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В Харькове разобрали примерно 30% завалов на месте попадания в "Эпицентр", идентифицировано 10 человек. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГСЧС разобрали около 30% завалов в Харькове на месте попадания в гипермаркет "Эпицентр" 25 мая.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели, полиция, прокуроры, медики. Все экстренные службы и правоохранительные органы вторые сутки пытаются деблокировать и обнаружить тела погибших в результате действий российских террористов", - написал он.

Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар по "Эпицентру" в Харькове: Полиция идентифицировала тела восьми граждан по образцам ДНК, среди погибших - 12-летняя девочка. ВИДЕО

По словам главы ОВА, уже идентифицировали 10 человек, восемь из которых - с помощью ДНК-тестов.

Среди погибших - 12-летняя девочка и ее мать. Кроме того, восемь человек считаются пропавшими без вести.

Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові

Читайте: Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло до 16 (обновлено)

Как отмечается, спасатели разобрали около 30% завалов. Работы приостанавливаются во время сигналов воздушной тревоги, поскольку оккупанты не впервые применяют тактику двойных ударов.

Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові
Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові
Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові

Читайте: 8-летний сын пропавшего без вести работника харьковского "Эпицентра" сдает образцы ДНК для экспертизы. ФОТО

Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові
Наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

По состоянию на 16 часов 26 мая известно уже о 16 погибших в результате удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485)


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Топ комментарии
+8
Пропозиції щодо розробки комплексу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися."
----------------
Вкладатися баблом важливіше і потрібно було в другий термін, а не в якусь там "Кільчень".
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26.05.2024 19:12
+5
Коли був Зеля з візитом, Харків не обстрілювали.
Думаю містянам треба просити щоб він там знаходився на постійній основі.
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26.05.2024 18:54
+3
26 травня 2021 року.
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn У 5-6 РАЗІВ ДЕШЕВШЕ ЗА ЗРК PATRIOT США:
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn КБ "ПІВДЕННЕ" ПРЕДСТАВИЛО НОВУ УНІВЕРСАЛЬНУ ЗРС "КІЛЬЧЕНЬ" З ДАЛЬНІСТЮ ДО 280 КМ
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26.05.2024 18:59
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Правила форума Совет форумчан
Коли був Зеля з візитом, Харків не обстрілювали.
Думаю містянам треба просити щоб він там знаходився на постійній основі.
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26.05.2024 18:54 Ответить
Реально віриш, що це допоможе Харків'янам, чи просто тема Зе модна?
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26.05.2024 21:07 Ответить
Реально вірю
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27.05.2024 09:28 Ответить
26 травня 2021 року.
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn У 5-6 РАЗІВ ДЕШЕВШЕ ЗА ЗРК PATRIOT США:
https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn КБ "ПІВДЕННЕ" ПРЕДСТАВИЛО НОВУ УНІВЕРСАЛЬНУ ЗРС "КІЛЬЧЕНЬ" З ДАЛЬНІСТЮ ДО 280 КМ
показать весь комментарий
26.05.2024 18:59 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.
показать весь комментарий
26.05.2024 19:06 Ответить
Пропозиції щодо розробки комплексу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися."
----------------
Вкладатися баблом важливіше і потрібно було в другий термін, а не в якусь там "Кільчень".
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26.05.2024 19:12 Ответить
А может ЗЕ положил болт на Запад?
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26.05.2024 19:19 Ответить
Чогось вирву від бомби не показали, зазвичай епіцентр вибуху фотографують в першу чергу.
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26.05.2024 19:27 Ответить
підривник без замедлення...із розрахунку на тонке перекриття....на бетонну будову поставили б з замедленням...при промаху утворюється вирва
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26.05.2024 19:36 Ответить
То що це означає, що вибух стався у повітрі чи то в перекритті?
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26.05.2024 21:21 Ответить
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26.05.2024 19:33 Ответить
 
 