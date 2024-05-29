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Германия (6728) Харьков (7286) Терехов Игорь (255) Егер (21)

Ситуация в Харькове драматична, – посол ФРГ Егер

Мартін Єґер про Харків

О сложной ситуации в Харькове заявил посол Германии в Украине Мартин Егер.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом говорится в соцсети Х посла.

"Я говорил по телефону с Игорем Тереховым, мэром Харькова. Ситуация в городе драматическая. Мы помогаем, где можем. Мы также говорили о международной Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине. Харьков будет там и расскажет миру", - написал Егер.

Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

Цензор.НЕТ также информировал, что 8-летний сын пропавшего без вести работника харьковского "Эпицентра" сдал образцы ДНК для экспертизы.

По состоянию на 16.00 28 мая было разобрано 50% завалов, сообщил Синегубов. Ожидается, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки будут продолжаться еще несколько суток.

Также читайте: Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших выросло до 19
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Топ комментарии
+12
Це вислів людини ,яка сидить в театрі і дивиться драматичну виставу. Більшість політиків мабуть так і сприймають найбільшу війну за останні 80 років в Європі ,як якусь драматичну виставу.
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29.05.2024 07:23
+10
А не краще спитати: "ЗЄля, де далекобійні Нептуни?". Шольц поки не президент України і він РЕАЛЬНО нікому нічого не винен.
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29.05.2024 07:42
+7
Пока Олоф очухается, уже ничего не понадобится. На это Шольц и расчитывает!
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29.05.2024 07:18
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Шольц, де Тауруси?!!!
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29.05.2024 07:10 Ответить
де Нептуни?
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29.05.2024 07:42 Ответить
А не краще спитати: "ЗЄля, де далекобійні Нептуни?". Шольц поки не президент України і він РЕАЛЬНО нікому нічого не винен.
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29.05.2024 07:42 Ответить
Пока Олоф очухается, уже ничего не понадобится. На это Шольц и расчитывает!
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29.05.2024 07:18 Ответить
Чем тебе таурусы от ракет помогут?тут пво надо
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29.05.2024 08:08 Ответить
Як раз ППО не допомогає..ракети до Харкова долітають за 40 с...

Єдиний вихід - це розвалити аеродроми із літаками, що близько до кордону. Та збивати літаки над територією мокш до запуску ракет...а для цього треба - або мати своє ввдповідне озброєння, або мати дозвіл на використання іноземного по болотам.
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29.05.2024 08:18 Ответить
без жарт - перший раз бачю жінку яка розумніша за весь квартал і звільнений палікмахтерами Генштаб!
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29.05.2024 10:29 Ответить
Дякую
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29.05.2024 10:43 Ответить
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29.05.2024 10:49 Ответить
Це вислів людини ,яка сидить в театрі і дивиться драматичну виставу. Більшість політиків мабуть так і сприймають найбільшу війну за останні 80 років в Європі ,як якусь драматичну виставу.
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29.05.2024 07:23 Ответить
Депутати Бундестагу від правлячої коаліції та опозиції підтримали заклик Парламентської асамблеї НАТО та генерального секретаря оборонного альянсу Єнса Столтенберга зняти обмеження з України та закликали дозволити вражати цілі в РФ західною зброєю.
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29.05.2024 07:29 Ответить
відразу бачно - цей дядько не слухає марафон.
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29.05.2024 07:41 Ответить
два останні Нептуни своє діло зробили!
а за знищєну бубою цю програму давайте доїти шольца!
це так по зеленому...
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29.05.2024 07:46 Ответить
Курви офісно-ЗЕлені, де наші "довгі" Нептуни (дальність до 400 км), де наші ракети Вільха-М (дальність до 130 км)??? Де це все??? Там же де й вкрадена вами "армія дронів в мільйон штук" на яку в минулому році виділили 40 мільярдів, а й досі на фронті лише 140 тисяч і то з них біля 50 тисяч не від держави, а від благодійних та волонтерських організацій... Зелене падло разом з єрмачньой вже має сидіти за гратами за мародерство України під час війни, а воно своєю неголеною пикою гендлює по світу, підписуючи нікчемні папірчики під гучною назвою "безпекові гарантії", які не дають ані безпеки ані гарантій...
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29.05.2024 10:27 Ответить
Єрмак(пуйло) забороняє. Бо "неначасі"
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29.05.2024 12:49 Ответить
 
 