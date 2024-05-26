В Харькове разобрали примерно 30% завалов на месте попадания в "Эпицентр", идентифицировано 10 человек. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГСЧС разобрали около 30% завалов в Харькове на месте попадания в гипермаркет "Эпицентр" 25 мая.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели, полиция, прокуроры, медики. Все экстренные службы и правоохранительные органы вторые сутки пытаются деблокировать и обнаружить тела погибших в результате действий российских террористов", - написал он.

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По словам главы ОВА, уже идентифицировали 10 человек, восемь из которых - с помощью ДНК-тестов.



Среди погибших - 12-летняя девочка и ее мать. Кроме того, восемь человек считаются пропавшими без вести.

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Как отмечается, спасатели разобрали около 30% завалов. Работы приостанавливаются во время сигналов воздушной тревоги, поскольку оккупанты не впервые применяют тактику двойных ударов.







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Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

По состоянию на 16 часов 26 мая известно уже о 16 погибших в результате удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.