Удар по "Эпицентру" в Харькове: Полиция идентифицировала тела восьми граждан по образцам ДНК, среди погибших - 12-летняя девочка. ВИДЕО

Полиция по результатам экспертизы ДНК уже идентифицировала тела восьми погибших в результате удара россиян по "Эпицентру" в Харькове 25 мая.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди погибших - 12-летняя девочка, которая посещала гипермаркет.

В полиции сообщили, что работы по разбору завалов не прекращаются.

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"Из пепелища изъяты фрагменты тел, их идентификация продолжается. Пострадали 44 человека, из которых - 14 женщин и 30 мужчин", - отметили в полиции.

Также отмечается, что на месте трагедии развернута работа штаба следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. Криминалисты отобрали 15 образцов буккального эпителия у родственников погибших. Сейчас идентификация тел продолжается.

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Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

По состоянию на 16 часов 26 мая известно уже о 16 погибших в результате удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.