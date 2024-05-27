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Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: Спасатели разобрали 30% завалов, приостанавливают работы из-за воздушных тревог. ФОТОрепортаж

На месте удара российских оккупантов по "Эпицентру" в Харькове продолжают работать спасатели. ГСЧС разбирает завалы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели разобрали около 30% завалов. Приходится приостанавливать работы во время сигналов воздушной тревоги. Ведь оккупант не впервые применяет тактику двойных ударов.

Спасатели продолжают разбирать завалы, искать тела и останки погибших", - говорится в сообщении.

Читайте: Удар по "Эпицентру" в Харькове: правоохранители нашли еще одно тело. ФОТО

Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові

Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: в больницах находится 21 человек, двое - в тяжелом состоянии

Автор: 

Харьков (7485) ГСЧС (4967)


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