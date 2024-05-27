У Харкові біля "Епіцентру" виявили нерозірвану авіабомбу. Жертв обстрілу могло бути набагато більше, - прокуратура. ФОТО
Приблизно за 80 метрів від будівельного гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, куди росіяни влучили 25 травня, виявили нерозірваний боєприпас. Попередньо, це керована авіаційна бомба типу УМПБ Д-30.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Нерозірваний боєприпас поблизу обстріляного російськими загарбниками гіпермаркета "Епіцентр" у Харкові у понеділок, 27 травня, виявили прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції. У прокуратурі зазначили, що боєприпас виявили всього за 80 метрів від ТЦ. Попередньо, це також керована авіабомба типу УМПБ Д-30.
У відомстві додали, що знайдений боєприпас "дивом" не долетів до будівельного гіпермаркету.
"Жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" могло бути набагато більше... Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету.", - йдеться у заяві прокуратури.
Крім цього, за даними слідства, росіяни здійснювали корегування вогню за допомогою БПЛА-розвідників.
"Це свідчить про свідому тактику Російської Федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників і відвідувачів, а також залякати мешканців міста", - зазначили у прокуратурі.
Російський удар по "Епіцентру" в Харкові
Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.
Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.
27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.
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"Боливар двоих не понесет"
Вроде далеко научились бить
Краще не на підвісці, а з підвіски-на кацапській території. По будинках тих, хто підтримує бомбардування українських міст та сел.
Чому Україна їх не застосовує?
@JMnenonik
1. Бомбёжка Харькова фашистами в 1941 году. 2. Бомбёжка Харькова фашистами в 2024 году.
Вирва від УМБП Д - 30 СН на Салтівці 6 квітня