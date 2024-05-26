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Удар по "Епіцентру" в Харкові: Ідентифіковано 11 жертв, знайдено 4 фрагменти тіл, безвісти зниклими вважаються 7 осіб. ВIДЕО

Опубліковано оновлені дані щодо наслідків ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на цей час встановлено загибель 14-ти та поранення 44-х людей.

Дивіться: 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здає зразки ДНК для експертизи. ФОТО

Крім того, ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама. Також знайдено чотири фрагменти тіл людей. Безвісти зниклими вважаються 7 людей.

В Офісі генпрокурора повідомили, що відповідно до проаналізованих відео з камер спостереження встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.

Також дивіться: Удар по "Епіцентру" в Харкові: Поліція ідентифікувала тіла восьми громадян за зразками ДНК, серед загиблих - 12-річна дівчинка. ВIДЕО

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

Станом на 16 годину 26 травня відомо вже про 16 загиблих внаслідок удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в Харкові на місці влучання в "Епіцентр" розібрали приблизно 30% завалів.

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600) жертви (1793)


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Топ коментарі
+11
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26.05.2024 21:04
+9
Вірю, що кожну кацапську мразь, причетну до цього вбивства знайдуть, як і їх рідних.
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26.05.2024 21:13
+7
ОПСЖників приведіть туди, нехай порозказцють про московський патріархат і про «мишебратья».
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26.05.2024 21:19
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26.05.2024 21:04 Відповісти
Вірю, що кожну кацапську мразь, причетну до цього вбивства знайдуть, як і їх рідних.
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26.05.2024 21:13 Відповісти
Я знаю, що база цих рашитських нелюдей (*********) існує. Там вже тисячі нехристей. Частина з них викладена в Миротворці. Більша частина, вину яких потрібно довести, але це вже немає значення - вони приречені. Оскільки рф в першу чергу знищує мирних людей, бомбить по дитсадках, лікарнях, будинках - всі, хто приймають в цьому участь - злочинці. І заочно вони всі підлягають страті за військові злочини. Так, знадобиться час, щоб їх знайти. Але це - безповоротньо, як і для нацистських злодіїв.
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26.05.2024 22:21 Відповісти
Об этом можно только мечтать, чтобы найти каждую кацапскую мразь, причастную к этому подлейшему варварскому убийству.
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27.05.2024 11:41 Відповісти
Цікава особа Олександр Герега.

16 січня 2014 року голосував за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F «диктаторські» закони .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-w1.c1.rada.gov.ua-34 [34] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35]

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) ордени «За заслуги» ІІ і ІІІ ст. (2012 і 2017)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75 [75] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-76 [76] .
-----------
2012 року зрозуміло, але 2017 року за голосування цих законів він був нагороджений таким орденом від президента України?
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26.05.2024 21:16 Відповісти
Думаєш, через це путін вдарив по його магазину?...
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26.05.2024 21:26 Відповісти
Думаю через те, що пішов із партії віктора федоровича)
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26.05.2024 21:29 Відповісти
Не вигадуйте, будь ласка. Це "звичайний" терор росіян. Там скупчення людей. Ціль велика, легко попасти.
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27.05.2024 10:27 Відповісти
ОПСЖників приведіть туди, нехай порозказцють про московський патріархат і про «мишебратья».
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26.05.2024 21:19 Відповісти
На колінах стоїмо перед Образами.
Просим Боже тебе.
Змилуйся над нами,
Зупини, Боже війну,
просим тебе нині,
досить горя і плачу
по всій Україні.
Отче наш Милосердний,
Тебе щиро молю,
укріпи наше Військо
у Тяжкому Бою.
Зміцни Воїнів наших,
збережи всім життя.
Щоб вернулись Живими,
Їх чекає рідня.
На колінах до Бога,
я молюся в тиші, і
Його я благаю.
Даруй Мир на Землі.
Даруй Мир Україні.
Збережи, захисти,
Тебе Боже благаєм,
Україну спаси. .
В ім'я отця і сина,і святого духа Амінь 🙏 🙏🙏
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26.05.2024 21:24 Відповісти
Амiнь! 🙏🙏🙏
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27.05.2024 09:00 Відповісти
такое просто прощать нельзя. Ответ должен быть адекватным - рельсовая война.
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26.05.2024 21:58 Відповісти
А тем временем некоторые европейские говноеды ослабляют санкции против параши.
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26.05.2024 21:59 Відповісти
Не було ніякого авіаудару по "Епіцентру".
Це теракт.
Так кажуть ті, у кого правда, тільки правда, яка переможе.
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27.05.2024 10:40 Відповісти
курви кацапські! хай здохнуть до ноги!
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27.05.2024 11:51 Відповісти
 
 