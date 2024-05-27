Удар по "Епіцентру" в Харкові: правоохоронці знайшли ще одне тіло. ФОТО

Кількість загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" у Харкові 25 травня зросла: знайдено ще одне тіло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Цієї ночі на місці, де був відділ з продажу світильників, знайшли ще одне тіло. Загиблих вже п'ятнадцять.

Також триває і робота в лабораторії - протягом ночі спеціалісти змогли встановити особи ще двох жертв", - йдеться в повідомленні.

Болвінов зазначив, що пошукові роботи не припиняються, оскільки у зруйнованому гіпермаркеті можуть ще залишати тіла.

"Якщо ваші знайомі, рідні, сусіди не виходять на зв'язок після цієї атаки і ви припускаєте, що ці люди могли бути неподалік чи всередині під час удару, - звертайтеся до поліції. Це допоможе нам в пошуках", - додав начальник слідчого управління.

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: у лікарнях перебуває 21 людина, двоє - у важкому стані



