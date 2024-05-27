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Новини Фото Війна
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У Харкові біля "Епіцентру" виявили нерозірвану авіабомбу. Жертв обстрілу могло бути набагато більше, - прокуратура. ФОТО

Приблизно за 80 метрів від будівельного гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, куди росіяни влучили 25 травня, виявили нерозірваний боєприпас. Попередньо, це керована авіаційна бомба типу УМПБ Д-30.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Нерозірваний боєприпас поблизу обстріляного російськими загарбниками гіпермаркета "Епіцентр" у Харкові у понеділок, 27 травня, виявили прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції. У прокуратурі зазначили, що боєприпас виявили всього за 80 метрів від ТЦ. Попередньо, це також керована авіабомба типу УМПБ Д-30.

Поблизу

У відомстві додали, що знайдений боєприпас "дивом" не долетів до будівельного гіпермаркету.

Поблизу

"Жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" могло бути набагато більше... Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету.", - йдеться у заяві прокуратури.

Поблизу

Крім цього, за даними слідства, росіяни здійснювали корегування вогню за допомогою БПЛА-розвідників.

Поблизу

"Це свідчить про свідому тактику Російської Федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників і відвідувачів, а також залякати мешканців міста", - зазначили у прокуратурі.

Російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

Автор: 

бомба (234) обстріл (28486) Харків (5605)


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Топ коментарі
+8
Ото дата вказана на фото? Свіженька?
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27.05.2024 18:32
+5
Схоже зі станка одразу на фронт працюють
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27.05.2024 18:44
+5
Олєг , обережніше з такими жартами .Можуть не дочитавши в іпло дать .
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27.05.2024 18:55
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Ото дата вказана на фото? Свіженька?
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27.05.2024 18:32 Відповісти
Схоже зі станка одразу на фронт працюють
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27.05.2024 18:44 Відповісти
Одну бомбу згубили в Белгороді одну біля Харкова - везіння тут нвдочого...
"Боливар двоих не понесет"
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28.05.2024 12:05 Відповісти
Вони їх почали виготовлять тільки з середини минулого року.
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27.05.2024 18:57 Відповісти
Це серьозний речовий доказ для судів.
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27.05.2024 18:49 Відповісти
Жаль, очень жаль что эта бомба не сдетонировала... На подвеске блохолета который её скинул
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27.05.2024 18:50 Відповісти
Олєг , обережніше з такими жартами .Можуть не дочитавши в іпло дать .
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27.05.2024 18:55 Відповісти
А от треба дочитувати до кінця
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27.05.2024 19:06 Відповісти
ти це казатимеш, коли в же в хвізіономіїї отримаєш?
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27.05.2024 19:17 Відповісти
тут не чітатєлі, тут пейсатєлі
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27.05.2024 21:05 Відповісти
У британцев есть уже полезные лазеры, при их применении могла б сдетонировать еще на роzz територии ..
Вроде далеко научились бить
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27.05.2024 19:22 Відповісти
так але тільки не в дощ чи туман
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27.05.2024 21:06 Відповісти
Этиполезные лазеры должны были подключаться к нашим полезным электростанциям, которые вдруг стали бесполезными
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27.05.2024 21:16 Відповісти
"жаль что эта бомба не сдетонировала... На подвеске блохолета который её скинул"
Краще не на підвісці, а з підвіски-на кацапській території. По будинках тих, хто підтримує бомбардування українських міст та сел.
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27.05.2024 19:41 Відповісти
У нас же є такі самі сушки. І причепити цю х- ню до ФАБа теж невеликого розуму треба.
Чому Україна їх не застосовує?
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27.05.2024 18:55 Відповісти
Не вистачае мабуть невеликого розуму.
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27.05.2024 19:20 Відповісти
Одному влогеру бракуе політичного рішення
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27.05.2024 21:18 Відповісти
Тому що наші літаки на висоті 10км відразу будуть збиті
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27.05.2024 22:01 Відповісти
Такою тактикою Ізраїль виселяє Газу.
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27.05.2024 19:19 Відповісти
А есть выход? 2 млн населения ненавидящих Израиль, вместо построения нормальной жизни + сами рады что живой щит для хамаса!
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27.05.2024 19:23 Відповісти
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27.05.2024 19:26 Відповісти
Ось такий відгук залишив москало-ублюдок на Ґуґл-мапах на сторінці, присвяченій зруйнованому "Епіцентру". А 4 виродки поставили "лайк". Як після такого можна їх брати в полон живими? Або шкодувати цивільне населення прикордонних щєбєкіних та ін. при завданні ударів з допомогою БПЛА?
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27.05.2024 19:29 Відповісти
Не звертайте уваги - московити такі кончені завжди були ще до часів Золотой Орди, такими і залишились, шакали - самоєди (трупоєди).
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28.05.2024 00:04 Відповісти
Jonny Mnemonik

@JMnenonik

1. Бомбёжка Харькова фашистами в 1941 году. 2. Бомбёжка Харькова фашистами в 2024 году.

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27.05.2024 21:16 Відповісти
Не знаю, не знаю, хоч і бачив цей вибух десь за 7 км перебуваючи від нього але звуку вибуху не чув, може це норма для керованих авіабомб малого діаметру але якийсь звук повинен таки бути.... Поживемо, побачимо
Вирва від УМБП Д - 30 СН на Салтівці 6 квітня
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28.05.2024 00:00 Відповісти
 
 