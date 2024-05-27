Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: в больницах находится 21 человек, двое – в тяжелом состоянии
По состоянию на утро 27 мая 2024 года в больницах находится 21 человек, пострадавший во время удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, среди пострадавших - один ребенок 13 лет, который находится в состоянии средней тяжести с положительной динамикой.
Также отмечается, что 2 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.
Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.
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