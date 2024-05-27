Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: Кількість жертв зросла до 18 осіб

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по "Епіцентру" в Харкові зросла до 18 осіб. 5 осіб зниклі безвісти.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Оновлена інформація щодо загиблих в торгівельному центрі. Кількість загиблих зросла до 18. Поранено 48 людей", - йдеться в повідомленні.

Безвісти зниклими залишаються 5 людей.

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Російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

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