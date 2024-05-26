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Удар по "Эпицентру" в Харькове: Полиция идентифицировала тела восьми граждан по образцам ДНК, среди погибших - 12-летняя девочка. ВИДЕО

Полиция по результатам экспертизы ДНК уже идентифицировала тела восьми погибших в результате удара россиян по "Эпицентру" в Харькове 25 мая.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди погибших - 12-летняя девочка, которая посещала гипермаркет.

В полиции сообщили, что работы по разбору завалов не прекращаются.

Также смотрите: Пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали: 12 погибших, 16 человек считаются без вести пропавшими, - Клименко. ФОТОрепортаж

"Из пепелища изъяты фрагменты тел, их идентификация продолжается. Пострадали 44 человека, из которых - 14 женщин и 30 мужчин", - отметили в полиции.

Также отмечается, что на месте трагедии развернута работа штаба следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. Криминалисты отобрали 15 образцов буккального эпителия у родственников погибших. Сейчас идентификация тел продолжается.

Также смотрите: 8-летний сын пропавшего без вести работника харьковского "Эпицентра" сдает образцы ДНК для экспертизы. ФОТО

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

По состоянию на 16 часов 26 мая известно уже о 16 погибших в результате удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Автор: 

Харьков (7485) экспертиза (301) жертвы (2073)


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Топ комментарии
+13
Це якою кінченою паскудою треба бути що б свідомо вбивати мирних громадян серед яких і діти ,будь ти проклята злочина терористична росія,смерть злочинцю путіну і його родині.
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26.05.2024 17:14
+10
Нажаль бидло так і не усвідомило фундаментальних речей! МОВА АРМІЯ І ВІРА! Ціна помилки дуже висока............................
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26.05.2024 17:05
+6
Щоб та кацапія запалася!
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26.05.2024 17:25
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Нажаль бидло так і не усвідомило фундаментальних речей! МОВА АРМІЯ І ВІРА! Ціна помилки дуже висока............................
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26.05.2024 17:05 Ответить
Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты." - Эдгар Аллан По
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26.05.2024 17:48 Ответить
Це якою кінченою паскудою треба бути що б свідомо вбивати мирних громадян серед яких і діти ,будь ти проклята злочина терористична росія,смерть злочинцю путіну і його родині.
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26.05.2024 17:14 Ответить
Ну не могли кацапи вдарити по епіцентру просто так....
Всі знають хто власник. Там без якоїсь мутки ЗЕрмаків чи Герег з ксцапами не обішлося
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26.05.2024 17:50 Ответить
Зате сучя сімейка Герег(опзж) володарі сеті супермаркетів "епіцентр" були спонсорами гопоти "слуга народа".Читав на "цензорі" про те що місяця 2 назад в місті Нікополь було теж саме.Місто знаходиться на березі каховського водосховища(бувшого) і до окупованой теріторів 10км.Там теж загинули люди.
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26.05.2024 17:23 Ответить
Щоб та кацапія запалася!
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26.05.2024 17:25 Ответить
Ось що буває коли державою керує той хто заглядав в очі дияволу та кликав на шашлики. Тепер з мирних людей сатаністи роблять шашлики.Але я забув бо дехто каже "а какая разница"там же гинуть нейого сородичі а прості громадяни України які не подумали про свою безпеку відвідуючи ці кляті ТРЦ бо власникам не дуже то і гірко бо застраховані і ми й їм заплатимо з наших податків.
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26.05.2024 17:33 Ответить
ну в Харкові понад 90% голосувало за зе. за що боролись, на те і напоролись.
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26.05.2024 17:51 Ответить
А був би наш "Грім" в наявності та так би влупив по Кремлі що ху№ло стекло гімном на підлогу то так щоб вся проклята московія затряслась але ні-їжте шашлики та цілуйте асфальт.
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26.05.2024 17:38 Ответить
ЩО ЗАВАЖАЄ ВЗЯТИ SEA SHADOWS/ SCALP ТРОХИ ДОРОБИТИ ПО ДАЛЬНОСТІ (бо тільки 560 км) І ВЛУПИТИ ПО КРЕМЛЮ.
БРИТАНІЯ НЕ ПРОТИ, вгадайте хто проти.
Підказка - його звуть Андрєйка.
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27.05.2024 14:26 Ответить
Мене інше цікавить.
Виродок пєтушарій, який живе в Іспанії, на повному серйозі, зі сміху-йочками, доводить що в Епіцентрі зберігалися снаряди і вони, мовляв, детонували під час пожежі.
Здається це вже за гранню - і чому тупого пі-дора киву витерли, а цю паскуду ні?
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26.05.2024 17:51 Ответить
Так цю кацапську скотину богато хто читав і вірив,бо недобіток представлявся як украінський журналіст.Нагадати про арестовіча,ця скотина теж наділяла себе розвідником,філософом,псіхологом.Доки не почала появлятись інфа про дугінский шабаш в 2007році де він засідав разом з ним.
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26.05.2024 18:06 Ответить
тому що не можна на території чужої країни приїхати і мінуснути навіть такого підара як пітухшарій. це різко псує стосунки!. таку дічь можуть або моссковити яким на все пофіг. або наш гур на території московії чи бсср
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26.05.2024 18:43 Ответить
На території чужої країни петух може ненароком підсковзнуться на милі в дущі і зламати собі шию. Сперечатися будете ?
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27.05.2024 14:23 Ответить
З Леруа під час тревоги вигнали, Епіцентр працюе, все норм.
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26.05.2024 18:33 Ответить
будьте прокляті кацапи !!!!!
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26.05.2024 23:56 Ответить
АЖ САМОМУ ЦІКАВО ЧИ Є ВИРВИ ВІД АВІАБОМБ НА МІСЦІ ВИБУХІВ В ЕПІЦЕНТРІ.....
Бо тут тЗЕ вкинуло цікаву інфу що це теракт Зе спрямований на політичний результат, та і сам бачив вибух здалеку в реальному часі і на диво звуку вибуху як від С 300 чи авіабомби чи снарядів не було... Охрєнітєльно дивно.
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27.05.2024 14:21 Ответить
 
 