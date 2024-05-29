Ситуація у Харкові драматична, - посол ФРН Єґер
Про складну ситуацію в Харкові заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться в соцмережі Х посла.
"Я говорив телефоном з Ігорем Тереховим, мером Харкова. Ситуація в місті драматична. Ми допомагаємо, де можемо. Ми також говорили про міжнародну Конференцію з питань відновлення України у Берліні. Харків буде там і розкаже світові", - написав Єґер.
Російський удар по "Епіцентру" в Харкові
Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м.
Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.
27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.
Цензор.НЕТ також інформував, що 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здав зразки ДНК для експертизи.
Станом на 16.00 28 травня було розібрано 50% завалів, повідомив Синєгубов. Очікується, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки триватимуть ще декілька діб.
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Єдиний вихід - це розвалити аеродроми із літаками, що близько до кордону. Та збивати літаки над територією мокш до запуску ракет...а для цього треба - або мати своє ввдповідне озброєння, або мати дозвіл на використання іноземного по болотам.
а за знищєну бубою цю програму давайте доїти шольца!
це так по зеленому...