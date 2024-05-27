Удар по "Эпицентру" в Харькове: правоохранители обнаружили еще одно тело. ФОТО

Количество погибших в результате российского удара по "Эпицентру" в Харькове 25 мая возросло: найдено еще одно тело.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Этой ночью на месте, где был отдел по продаже светильников, нашли еще одно тело. Погибших уже пятнадцать.

Также продолжается и работа в лаборатории - в течение ночи специалисты смогли установить личности еще двух жертв", - говорится в сообщении.

Болвинов отметил, что поисковые работы не прекращаются, поскольку в разрушенном гипермаркете могут еще оставаться тела.

"Если ваши знакомые, родные, соседи не выходят на связь после этой атаки и вы предполагаете, что эти люди могли быть неподалеку или внутри во время удара, - обращайтесь в полицию. Это поможет нам в поисках", - добавил начальник следственного управления.

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

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