших в результате удара по "Эпицентру" возросло до 15 человек", - говорится в сообщении.

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Позже Синегубов сообщил, что, к сожалению, уже 16 погибших.

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.