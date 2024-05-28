УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9375 відвідувачів онлайн
Новини
7 591 11
Нацполіція (14873) Харків (5427) експертиза (214)

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: ідентифіковано тіло працівника гіпермаркету, 8-річний син якого здавав зразки ДНК. ФОТО

Поліція знайшла батька восьмирічного Михайлика. Чоловік працював у харківському "Епіцентрі" у момент ворожого удару. Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Харківщини. 

Правоохоронці нагадують, що дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботу. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка.

Читайте також: У Харкові біля "Епіцентру" виявили нерозірвану авіабомбу. Жертв обстрілу могло бути набагато більше, - прокуратура. ФОТО

Ідентифіковано тіло загиблого чоловіка у Епіцентрі Харкова
Ідентифіковано тіло загиблого чоловіка у Епіцентрі Харкова
Ідентифіковано тіло загиблого чоловіка у Епіцентрі Харкова

"Сьогодні криміналісти вже точно можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у супермаркеті. 25 травня рашисти вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 06:00 ранку з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.

Російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Наразі відомо про 17 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

Цензор.НЕТ також інформував, що 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здав зразки ДНК для експертизи.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще нам треба ******** третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі, яка скоро вже зможе контролювати повітряний простір аж до східного узбережжя США???
показати весь коментар
28.05.2024 07:49
+5
злізьте з розового поні. Поки що ні один ATACMS, а також ні один "шторм" не полетів ні у Халіно (100 км від кордону), ні у Балтімор (180 км від кордону), з яких злітають літаки запускати по Харкову УПАБи. Не полетів і на хімзавод у Сєльцах (120 км від кордону), де виробляють ********** для РСЗВ «Град», «Торнадо», «Смерч»... І таких суто військових цілей у прикордонній полосі у 200 км щонайменше десятки.
показати весь коментар
28.05.2024 09:28
+4
Горіти москалям в пеклі ! Проклята нація!
Царство небесне безневинно загиблим!
показати весь коментар
28.05.2024 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще нам треба ******** третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі, яка скоро вже зможе контролювати повітряний простір аж до східного узбережжя США???
показати весь коментар
28.05.2024 07:49 Відповісти
А може ще й за ручку відв5сти до пускових?
Не поширюйТЕ дурню ОПи, Україні дозволено бити по усіх окупованих територіях та англійськими Штормами по туди, куди дістануть!
Може досить вже слухати агента козиря і не шкодити діду на виборах?
показати весь коментар
28.05.2024 08:57 Відповісти
злізьте з розового поні. Поки що ні один ATACMS, а також ні один "шторм" не полетів ні у Халіно (100 км від кордону), ні у Балтімор (180 км від кордону), з яких злітають літаки запускати по Харкову УПАБи. Не полетів і на хімзавод у Сєльцах (120 км від кордону), де виробляють ********** для РСЗВ «Град», «Торнадо», «Смерч»... І таких суто військових цілей у прикордонній полосі у 200 км щонайменше десятки.
показати весь коментар
28.05.2024 09:28 Відповісти
Ех,якби ж ми мали своїх ракет кількасот штук,хоча б кілька сот. .
показати весь коментар
28.05.2024 09:33 Відповісти
я розумію, що у виробництві ОТРК "Вільха" приймало участь більше десятка підприємств, але пройшло вже 27 місяців повномасштабної війни, і за цей час вже можно було перемістити, організувати і розгорнути виробництво комплесів і ракет до них, хоча би у Польщі. Проте, я не виключаю, що ми наразі маємо десяток-другий ракет для "Вільхи". От тільки застосування по теріторії рф потребує політичної волі вищого керівництва держави.
показати весь коментар
28.05.2024 09:49 Відповісти
ATACMS вже давно займає перше місце в списку побажань України через свою вогневу міць, що дозволяє українським силам завдавати ударів по російських цілях далеко за лінією фронту, пише журнал Newsweek.

Нові ракети дають Україні майже вдвічі більшу дальність - до 300 кілометрів - порівняно з середньодальною версією ATACMS, яку Київ отримав від США у жовтні минулого року.
показати весь коментар
28.05.2024 08:04 Відповісти
ООН переходить в розряд сільської ради десь на Житомирщині. Потрібно виходити з ООН та ОБСЄ, може почнуть шивилитися.
показати весь коментар
28.05.2024 08:18 Відповісти
Горіти москалям в пеклі ! Проклята нація!
Царство небесне безневинно загиблим!
показати весь коментар
28.05.2024 08:52 Відповісти
Багато для кого авторитетний тут ТаймЗє натякає: доказатєльств, что ето россія, нєт, вибухнули заздалегідь закладені заряди.
показати весь коментар
28.05.2024 09:42 Відповісти
(((( біда. Хлопчик все життя буде пам"ятати ХТО вбив його тата..
показати весь коментар
28.05.2024 09:50 Відповісти
Кацапи Дістали на горіхи: Вибухи у тимчасово окупованому Луганську пролунали ввечері 27 травня.

За попередніми даними, відбулося прибуття до Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів.

На місці події спалахнула потужна пожежа.

Повідомляється, що в будівлі перебував персонал.
показати весь коментар
28.05.2024 10:29 Відповісти
 
 