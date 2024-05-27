Удар по "Эпицентру" в Харькове: правоохранители обнаружили еще одно тело. ФОТО
Количество погибших в результате российского удара по "Эпицентру" в Харькове 25 мая возросло: найдено еще одно тело.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
"Этой ночью на месте, где был отдел по продаже светильников, нашли еще одно тело. Погибших уже пятнадцать.
Также продолжается и работа в лаборатории - в течение ночи специалисты смогли установить личности еще двух жертв", - говорится в сообщении.
Болвинов отметил, что поисковые работы не прекращаются, поскольку в разрушенном гипермаркете могут еще оставаться тела.
"Если ваши знакомые, родные, соседи не выходят на связь после этой атаки и вы предполагаете, что эти люди могли быть неподалеку или внутри во время удара, - обращайтесь в полицию. Это поможет нам в поисках", - добавил начальник следственного управления.
Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.
Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.
27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вибухнули заздалегідь закладені заряди.