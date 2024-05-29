УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5603 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 318 7
МВС (3470) Харків (5428)

Пара, яка вижила під час удару по "Епіцентру" в Харкові звернулася до поліції, щоб їх не шукали

Подружжя, яке вижило під час ракетного удару РФ по "Епіцентру" в Харкові, звернулося до правоохоронців, щоб їх не шукали.

Про це повідомила пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"До штабу поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету Харкова. 27 травня до слідчих прийшла подружня пара. Вони розповіли, що на момент російського удару перебували у гіпермаркеті. У момент вибуху люди нічого не почули, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення", - йдеться в повідомленні.

Подружжя вижило під час ракетного удару РФ по Епіцентру в Харкові

67-річний чоловік залишився неушкодженим, а його 66-річна дружина дістала незначні травми.

"До штабу поліції прийшли повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові. Наразі пошукові роботи на місці російського удару тривають", - додали в МВС.

Читайте: Доба на Харківщині: удар КАБом по гольф-клубу у Харкові та обстріли регіону, є постраждалий і руйнування

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здав зразки ДНК для експертизи. Тіло було ідентифіковано.

Станом на 16.00 28 травня було розібрано 50% завалів, повідомив Синєгубов. Очікується, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки триватимуть ще декілька діб.

Кількість загиблих станом на 29 травня становить 19 осіб.

Читайте також: Ситуація у Харкові драматична, - посол ФРН Єґер

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну слава Богу цим людям пощастило...
показати весь коментар
29.05.2024 13:01 Відповісти
Дай їм Бог здоровʼя і прожити щасливо своє друге життя 🙂
показати весь коментар
29.05.2024 13:03 Відповісти
Пощастило, що поруч із виходом були. Там такі лабіринти і розмір гіпермаркету, що і так можна заблукати, а якщо вибух, дим, пожежа, то практично без шансів...
показати весь коментар
29.05.2024 13:14 Відповісти
Дивує, що люди "не почули", я дуже добре чула вибухи балістики за кілометри від нашого дому, причому таке враження, що вибухнуло завсім поряд, аж серце ледь не вискочить, а тут поряд бомба рванула…
показати весь коментар
29.05.2024 13:15 Відповісти
Безліч легких перегородок поглинули звук вибухової хвилі в їх напрямку. Удар був у відділ сантехніки, а вони, скоріше всього, були в зоні Садовий Центр, це в іншому кінці супермаркету, він спочатку був майже цілий, потім згорів.
показати весь коментар
29.05.2024 14:15 Відповісти
Як їм вдалося вижити у тому пеклі?!
показати весь коментар
29.05.2024 13:17 Відповісти
Хіба їх оголошували зниклими безвісти?Хто це сказав?Скоріш для того,щоби сказати :- не так,типу ,багато й загинуло,типу,:- не хвилюйтесь - люди знаходяться....
показати весь коментар
29.05.2024 20:19 Відповісти
 
 