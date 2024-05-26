Удар по "Эпицентру" в Харькове: Полиция идентифицировала тела восьми граждан по образцам ДНК, среди погибших - 12-летняя девочка. ВИДЕО
Полиция по результатам экспертизы ДНК уже идентифицировала тела восьми погибших в результате удара россиян по "Эпицентру" в Харькове 25 мая.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, среди погибших - 12-летняя девочка, которая посещала гипермаркет.
В полиции сообщили, что работы по разбору завалов не прекращаются.
"Из пепелища изъяты фрагменты тел, их идентификация продолжается. Пострадали 44 человека, из которых - 14 женщин и 30 мужчин", - отметили в полиции.
Также отмечается, что на месте трагедии развернута работа штаба следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. Криминалисты отобрали 15 образцов буккального эпителия у родственников погибших. Сейчас идентификация тел продолжается.
Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.
Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.
По состоянию на 16 часов 26 мая известно уже о 16 погибших в результате удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.
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Всі знають хто власник. Там без якоїсь мутки ЗЕрмаків чи Герег з ксцапами не обішлося
БРИТАНІЯ НЕ ПРОТИ, вгадайте хто проти.
Підказка - його звуть Андрєйка.
Виродок пєтушарій, який живе в Іспанії, на повному серйозі, зі сміху-йочками, доводить що в Епіцентрі зберігалися снаряди і вони, мовляв, детонували під час пожежі.
Здається це вже за гранню - і чому тупого пі-дора киву витерли, а цю паскуду ні?
Бо тут тЗЕ вкинуло цікаву інфу що це теракт Зе спрямований на політичний результат, та і сам бачив вибух здалеку в реальному часі і на диво звуку вибуху як від С 300 чи авіабомби чи снарядів не було... Охрєнітєльно дивно.