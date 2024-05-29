Ситуація у Харкові драматична, - посол ФРН Єґер

Про складну ситуацію в Харкові заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться в соцмережі Х посла.

"Я говорив телефоном з Ігорем Тереховим, мером Харкова. Ситуація в місті драматична. Ми допомагаємо, де можемо. Ми також говорили про міжнародну Конференцію з питань відновлення України у Берліні. Харків буде там і розкаже світові", - написав Єґер.

Російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

Цензор.НЕТ також інформував, що 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здав зразки ДНК для експертизи.

Станом на 16.00 28 травня було розібрано 50% завалів, повідомив Синєгубов. Очікується, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки триватимуть ще декілька діб.

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