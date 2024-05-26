Удар по "Эпицентру" в Харькове: Идентифицировано 11 жертв, найдено 4 фрагмента тел, без вести пропавшими считаются 7 человек. ВИДЕО

Опубликованы обновленные данные о последствиях вражеских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в настоящее время установлена гибель 14-ти и ранения 44-х человек.

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Кроме того, идентифицировано 11 жертв, среди которых - 12-летняя девочка и ее мама. Также найдено четыре фрагмента тел людей. Без вести пропавшими без вести считаются 7 человек.



В Офисе генпрокурора сообщили, что согласно проанализированным видео с камер наблюдения установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.

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Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

По состоянию на 16 часов 26 мая известно уже о 16 погибших в результате удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что в Харькове на месте попадания в "Эпицентр" разобрали около 30% завалов.