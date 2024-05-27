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Новости Фото Война
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В Харькове возле "Эпицентра" обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу. Жертв обстрела могло быть гораздо больше, - прокуратура. ФОТО

Примерно в 80 метрах от строительного гипермаркета "Эпицентр" в Харькове, куда россияне ударили 25 мая, обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Предварительно, это управляемая авиационная бомба типа УМПБ Д-30.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Неразорвавшийся боеприпас вблизи обстрелянного российскими захватчиками гипермаркета "Эпицентр" в Харькове в понедельник, 27 мая, обнаружили прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции. В прокуратуре отметили, что боеприпас обнаружили всего в 80 метрах от ТЦ. Предварительно, это также управляемая авиабомба типа УМПБ Д-30.

Поблизу

В ведомстве добавили, что найденный боеприпас "чудом" не долетел до строительного гипермаркета.

Поблизу

"Жертв в гипермаркете "Эпицентр" могло быть гораздо больше... Чудом 25 мая он не долетел до строительного гипермаркета.", - говорится в заявлении прокуратуры.

Поблизу

Кроме этого, по данным следствия, россияне осуществляли корректировку огня с помощью БПЛА-разведчиков.

Поблизу

"Это свидетельствует о сознательной тактике Российской Федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова. Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы вызвать как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города", - отметили в прокуратуре.

Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

Автор: 

бомба (370) обстрел (27275) Харьков (7503)


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Топ комментарии
+8
Ото дата вказана на фото? Свіженька?
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27.05.2024 18:32
+5
Схоже зі станка одразу на фронт працюють
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27.05.2024 18:44
+5
Олєг , обережніше з такими жартами .Можуть не дочитавши в іпло дать .
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27.05.2024 18:55
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Ото дата вказана на фото? Свіженька?
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27.05.2024 18:32 Ответить
Схоже зі станка одразу на фронт працюють
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27.05.2024 18:44 Ответить
Одну бомбу згубили в Белгороді одну біля Харкова - везіння тут нвдочого...
"Боливар двоих не понесет"
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28.05.2024 12:05 Ответить
Вони їх почали виготовлять тільки з середини минулого року.
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27.05.2024 18:57 Ответить
Це серьозний речовий доказ для судів.
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27.05.2024 18:49 Ответить
Жаль, очень жаль что эта бомба не сдетонировала... На подвеске блохолета который её скинул
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27.05.2024 18:50 Ответить
Олєг , обережніше з такими жартами .Можуть не дочитавши в іпло дать .
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27.05.2024 18:55 Ответить
А от треба дочитувати до кінця
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27.05.2024 19:06 Ответить
ти це казатимеш, коли в же в хвізіономіїї отримаєш?
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27.05.2024 19:17 Ответить
тут не чітатєлі, тут пейсатєлі
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27.05.2024 21:05 Ответить
У британцев есть уже полезные лазеры, при их применении могла б сдетонировать еще на роzz територии ..
Вроде далеко научились бить
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27.05.2024 19:22 Ответить
так але тільки не в дощ чи туман
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27.05.2024 21:06 Ответить
Этиполезные лазеры должны были подключаться к нашим полезным электростанциям, которые вдруг стали бесполезными
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27.05.2024 21:16 Ответить
"жаль что эта бомба не сдетонировала... На подвеске блохолета который её скинул"
Краще не на підвісці, а з підвіски-на кацапській території. По будинках тих, хто підтримує бомбардування українських міст та сел.
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27.05.2024 19:41 Ответить
У нас же є такі самі сушки. І причепити цю х- ню до ФАБа теж невеликого розуму треба.
Чому Україна їх не застосовує?
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27.05.2024 18:55 Ответить
Не вистачае мабуть невеликого розуму.
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27.05.2024 19:20 Ответить
Одному влогеру бракуе політичного рішення
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27.05.2024 21:18 Ответить
Тому що наші літаки на висоті 10км відразу будуть збиті
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27.05.2024 22:01 Ответить
Такою тактикою Ізраїль виселяє Газу.
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27.05.2024 19:19 Ответить
А есть выход? 2 млн населения ненавидящих Израиль, вместо построения нормальной жизни + сами рады что живой щит для хамаса!
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27.05.2024 19:23 Ответить
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27.05.2024 19:26 Ответить
Ось такий відгук залишив москало-ублюдок на Ґуґл-мапах на сторінці, присвяченій зруйнованому "Епіцентру". А 4 виродки поставили "лайк". Як після такого можна їх брати в полон живими? Або шкодувати цивільне населення прикордонних щєбєкіних та ін. при завданні ударів з допомогою БПЛА?
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27.05.2024 19:29 Ответить
Не звертайте уваги - московити такі кончені завжди були ще до часів Золотой Орди, такими і залишились, шакали - самоєди (трупоєди).
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28.05.2024 00:04 Ответить
Jonny Mnemonik

@JMnenonik

1. Бомбёжка Харькова фашистами в 1941 году. 2. Бомбёжка Харькова фашистами в 2024 году.

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27.05.2024 21:16 Ответить
Не знаю, не знаю, хоч і бачив цей вибух десь за 7 км перебуваючи від нього але звуку вибуху не чув, може це норма для керованих авіабомб малого діаметру але якийсь звук повинен таки бути.... Поживемо, побачимо
Вирва від УМБП Д - 30 СН на Салтівці 6 квітня
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28.05.2024 00:00 Ответить
 
 