Удар по "Эпицентру" в Харькове: Идентифицировано 11 жертв, найдено 4 фрагмента тел, без вести пропавшими считаются 7 человек. ВИДЕО
Опубликованы обновленные данные о последствиях вражеских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в настоящее время установлена гибель 14-ти и ранения 44-х человек.
Кроме того, идентифицировано 11 жертв, среди которых - 12-летняя девочка и ее мама. Также найдено четыре фрагмента тел людей. Без вести пропавшими без вести считаются 7 человек.
В Офисе генпрокурора сообщили, что согласно проанализированным видео с камер наблюдения установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.
Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.
Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.
По состоянию на 16 часов 26 мая известно уже о 16 погибших в результате удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что в Харькове на месте попадания в "Эпицентр" разобрали около 30% завалов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
16 січня 2014 року голосував за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F «диктаторські» закони .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-w1.c1.rada.gov.ua-34 [34] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35]
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) ордени «За заслуги» ІІ і ІІІ ст. (2012 і 2017)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75 [75] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-76 [76] .
-----------
2012 року зрозуміло, але 2017 року за голосування цих законів він був нагороджений таким орденом від президента України?
Просим Боже тебе.
Змилуйся над нами,
Зупини, Боже війну,
просим тебе нині,
досить горя і плачу
по всій Україні.
Отче наш Милосердний,
Тебе щиро молю,
укріпи наше Військо
у Тяжкому Бою.
Зміцни Воїнів наших,
збережи всім життя.
Щоб вернулись Живими,
Їх чекає рідня.
На колінах до Бога,
я молюся в тиші, і
Його я благаю.
Даруй Мир на Землі.
Даруй Мир Україні.
Збережи, захисти,
Тебе Боже благаєм,
Україну спаси. .
В ім'я отця і сина,і святого духа Амінь 🙏 🙏🙏
Це теракт.
Так кажуть ті, у кого правда, тільки правда, яка переможе.