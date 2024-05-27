В Харькове возле "Эпицентра" обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу. Жертв обстрела могло быть гораздо больше, - прокуратура. ФОТО
Примерно в 80 метрах от строительного гипермаркета "Эпицентр" в Харькове, куда россияне ударили 25 мая, обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Предварительно, это управляемая авиационная бомба типа УМПБ Д-30.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Неразорвавшийся боеприпас вблизи обстрелянного российскими захватчиками гипермаркета "Эпицентр" в Харькове в понедельник, 27 мая, обнаружили прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции. В прокуратуре отметили, что боеприпас обнаружили всего в 80 метрах от ТЦ. Предварительно, это также управляемая авиабомба типа УМПБ Д-30.
В ведомстве добавили, что найденный боеприпас "чудом" не долетел до строительного гипермаркета.
"Жертв в гипермаркете "Эпицентр" могло быть гораздо больше... Чудом 25 мая он не долетел до строительного гипермаркета.", - говорится в заявлении прокуратуры.
Кроме этого, по данным следствия, россияне осуществляли корректировку огня с помощью БПЛА-разведчиков.
"Это свидетельствует о сознательной тактике Российской Федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова. Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы вызвать как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города", - отметили в прокуратуре.
Российский удар по "Эпицентру" в Харькове
Днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.
Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.
27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.
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"Боливар двоих не понесет"
Вроде далеко научились бить
Краще не на підвісці, а з підвіски-на кацапській території. По будинках тих, хто підтримує бомбардування українських міст та сел.
Чому Україна їх не застосовує?
@JMnenonik
1. Бомбёжка Харькова фашистами в 1941 году. 2. Бомбёжка Харькова фашистами в 2024 году.
Вирва від УМБП Д - 30 СН на Салтівці 6 квітня