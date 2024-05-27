Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: Рятувальники розібрали 30% завалів, призупиняють роботи через повітряні тривоги. ФОТОрепортаж
На місці удару російських окупантів по "Епіцентру" в Харкові продовжують працювати рятувальники. ДСНС розбирає завали.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Рятувальники розібрали близько 30% завалів. Доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів.
Рятувальники продовжують розбирати завали, шукати тіла та рештки загиблих", - йдеться в повідомленні.
Російський удар по "Епіцентру" в Харкові
Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.
Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.
27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.
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