В Харькове разобрали примерно 30% завалов на месте попадания в "Эпицентр", идентифицировано 10 человек. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГСЧС разобрали около 30% завалов в Харькове на месте попадания в гипермаркет "Эпицентр" 25 мая.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Спасатели, полиция, прокуроры, медики. Все экстренные службы и правоохранительные органы вторые сутки пытаются деблокировать и обнаружить тела погибших в результате действий российских террористов", - написал он.
По словам главы ОВА, уже идентифицировали 10 человек, восемь из которых - с помощью ДНК-тестов.
Среди погибших - 12-летняя девочка и ее мать. Кроме того, восемь человек считаются пропавшими без вести.
Как отмечается, спасатели разобрали около 30% завалов. Работы приостанавливаются во время сигналов воздушной тревоги, поскольку оккупанты не впервые применяют тактику двойных ударов.
Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.
Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.
По состоянию на 16 часов 26 мая известно уже о 16 погибших в результате удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.
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Думаю містянам треба просити щоб він там знаходився на постійній основі.
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn У 5-6 РАЗІВ ДЕШЕВШЕ ЗА ЗРК PATRIOT США:
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn КБ "ПІВДЕННЕ" ПРЕДСТАВИЛО НОВУ УНІВЕРСАЛЬНУ ЗРС "КІЛЬЧЕНЬ" З ДАЛЬНІСТЮ ДО 280 КМ
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Вкладатися баблом важливіше і потрібно було в другий термін, а не в якусь там "Кільчень".