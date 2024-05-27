Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: у лікарнях перебуває 21 людина, двоє - у важкому стані

Станом на ранок 27 травня 2024 року у лікарнях перебуває 21 людина, постраждала під час удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед постраждалих - одна дитина 13 років, яка перебуває у стані середньої важкості з позитивною динамікою.

Також зазначається, що 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані.

Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.

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Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 27 травня 2024 року відомо про 17 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок 26 травня вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.