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Удар по "Эпицентру" в Харькове: Идентифицировано 11 жертв, найдено 4 фрагмента тел, без вести пропавшими считаются 7 человек. ВИДЕО

Опубликованы обновленные данные о последствиях вражеских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в настоящее время установлена гибель 14-ти и ранения 44-х человек.

Смотрите: 8-летний сын пропавшего без вести работника харьковского "Эпицентра" сдает образцы ДНК для экспертизы. ФОТО

Кроме того, идентифицировано 11 жертв, среди которых - 12-летняя девочка и ее мама. Также найдено четыре фрагмента тел людей. Без вести пропавшими без вести считаются 7 человек.

В Офисе генпрокурора сообщили, что согласно проанализированным видео с камер наблюдения установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.

Также смотрите: Удар по "Эпицентру" в Харькове: Полиция идентифицировала тела восьми граждан по образцам ДНК, среди погибших - 12-летняя девочка. ВИДЕО

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

По состоянию на 16 часов 26 мая известно уже о 16 погибших в результате удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что в Харькове на месте попадания в "Эпицентр" разобрали около 30% завалов.

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485) жертвы (2073)


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Топ комментарии
+11
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26.05.2024 21:04
+9
Вірю, що кожну кацапську мразь, причетну до цього вбивства знайдуть, як і їх рідних.
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26.05.2024 21:13
+7
ОПСЖників приведіть туди, нехай порозказцють про московський патріархат і про «мишебратья».
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26.05.2024 21:19
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26.05.2024 21:04 Ответить
Вірю, що кожну кацапську мразь, причетну до цього вбивства знайдуть, як і їх рідних.
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26.05.2024 21:13 Ответить
Я знаю, що база цих рашитських нелюдей (*********) існує. Там вже тисячі нехристей. Частина з них викладена в Миротворці. Більша частина, вину яких потрібно довести, але це вже немає значення - вони приречені. Оскільки рф в першу чергу знищує мирних людей, бомбить по дитсадках, лікарнях, будинках - всі, хто приймають в цьому участь - злочинці. І заочно вони всі підлягають страті за військові злочини. Так, знадобиться час, щоб їх знайти. Але це - безповоротньо, як і для нацистських злодіїв.
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26.05.2024 22:21 Ответить
Об этом можно только мечтать, чтобы найти каждую кацапскую мразь, причастную к этому подлейшему варварскому убийству.
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27.05.2024 11:41 Ответить
Цікава особа Олександр Герега.

16 січня 2014 року голосував за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F «диктаторські» закони .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-w1.c1.rada.gov.ua-34 [34] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35]

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) ордени «За заслуги» ІІ і ІІІ ст. (2012 і 2017)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75 [75] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-76 [76] .
-----------
2012 року зрозуміло, але 2017 року за голосування цих законів він був нагороджений таким орденом від президента України?
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26.05.2024 21:16 Ответить
Думаєш, через це путін вдарив по його магазину?...
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26.05.2024 21:26 Ответить
Думаю через те, що пішов із партії віктора федоровича)
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26.05.2024 21:29 Ответить
Не вигадуйте, будь ласка. Це "звичайний" терор росіян. Там скупчення людей. Ціль велика, легко попасти.
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27.05.2024 10:27 Ответить
ОПСЖників приведіть туди, нехай порозказцють про московський патріархат і про «мишебратья».
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26.05.2024 21:19 Ответить
На колінах стоїмо перед Образами.
Просим Боже тебе.
Змилуйся над нами,
Зупини, Боже війну,
просим тебе нині,
досить горя і плачу
по всій Україні.
Отче наш Милосердний,
Тебе щиро молю,
укріпи наше Військо
у Тяжкому Бою.
Зміцни Воїнів наших,
збережи всім життя.
Щоб вернулись Живими,
Їх чекає рідня.
На колінах до Бога,
я молюся в тиші, і
Його я благаю.
Даруй Мир на Землі.
Даруй Мир Україні.
Збережи, захисти,
Тебе Боже благаєм,
Україну спаси. .
В ім'я отця і сина,і святого духа Амінь 🙏 🙏🙏
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26.05.2024 21:24 Ответить
Амiнь! 🙏🙏🙏
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27.05.2024 09:00 Ответить
такое просто прощать нельзя. Ответ должен быть адекватным - рельсовая война.
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26.05.2024 21:58 Ответить
А тем временем некоторые европейские говноеды ослабляют санкции против параши.
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26.05.2024 21:59 Ответить
Не було ніякого авіаудару по "Епіцентру".
Це теракт.
Так кажуть ті, у кого правда, тільки правда, яка переможе.
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27.05.2024 10:40 Ответить
курви кацапські! хай здохнуть до ноги!
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27.05.2024 11:51 Ответить
 
 