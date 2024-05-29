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Німеччина (7091) Харків (5428) Терехов Ігор (311) Єґер (25)

Ситуація у Харкові драматична, - посол ФРН Єґер

Мартін Єґер про Харків

Про складну ситуацію в Харкові заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться в соцмережі Х посла.

"Я говорив телефоном з Ігорем Тереховим, мером Харкова. Ситуація в місті драматична. Ми допомагаємо, де можемо. Ми також говорили про міжнародну Конференцію з питань відновлення України у Берліні. Харків буде там і розкаже світові", - написав Єґер.

Російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. 

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

Цензор.НЕТ також інформував, що 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здав зразки ДНК для експертизи.

Станом на 16.00 28 травня було розібрано 50% завалів, повідомив Синєгубов. Очікується, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки триватимуть ще декілька діб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: Кількість жертв зросла до 18 осіб

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Топ коментарі
+12
Це вислів людини ,яка сидить в театрі і дивиться драматичну виставу. Більшість політиків мабуть так і сприймають найбільшу війну за останні 80 років в Європі ,як якусь драматичну виставу.
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29.05.2024 07:23
+10
А не краще спитати: "ЗЄля, де далекобійні Нептуни?". Шольц поки не президент України і він РЕАЛЬНО нікому нічого не винен.
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29.05.2024 07:42
+7
Пока Олоф очухается, уже ничего не понадобится. На это Шольц и расчитывает!
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29.05.2024 07:18
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Шольц, де Тауруси?!!!
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29.05.2024 07:10 Відповісти
де Нептуни?
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29.05.2024 07:42 Відповісти
А не краще спитати: "ЗЄля, де далекобійні Нептуни?". Шольц поки не президент України і він РЕАЛЬНО нікому нічого не винен.
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29.05.2024 07:42 Відповісти
Пока Олоф очухается, уже ничего не понадобится. На это Шольц и расчитывает!
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29.05.2024 07:18 Відповісти
Чем тебе таурусы от ракет помогут?тут пво надо
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29.05.2024 08:08 Відповісти
Як раз ППО не допомогає..ракети до Харкова долітають за 40 с...

Єдиний вихід - це розвалити аеродроми із літаками, що близько до кордону. Та збивати літаки над територією мокш до запуску ракет...а для цього треба - або мати своє ввдповідне озброєння, або мати дозвіл на використання іноземного по болотам.
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29.05.2024 08:18 Відповісти
без жарт - перший раз бачю жінку яка розумніша за весь квартал і звільнений палікмахтерами Генштаб!
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29.05.2024 10:29 Відповісти
Дякую
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29.05.2024 10:43 Відповісти
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29.05.2024 10:49 Відповісти
Це вислів людини ,яка сидить в театрі і дивиться драматичну виставу. Більшість політиків мабуть так і сприймають найбільшу війну за останні 80 років в Європі ,як якусь драматичну виставу.
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29.05.2024 07:23 Відповісти
Депутати Бундестагу від правлячої коаліції та опозиції підтримали заклик Парламентської асамблеї НАТО та генерального секретаря оборонного альянсу Єнса Столтенберга зняти обмеження з України та закликали дозволити вражати цілі в РФ західною зброєю.
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29.05.2024 07:29 Відповісти
відразу бачно - цей дядько не слухає марафон.
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29.05.2024 07:41 Відповісти
два останні Нептуни своє діло зробили!
а за знищєну бубою цю програму давайте доїти шольца!
це так по зеленому...
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29.05.2024 07:46 Відповісти
Курви офісно-ЗЕлені, де наші "довгі" Нептуни (дальність до 400 км), де наші ракети Вільха-М (дальність до 130 км)??? Де це все??? Там же де й вкрадена вами "армія дронів в мільйон штук" на яку в минулому році виділили 40 мільярдів, а й досі на фронті лише 140 тисяч і то з них біля 50 тисяч не від держави, а від благодійних та волонтерських організацій... Зелене падло разом з єрмачньой вже має сидіти за гратами за мародерство України під час війни, а воно своєю неголеною пикою гендлює по світу, підписуючи нікчемні папірчики під гучною назвою "безпекові гарантії", які не дають ані безпеки ані гарантій...
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29.05.2024 10:27 Відповісти
Єрмак(пуйло) забороняє. Бо "неначасі"
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29.05.2024 12:49 Відповісти
 
 