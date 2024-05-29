Ситуация в Харькове драматична, – посол ФРГ Егер

О сложной ситуации в Харькове заявил посол Германии в Украине Мартин Егер.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом говорится в соцсети Х посла.

"Я говорил по телефону с Игорем Тереховым, мэром Харькова. Ситуация в городе драматическая. Мы помогаем, где можем. Мы также говорили о международной Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине. Харьков будет там и расскажет миру", - написал Егер.

Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

Цензор.НЕТ также информировал, что 8-летний сын пропавшего без вести работника харьковского "Эпицентра" сдал образцы ДНК для экспертизы.

По состоянию на 16.00 28 мая было разобрано 50% завалов, сообщил Синегубов. Ожидается, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки будут продолжаться еще несколько суток.

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