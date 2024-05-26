27 мая в Харькове день траура

В Харькове 27 мая объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с черной лентой.

Кроме того, будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и тому подобного.

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Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

По состоянию на 16 часов 26 мая известно уже о 16 погибших в результате удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что в Харькове на месте попадания в "Эпицентр" разобрали около 30% завалов.