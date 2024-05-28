У харківському "Епіцентрі" розібрали приблизно половину завалів. Рятувальники підійшли до осередку влучання, - Синєгубов

У Харкові триває розбір завалів гіпермаркету "Епіцентр", по якому 25 травня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами. Наразі розібрано близько 50% завалів. Очікується, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки триватимуть ще декілька діб.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Синєгубова, близько половини завалів у харківському "Епіцентрі" уже розібрали. Він додав, що рятувальники підійшли до епіцентру влучання ворожих авіабомб.

"Близько 50% завалів гіпермаркету розібрано... Ми, фактично, підійшли до епіцентру влучання. Враховуючи, що температура горіння була високою, нам доводиться фактично просівати все, що ми знаходимо, щоб, можливо, ідентифікувати рештки загиблих", - заявив керівник ОВА.

Синєгубов зазначив, що наразі відомо про 18 загиблих внаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету.

"Наразі ідентифіковано 16 тіл загиблих. Ще одне тіло віднайшли. Тобто, в нас загиблих 18 людей. Однак, наразі ще останнє тіло не ідентифіковано. Останнє тіло було ідентифіковано - це чоловік 38 років, батько хлопчика, який здавав тест ДНК, і, на жаль, виявилося, що його батько загинув в цьому будівельному гіпермаркеті", - сказав Синєгубов.

Посадовець додав, що роботи з ліквідації наслідків атаки росіян по "Епіцентру" триватимуть ще декілька діб.

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Російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Наразі відомо про 18 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

Цензор.НЕТ також інформував, що 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здав зразки ДНК для експертизи.