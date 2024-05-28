Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: ідентифіковано тіло працівника гіпермаркету, 8-річний син якого здавав зразки ДНК. ФОТО

Поліція знайшла батька восьмирічного Михайлика. Чоловік працював у харківському "Епіцентрі" у момент ворожого удару. Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Харківщини.

Правоохоронці нагадують, що дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботу. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка.

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"Сьогодні криміналісти вже точно можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у супермаркеті. 25 травня рашисти вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 06:00 ранку з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.

Російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Наразі відомо про 17 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

Цензор.НЕТ також інформував, що 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здав зразки ДНК для експертизи.