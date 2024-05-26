Удар по "Епіцентру" в Харкові: Ідентифіковано 11 жертв, знайдено 4 фрагменти тіл, безвісти зниклими вважаються 7 осіб. ВIДЕО
Опубліковано оновлені дані щодо наслідків ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на цей час встановлено загибель 14-ти та поранення 44-х людей.
Крім того, ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама. Також знайдено чотири фрагменти тіл людей. Безвісти зниклими вважаються 7 людей.
В Офісі генпрокурора повідомили, що відповідно до проаналізованих відео з камер спостереження встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.
Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові
Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.
Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.
Станом на 16 годину 26 травня відомо вже про 16 загиблих внаслідок удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в Харкові на місці влучання в "Епіцентр" розібрали приблизно 30% завалів.
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2012 року зрозуміло, але 2017 року за голосування цих законів він був нагороджений таким орденом від президента України?
Просим Боже тебе.
Змилуйся над нами,
Зупини, Боже війну,
просим тебе нині,
досить горя і плачу
по всій Україні.
Отче наш Милосердний,
Тебе щиро молю,
укріпи наше Військо
у Тяжкому Бою.
Зміцни Воїнів наших,
збережи всім життя.
Щоб вернулись Живими,
Їх чекає рідня.
На колінах до Бога,
я молюся в тиші, і
Його я благаю.
Даруй Мир на Землі.
Даруй Мир Україні.
Збережи, захисти,
Тебе Боже благаєм,
Україну спаси. .
В ім'я отця і сина,і святого духа Амінь 🙏 🙏🙏
Це теракт.
Так кажуть ті, у кого правда, тільки правда, яка переможе.