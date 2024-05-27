В Харькове возле "Эпицентра" обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу. Жертв обстрела могло быть гораздо больше, - прокуратура. ФОТО

Примерно в 80 метрах от строительного гипермаркета "Эпицентр" в Харькове, куда россияне ударили 25 мая, обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Предварительно, это управляемая авиационная бомба типа УМПБ Д-30.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Неразорвавшийся боеприпас вблизи обстрелянного российскими захватчиками гипермаркета "Эпицентр" в Харькове в понедельник, 27 мая, обнаружили прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции. В прокуратуре отметили, что боеприпас обнаружили всего в 80 метрах от ТЦ. Предварительно, это также управляемая авиабомба типа УМПБ Д-30.

В ведомстве добавили, что найденный боеприпас "чудом" не долетел до строительного гипермаркета.

"Жертв в гипермаркете "Эпицентр" могло быть гораздо больше... Чудом 25 мая он не долетел до строительного гипермаркета.", - говорится в заявлении прокуратуры.

Кроме этого, по данным следствия, россияне осуществляли корректировку огня с помощью БПЛА-разведчиков.

"Это свидетельствует о сознательной тактике Российской Федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова. Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы вызвать как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города", - отметили в прокуратуре.

Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.