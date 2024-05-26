Удар по "Епіцентру" в Харкові: Ідентифіковано 11 жертв, знайдено 4 фрагменти тіл, безвісти зниклими вважаються 7 осіб. ВIДЕО

Опубліковано оновлені дані щодо наслідків ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на цей час встановлено загибель 14-ти та поранення 44-х людей.

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Крім того, ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама. Також знайдено чотири фрагменти тіл людей. Безвісти зниклими вважаються 7 людей.



В Офісі генпрокурора повідомили, що відповідно до проаналізованих відео з камер спостереження встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.

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Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

Станом на 16 годину 26 травня відомо вже про 16 загиблих внаслідок удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в Харкові на місці влучання в "Епіцентр" розібрали приблизно 30% завалів.